ΣΥΡΙΖΑ για Παππά: Απόφαση αντίθετη με την εισήγηση της εισαγγελίας και την αλήθεια «Προφανώς η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου είναι σεβαστή, αλλά το πόσο δίκαιη είναι κρίνεται από τους πολίτες και από την πραγματικότητα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Νίκου Παππά Την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Νίκο Παππά σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «προφανώς είναι σεβαστή, αλλά το πόσο δίκαιη είναι κρίνεται από τους πολίτες και από την πραγματικότητα». Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Το Ειδικό Δικαστήριο αποφάσισε αντίθετα από την εισήγηση της εισαγγελίας, αντίθετα από τις αθωωτικές αποφάσεις της τακτικής δικαιοσύνης για την ίδια υπόθεση, αντίθετα από τη λογική. Και δυστυχώς αντίθετα και από την αλήθεια, Προφανώς η απόφασή του είναι σεβαστή, αλλά το πόσο δίκαιη είναι κρίνεται από τους πολίτες και από την πραγματικότητα. Αν ο υπουργός της μόνης κυβέρνησης που φρόντισε να εφαρμόσει μετά από δεκαετίες ασυδοσίας το Σύνταγμα και να διεξάγει διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, εισπράττοντας χρήματα για το Δημόσιο Ταμείο, διέπραξε παράβαση καθήκοντος, όλοι όσοι με πράξεις και παραλείψεις τους ζημίωσαν και ζημιώνουν το δημόσιο ταμείο, τι άραγε έχουν διαπράξει; Όσοι παρακολουθούν τα κινητά τηλέφωνα του μισού πολιτικού συστήματος, όσοι ζημιώνουν το δημόσιο με απευθείας αναθέσεις που ξεπέρασαν τα 9 δις και εκποιούν δημόσιο πλούτο τι ακριβώς διαπράττουν; Και πόσα ειδικά δικαστήρια θα έπρεπε για αυτούς να αποφανθούν; Ευτυχώς πολύ σύντομα επ’ αυτού θα αποφανθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Και η ετυμηγορία του θα είναι δικαιοσύνη παντού. Και στη κοινωνία και στην οικονομία αλλά και στην απονομή της δικαιοσύνης». Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Πού θα δούμε βροχές Υπόθεση Μαντλίν: Τα τρία επίθετα της Πολωνής, η ροζ σελίδα και η άρνηση της οικογένειας να κάνει τεστ DNA Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά BEST OF NETWORK 24.02.2023, 13:00 24.02.2023, 09:22 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 23.02.2023, 14:00

