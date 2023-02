Τσίπρας: «Ο κ. Μητσοτάκης έστησε Ειδικά Δικαστήρια για υπουργούς μου αλλά δεν τόλμησε για εμένα» «Θα πέσει μέσα στον λάκκο της ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης που άνοιξε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Ο κ. Μητσοτάκης πιστός στην οικογενειακή του παράδοση, φρόντισε να αξιοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να στήσει Ειδικά Δικαστήρια για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Φάνηκε όμως δειλός. Δεν τόλμησε να διώξει εμένα, τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, παρά μονάχα υπουργούς της κυβέρνησής μου», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας. «Οι πολιτικοί για τις αποφάσεις τους κρίνονται πρωτίστως από τον λαό. Και αν έχουν διαπράξει αξιόποινα αδικήματα, οφείλουν να διώκονται από το φυσικό τους δικαστή και όχι από τις εκάστοτε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Αυτή ήταν και παραμένει η θέση μου και έτσι έπραξα ως πρωθυπουργός», επισημαίνει ακόμη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης έχει φαίνεται άλλη άποψη. Δεν πήρε το μάθημά του από την πρόσφατη περιπέτεια της πολιτικής μας ζωής, όταν ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός. Και για λόγους προφανούς πολιτικής σκοπιμότητας, επέλεξε να ανοίξει ξανά έναν επικίνδυνο και ολισθηρό δρόμο για τη Δημοκρατία. Τον δρόμο της ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης», προσθέτει ο κ. Τσίπρας. «Ας γνωρίζει όμως, ότι συνήθως η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και ότι στο τέλος θα κινδυνεύσει να πέσει ο ίδιος, μέσα στο λάκκο που περίτεχνα άνοιξε για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Την τελική ετυμηγορία, άλλωστε, θα τη δώσει σύντομα ο ελληνικός λαός», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για εκλογές: Μπήκαμε στην τελική ευθεία – Στην ώρα τους οι ανακοινώσεις Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά Μάνδρα: Η στιγμή που άγνωστοι γαζώνουν με καλάσνικοφ το σπίτι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 24.02.2023, 14:00 24.02.2023, 09:22 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )