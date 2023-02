Πρώτο ντιμπέιτ για τις εκλογές: Θέλουμε αποτέλεσμα κοντά στην αυτοδυναμία από την α’ Κυριακή, λέει ο Οικονόμου – Τσαπανίδου: Θα είμαστε πρώτο κόμμα

Γιάννης Οικονόμου και Πόπη Τσαπανίδου «διασταύρωσαν απόψε τα ξίφη τους» στην πρώτη τηλεμαχία στον δρόμο προς τις εκλογές που πραγματοποιήθηκε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά και τους δημοσιογράφους Απόστολο Μαγγηριάδη και Σοφία Παπαϊωάννου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι στόχος της ΝΔ είναι η χώρα να παραμείνει σε τροχιά σταθερότητας και για τον λόγο αυτό θα επιδιώξει ένα αποτέλεσμα κοντά στην αυτοδυναμία από την α’ Κυριακή. «Ο πήχης για τη ΝΔ δεν είναι η ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνοντας ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι να συνεχιστεί η ανάπτυξη, η οικονομική σύγκλιση οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και δεν πρέπει να χαθούν όλα όσα έγιναν την τελευταία τετραετία» είπε συγκεκριμένα. Από την πλαυρά της η Πόπη Τσαπανίδου απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, και διέψευσε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει η Κουμουνδούρου τα αποτελέσματα των εκλογών. «Ποτέ των ποτών» είπε χαρακτηριστικά για το θέμα αυτό και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα το βράδυ των εκλογών. Οι τρεις δημοσιογράφοι της ΕΡΤ έθεσαν τις ερωτήσεις τους προς τους δύο πολιτικούς σε δύο θεματικές: η πρώτη αφορούσε την Οικονομία, Κοινωνία, Θεσμοί και η δεύτερη τις επερχόμενες εκλογές. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας οι δύο πολιτικοί είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τη δική τους ερώτηση ο ένας στον άλλο. Παρακολουθήστε την εκπομπή Οικονόμου: Ο κόσμος θα συγκρίνει το έργο των δυο κυβερνήσεων – Οι ενισχύσεις δόθηκαν χωρίς να εκθέσουν τη χώρα στις αγορές Ο κόσμος θα συγκρίνει το έργο των δυο κυβερνήσεων και θα αποφασίσει ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την τηλεμαχία με την εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου στην κρατική τηλεόραση. Ο κ.Οικονόμου είπε ότι οι ενισχύσεις που δόθηκαν στου πολίτες τους στήριξαν και προήλθαν από το μέρισμα της ανάπτυξης και όχι από την υπερφορολόγηση. Προσέθεσε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης ενισχύονται οι πολλοί με επιλογές που δεν εξέθεσαν τη χώρα στις αγορές και οι ενισχύσεις δόθηκαν για να σταθεί η χώρα μπροστά στο μεγαλύτερο κοκτέιλ κρίσης που γνώρισε ποτέ η χώρα. Τσαπανίδου : «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει νόμο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία» Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προστατεύσει την πρώτη κατοικία και αυτό το ξέρουν οι πολίτες και το παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός στην Βουλή, ανέφερε η Πόπη Τσαπανίδου στην πρώτη της τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου στην ΕΡΤ. Ακολούθως υποστήριξε: «Ο πτωχευτικός νόμος της ΝΔ άλλαξε το πεδίο ώστε να μην υποχρεώνονται οι τράπεζες και τα funds σε διακανονισμό με τους ιδιοκτήτες. Εμείς ζητάμε η κυβέρνηση να αναστείλει τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας μέχρι τις εκλογές ώστε να προστατευθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν μεγάλη ανάγκη. Αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα θεσπίσει νόμο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα προβλέπει διαπραγμάτευση και δικαστική προστασία του δανειολήπτη». Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλη προσπάθεια να στηριχθούν οι άνθρωποι των απομακρυσμένων περιοχών. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις δομές πρωτοβάθμιες υγείας υγείας και το μεταφορικό ισοδύναμο που ήταν μια εμβληματική μεταρρύθμιση του αείμνηστου Νεκτάριου Σαντορινιού. Έχουμε σχέδιο για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, για την ίδρυση παιδικών σταθμών σε περισσότερες περιοχές της χώρες, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με περισσότερες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, με στήριξη των συνταξιούχων. Οικονόμου: «Να γιατί λέμε στους νέους να ψηφίσουν τη ΝΔ» Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί να ψηφίσει ένας 17χρονος τη ΝΔ» ο κ.Οικονόμου απάντησε μεταξύ άλλων: «Γιατί λέμε ότι αξίζει να δικαιούται να ζει σε μια ευημερούσα χώρα να διεκδικήσει να ζήσει όπως προσδοκά αυτός και οι γονείς του. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ΝΔ για τη νέα γενιά σε όλα τα επίπεδα όπως στην Παιδεία αποδίδοντας δωμάτια στις εστίες και βιβλιοθήκες στους φοιτητές . Λέμε να δίνεται η δυνατότητα να συνδέεται το πανεπιστήμιο με τα ξένα πανεπιστήμια, λέμε να φέρουμε το κράτος πιο κοινά στην τεχνολογία και να φέρουμε επενδύσεις, λέμε να φροντίζουμε να βρίσκει σπίτι η νέα γενιά, λέμε να ζει σε μια πατρίδα πρωταγωνιστή. Γιαυτό του λέμε να ψηφίσει ΝΔ». Τσαπανίδου: Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις Απαντώντας σε ερώτηση αν η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τη Βουλή συνάδει με τον απαιτούμενο σεβασμό στους θεσμούς η Πόπη Τσαπανίδου ανέφερε: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση μομφής γιατί δεν είναι απλή υπόθεση αυτό που έγινε με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τους λόγους που έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις ή αν ακόμη συνεχίζουν να γίνονται. Αποχωρήσαμε από τις ψηφοφορίες ως μια κίνηση συμβολισμού. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα είχε πέσει η κυβέρνηση την αμέσως επόμενη ημέρα. Είναι επικίνδυνο να συνηθίσουμε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν θα λειτουργούν σωστά στη χώρα. Οικονόμου: «Δεν κρυφτήκαμε και αναλάβαμε δράση για να ρίξουμε φως στο θέμα των παρακολουθήσεων» Στο ερώτημα εάν η ΝΔ έκανε ότι μπορούσε για να χυθεί φως στην υπόθεση παρακολουθήσεων, ο κ.Οικονόμου είπε ότι η υπόθεση αυτή “δοκίμασε τις αντοχές των θεσμών” και τόνισε ότι “δεν κρυφτήκαμε, αναλήφθηκε πολιτική ευθύνη, υπήρξαν παραιτήσεις, και αλλάξανε πράγματα στην ΕΥΠ, και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να μην μείνει καμία σκιά. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος και όχι να επιδιώκουμε εντυπώσεις πριν την δικαστική διερεύνηση. Επισήμανε πως όταν “εργαλειοποιήθηκαν οι θεσμοί” κατέληξαν σε υποθέσεις, “όπως της κυρίας Σαββαΐδου που κατηγορήθηκε και στη συνέχεια η χώρα μας τιμωρήθηκε με πρόστιμο από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, την υπόθεση Νοβάρτις που κανείς τελικά δεν παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Όταν βγουν όλα από το σκοτάδι τότε θα δει ο κόσμος τι ακριβώς ήταν αυτή η υπόθεση”. Ο κ.Οικονόμου αναφέρθηκε στην περιφερειακή Ελλάδα και είπε ότι εξελίσσεται ένα μοναδικό έργο επενδύσεων στην περιφέρεια. Είπε ότι στην Τρίπολη γίνεται επένδυση της μεγαλύτερης φαρμακοβιομηχανίας, και στο Κιλκίς μεγάλη επένδυση από επιχείρηση με μπαταρίες. “Θα μειώνονται οι ανισότητες στην περιφέρεια με την κυβέρνηση αυτή. Η προηγούμενη κυβέρνηση όχι ανάπτυξη δεν έφερε αλλά όταν η Ευρώπη είχε 1,5% ανάπτυξη εδώ είχαμε 0,5%”. Ο κ.Οικονόμου κάλεσε την κ.Τσαπανίδου να την συνοδεύσει-όπως είπε- σε πολλά μέρη της χώρας που γίνονται επενδύσεις από το εξωτερικό “για να δείτε τι σημαίνει ανάπτυξη στην πράξη”. Είπε ότι “εδώ και πολύ καιρό επιχειρείται ένας αχταρμάς από το ΣΥΡΙΖΑ” και αναφερόμενος στα θέματα διαφθοράς είπε ότι “η ουσία είναι πως η κυβέρνηση αυτή δεν κρύβει κανένα πρόβλημα, Το ζήτημα δεν είναι μόνο πως μηδενίζεις τη διαφθορά αλλά πως την αντιμετωπίζεις. Εμείς αντιδρούμε άμεσα κάνουμε παρεμβάσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως στις περιπτώσεις της κ.