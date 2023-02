Σήμερα η ετυμηγορία των 13 δικαστών για Παππά και Καλογρίτσα Η δίκη ξεκίνησε 18 Νοεμβρίου 2022 και μετά από 17 συνεδριάσεις σήμερα θα πέσει η αυλαία και κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης κατέθεσαν περίπου 20 μάρτυρες Παναγιώτης Τσιμπούκης 24.02.2023, 07:01 Μετά από 17 συνεδριάσεις αναμένεται σήμερα να εκφωνηθεί η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών για την αθωότητα ή μη του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά και του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, όπως και οι ποινές που θα επιβληθούν σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι. Ειδικότερα, η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου, θα εκφωνήσει σε δημόσια συνεδρίαση την ετυμηγορία των 13 τακτικών δικαστών επί της ενοχής ή όχι των δυο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση κατά την οποία οι δύο κατηγορούμενοι κριθούν ένοχοι, ο εισαγγελέας Δημήτρης Ασπρογέρακας (ασθενεί η τακτική εισαγγελέας Όλγα Σμυρλή) θα προτείνει επί των ποινών και στην συνέχεια το δικαστήριο θα αποσυρθεί για να αποφασίσει για το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν. Οι 13 δικαστές θα ανέβουν και πάλι στην έδρα προκειμένου να ανακοινώσουν την ετυμηγορία τους. Εισαγγελική πρόταση Πάντως, η τακτική εισαγγελέας της έδρας Όλγα Σμυρλή, έχει προτείνει (10.2.2023) την αθώωση και των δυο κατηγορουμένων. Η κυρία Σμυρλή, μεταξύ των άλλων, υποστήριξε ότι τα όσα αποδίδονται στον κ. Παππά δεν συνιστούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και είναι εκτός ποινικού ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια πρότεινε την απαλλαγή του κ. Παππά από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος που του αποδίδεται και του κ. Καλογρίτσα από την κατηγορία της συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος. Ακόμη, η εν λόγω εισαγγελική λειτουργός επισήμανε ότι κατά την κρίση της ο Νίκος Παππάς δεν ξεπέρασε κανένα όριο, καμία κόκκινη γραμμή και ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες ήταν αδιάβλητος. Ποίοι δίκασαν Η δίκη ξεκίνησε 18 Νοεμβρίου 2022 και μετά από 17 συνεδριάσεις σήμερα θα πέσει η αυλαία και κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης κατέθεσαν περίπου 20 μάρτυρες. Τακτικά μέλη του Ειδικού δικαστηρίου είναι η πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα και από τον Άρειο Πάγο οι Δήμητρα Ζώη, Ελένη Κατσούλη, Δημητρία Στρούζα-Ξένου ή Κοκολέτση, Μαρουλιώ Απέργη, Μαρία Βάρκα και Γεωργία Καγτσιμαγκλή, ενώ από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι οι Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου (αντιπρόεδρος του ΣτΕ), Μιχαήλ Πικραμένος (αντιπρόεδρος του ΣτΕ), Ηλίας Μάζος, Μαρία Σωτηροπούλου, Σταυρούλα Κτιστάκη και Κασσιανή Μαρίνου. Νομικοί παραστάτες του κ. Παππά ήταν οι δικηγόροι Γιάννης Μαντζουράνης, Βαγγελής Γεωργακόπουλος και Θεόδωρος Μαντάς. Συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα, ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος και ο Άγγελος Καραχάλιος. Το παραπεμπτικό βούλευμα Υπενθυμίζεται ότι με αμετάκλητο βούλευμα (4/2022) του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, το οποίο υιοθέτησε πλήρως την πρόταση της Εισαγγελέως του Δικαστικού Συμβουλίου Γεωργίας Αδειλίνης, παραπέμφθηκε σε δίκη ο κ. Παππάς για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα), αναφορικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016. Μαζί με τον κ. Παππά παραπέμφθηκε και ο κ. Καλογρίτσας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος (πλημμέλημα) του πρώην υπουργού Επικρατείας. Σύμφωνα με το βούλευμα ο κ. Παππάς παραπέμφθηκε σε δίκη «ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχείο α΄ Ποινικού Κώδικα και 2 παράγραφος 3 του νόμου 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλους παράνομο όφελος, βλάπτοντας τρίτους». Πάντα σύμφωνα με το ίδιο βούλευμα, ο κ. Καλογρίτσας «παραπέμπεται ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες από μια πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προσέφερε με πρόθεση συνδρομή στον Νικόλαο Παππά κατά την διάρκεια της τέλεσης και στην εκτέλεση της αξιόποινής πράξης της παράβασης καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση». Όπως είναι γνωστό, ο κ. Καλογρίτσας έχει καταγγείλει, ότι ήταν εικονική η σύμβαση με την Αραβικών συμφερόντων (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) κατασκευαστική εταιρεία Consolidated Contractors Company (CCC) των αδελφών Χούρι (Samer, Tawfic και Wael Khoury). Υπενθυμίζεται ότι η CCC είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Μέση Ανατολή και μία από τις 20 μεγαλύτερες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η σύμβαση καταρτίστηκε για να μπορέσει να εισέλθει η εταιρεία του στον επίμαχο διαγωνισμό. Ακόμη, ο κ. Καλογρίτσας αποδίδει κεντρικό ρόλο στον πρώην υπουργό Επικρατείας, ενώ έχει αποκαλύψει ότι προκειμένου να λάβει μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσει μία τηλεοπτική άδεια, με την καθοδήγηση του κ. Παππά, έλαβε 3 εκατ. ευρώ, μέσω της εταιρείας «Τοξότης», από την εταιρεία CCC για να καλύψει την εγγύηση που απαιτούσε ο νόμος για τη συμμετοχή στον επίμαχο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. «Γνώριζα ότι θα καταστώ κατηγορούμενος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα. Το έκανα για να αποκαταστήσω το όνομα και την υπόληψή μου», έχει καταθέσει χαρακτηριστικά ο κ. Καλογρίτσας. Από την πλευρά του, ο κ. Παππάς, αρνείται τα όσα του έχουν καταλογιστεί και έχει υπεραμυνθεί της νομιμότητας της διαδικασίας αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ έχει κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης. Παναγιώτης Τσιμπούκης 24.02.2023, 07:01 BEST OF NETWORK 23.02.2023, 18:02 23.02.2023, 20:11 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 1 23.02.2023, 15:25