Γεροβασίλη ή του κ. Φλαμπουράρη”. Τόνισε επίσης ότι η πολιτική στήριξης των ανθρώπων να ρυθμίσουν τα “δάνεια τους ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας και θα τη δει ο κόσμος” ενώ κάλεσε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ “θα γκρεμίσει τον φράχτη του Έβρου ή όχι” λέγοντας ότι “για εμάς εκτός από τη στεριά, σύνορα έχει και η θάλασσα”. Τσαπανίδου: Βλέπουμε Πάτσηδες αντί για ανάπτυξη Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο η Πόπη τσαπανίδου απάντησε αν θα βρεθούν σε ντιμπέιτ Μητσοτάκης – Τσίπρας; Συγκρίνετε δύο καταστάσεις εντελώς ανόμοιες, μία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, έφερε αναπτυξιακούς ρυθμούς και σας έδωσε τη δυνατότητα σήμερα εσείς να κάνετε όσα κάνετε ανέφερε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Το 2018 είχαμε ρεκόρ 12ετίας στην ανάπτυξη. Βλέπουμε “Πάτσηδες” αντί για ανάπτυξη, βλέπουμε “Νικολάου” που διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε τον κόσμο στα μάτια που τους έχετε πει μπαταχτσίδες στο παρελθόν που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση; Και φράχτης υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο και συντηρήθηκε καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Θα σεβόμαστε τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Θα κάνουμε το ζήτημα ευρωπαϊκό γιατί αυτό είναι, κάτι που δεν κάνετε εσείς».Οικονόμου: «Για εμάς η πολιτική είναι λύση των προβλημάτων της κοινωνίας» Ο κ.Οικονόμου ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του κόσμου κυκλοφορώντας ανάμεσα στην κοινωνία. “Για μας η πολιτική είναι λύση προβλημάτων, και αυτή είναι η διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ που τον ενδιαφέρει η διαιώνιση των προβλημάτων” είπε ο κ.Οικονόμου. Προσέθεσε ότι ο πρωθυπουργός είναι πάντοτε ανάμεσα στην κοινωνία, και έχει επισκεφθεί πολλά μέρη της χώρας, ενώ επισήμανε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δίνει μέρισμα στον πολίτη.Αναφερόμενος στο θέμα συνεργασιών είπε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι προϋπόθεση για να ανταπεξέλθει η χώρα στις προκλήσεις που έχει μπροστά της. “Αν καταφέραμε όσα πετύχαμε μεσούσης της κρίσης αυτής, φανταστείτε τι έχει να πετύχει η χώρα. Μας περιμένει κοσμογονία επενδύσεων και δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία. Που σημαίνει να μην είναι υπονομευμένη από μια ασυνάρτητη πολιτική και τυχοδιωκτική συμμαχία, χωρίς να έχουμε καμία πρόταση ουσιαστική” είπε ο κ. Οικονόμου.Προσέθεσε ότι “πιστεύουμε στις σταθερές κυβερνήσεις” και τόνισε ότι “με ενισχυμένη αναλογική θα πετύχουμε αυτοδυναμία, κάτι που όλοι το πιστεύουν. Την ώρα της εισβολής στον Έβρο το 2020 φαντάζεστε να μην υπήρχε ένας ισχυρός πρωθυπουργός αλλά να έπρεπε να γίνουν συνεννοήσεις με άλλους; Η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση” είπε.Οικονόμου: Ο δικός μας πήχης δεν είναι ο ανεπάρκεια των άλλωνΑναφερόμενος σε πιθανές συνεργασίες και απαντώντας στο ερώτημα εάν η ΝΔ αποδεχτεί πιθανή πρόταση του κ.Ανδρουλάκη για συγκυβέρνηση με τον κ.Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, ο κ.Οικονόμου είπε ότι η ΝΔ θα επιδιώξει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο τρόπος για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά. Δεν το κρύψαμε. Ο δικός μας πήχης δεν είναι ο ανεπάρκεια των άλλων”. Προσέθεσε ότι ο πρωθυπουργός έχει πει ότι στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής η ΝΔ θα πάρει αυτοδυναμία “δεν είπε ότι θα κάνουμε εκλογές μέχρι να γίνουμε αυτοδύναμοι”. Σημείωσε ότι “επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι τάχα εμείς νοιαζόμαστε για τους λίγους” και αναρωτήθηκε: “Πόσο ταξικό είναι άραγε να βρίσκουν μεροκάματο μετά από 8 χρόνια εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνας; πόσο ταξικό είναι να παίρνεις χρήματα από τα διυλιστήρια για να στηρίζεις το εισόδημα των πολιτών;».Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει ίδιος Ο κ.Οικονόμου επισήμανε στην κ.Τσαπανίδου ότι τα πρόσωπα της ηγετικής ομάδας του κόμματος της δεν έχουν αλλάξει, καθώς και ότι δεν έχει γίνει καμία πολιτική αποτίμηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο αποδοκιμάστηκε το 2019 από τον κόσμο, και ρώτησε: “Σε ένα κόσμο που άλλαξε δεν σας προβληματίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει ίδιος και δεν άλλαξε τίποτε;” Στη συνέχεια απαντώντας σε ερώτηση της κ.Τσαπανίδου για τις υποκλοπές και τι θα έκανε η ΝΔ εάν ήταν ο κ.Τσίπρας πρωθυπουργός και έλεγε τα όσα είπε ο κ.Μητσοτάκης, ο κ.Οικονόμου τόνισε: «Δεν θα μπορούσε ποτέ ο κ.Τσίπρας να δώσει την ίδια απάντηση, δεν θα μπορούσε να απαντήσει θεσμικά, κάποιος που είχε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης κάποιον που είναι υπόδικος στο Ειδικό Δικαστήριο όπως και ο υπουργός του για τον Τύπο. Ο πρωθυπουργός που κρέμασε στα μανταλάκια τους αντιπάλους του χωρίς κανένα στοιχείο, ποτέ δεν θα μπορούσε να δώσει απάντηση”.Τέλος ο κ.Οικονόμου είπε αναφερόμενος τον κ.Τσίπρα ότι “θα μπορούσε ίσως να απαντήσει ποια είναι τα ρυπαρά δίκτυα που διοχετεύουν διάφορα θέματα στο κυρίως σώμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης” και κατέληξε.” Ο κ.Τσίπρας είναι ίδιος κι απαράλλαχτος με το χθες». Τσαπανίδου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές και θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή» Το θέμα των παρακολουθήσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς αφορά την δημοκρατία, ανέφερε η Πόπη Τσαπανίδου, εξηγώντας την στάση του ΣΥΡΙΖΑ να μην συμμετέχει στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία στην Βουλή. Ακολούθως ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση μομφής για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ο πρωθυπουργός παρακολουθούσε την μισή Ελλάδα. Δεν έδωσε απαντήσεις στην Βουλή: γιατί παρακολουθούσε, αν παρακολουθεί ακόμη, τι έγινε το υλικό των παρακολουθήσεων. Η αποχή από τις ψηφοφορίες στην Βουλή είναι κίνηση υψηλού συμβολισμού και σπουδαιότητας. Είναι σημαντικά τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, αλλά το θέμα των παρακολουθήσεων και της ποιότητας της δημοκρατίας μας αφορά όλους, αν συνέβαινε σε άλλη χώρα η κυβέρνηση θα είχε πέσει». Απευθυνόμενη προς τον Γιάννη Οικονόμου είπε ότι «αν ήταν στην θέση του πρωθυπουργού ο Αλέξης Τσίπρας θα τον είχατε κρεμάσει στο Σύνταγμα».Ακολούθως επανέλαβε την πρόκληση πρόσκληση για ντιμπέιτ Τσίπρα-Μητσοτάκη. Σημείωσε δε απαντώντας στον Γιάννη Οικονόμου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την χώρα από την κρίση και πρόσφερε την δυνατότητα στην κυβέρνηση της ΝΔ να ασκεί οικονομική πολιτική με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Τσαπανίδου: Δεν είπε ποτέ ο Τσίπρας ότι η θάλασσα δεν έχει σύνοραΣε ερώτηση για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό η κ. Τσαπανίδου απάντησε κατ αρχήν ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ποτέ ότι “η θάλασσα δεν έχει σύνορα” και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς εύκολα εάν ανατρέξει στο google και βρει την ακριβή δήλωση». Ακολούθως πρόσθεσε: «Η εικόνα ότι εμείς θα αφήσουμε τα σύνορα δεν είναι αληθινή. Και φράχτης στον Έβρο υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ και διαχειριστήκαμε μία αδιανόητη κατάσταση με την εισροή προσφύγων και μεταναστών. Φυσικά και θα προστατεύσουμε την χώρα, η ασφάλεια είναι υψηλή προτεραιότητα, ούτε θα γκρεμίσουμε φράχτες, αλλά θα σεβαστούμε τους ανθρώπους αυτούς και θα κάνουμε το θέμα, ευρωπαϊκό θέμα».Στο ερώτημα γιατί να ξαναψηφίσουν οι πολίτες ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: « Γιατί ο κόσμος είδε το αποτέλεσμα της προσπάθειας στην πρώτη διακυβέρνηση. Παραλάβαμε μία χώρα διαλυμένη, είχαμε την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας, φέραμε αποτέλεσμα, ρυθμίσαμε το χρέος, βγάλαμε την χώρα από τα μνημόνια, φροντίζοντας το σύνολο της κοινωνίας. Ακολούθως το πρόγραμμά μας βασίζεται σε διαφορετικές προτεραιότητες από του κ. Μητσοτάκη που ευνοεί τους λίγους και ισχυρούς». Τσαπανίδου: Ποτέ δεν μιλήσαμε για αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων Σε ερώτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα απάντησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μίλησε ποτέ για αμφισβήτηση εκλογικού αποτελέσματος, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μου κάνει εντύπωση η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να μιλήσει για ένα τέτοιο θέμα, και αναρωτιέμαι γιατί το κάνει. Ίσως τον ενοχλεί η συζήτηση για τις εταιρείες χειραγώγησης του εκλογικού κοινού και έχουν πελάτη το κόμμα του».Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο κυβέρνησης με τη ΝΔ η κ. Τσαπανίδου απάντησε: «Οι διαφορές μας με τη ΝΔ είναι χαοτικές, η ΝΔ ευνοεί τους λίγους και ισχυρούς και ενδιαφέρεται για τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους όταν μοιράζει κουπόνια, με χρήματα που εξασφαλίζει από την φορολογία». Ακολούθως εξέφρασε την «βεβαιότητα» του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κερδίσει τις εκλογές και θα σχηματίσει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Εξήγησε ακόμη ότι «αν είμαστε δεύτερο κόμμα δεν θα βγαίνουν τα κουκιά για να κάνουμε κυβέρνηση. Όμως θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση». Άσκησε κριτική στις «επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης» λέγοντας ότι ήδη το προεκλογικό κλίμα έχει συνέπειες στην διακυβέρνηση όπως και στην οικονομία και πρόσθεσε ότι «οι πολλές εκλογές σημαίνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης εκβιάζει την ψήφο». Τσαπανίδου: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξειΑπαντώντας εξάλλου στον Γιάννη Οικονόμου υποστήριξε: «Είναι σαν να περιγράφετε μία άλλη Ελλάδα. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν θα βγάλουν τον μήνα καθώς το εισόδημα τους φθάνει μέχρι τις 18, ο πολίτης αναρωτιέται αν θα μπορεί να πιει καφέ χωρίς να κινδυνεύει να δεχθεί καμία σφαίρα, οι νέοι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στο παιδικό δωμάτιο». Απαντώντας στον Γιάννη Οικονόμου που ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα ίδια πρόσωπα και την ίδια πολιτική εδώ και πολλά χρόνια και αρνείται να αλλάξει» είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει, φάνηκε στα ψηφοδέλτια που παρουσίασε όπου υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα και θα φανεί και στη συνέχεια μέχρι τις εκλογές». Ακολούθως κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να κάνει πολιτική δολοφονία» και πρόσθεσε: «Κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα δεινά της χώρας, σαν να άρχισε η ιστορία της χώρας το 2015 και να μην παρέλαβε μία χρεοκοπημένη χώρα». Ειδήσεις σήμερα: Έβρος: Έκκληση για πληροφορίες απευθύνουν οι γονείς της 28χρονης – «Δεν πιστεύουμε ότι αυτοκτόνησε» Εκλογές 2023: «Κλείδωσαν» για 9 Απριλίου οι κάλπες – Οι οριστικές αποφάσεις Μητσοτάκη Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος 23.02.2023, 22:04 UPD: 23.02.2023, 23:08 6 ΣΧΟΛΙΑ

