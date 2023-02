Χριστοδουλάκης: Να γίνουμε κομμάτι της αλλαγής που θέλουμε να φέρουμε Συζήτηση του υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική με νέες και νέους Μια διαφορετική εκδήλωση από τις συνηθισμένες πραγματοποίησε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Συνεχίζοντας την προσπάθεια να ανοίξει τον πολιτικό διάλογο με πολίτες, αυτή τη φορά συναντήθηκε με δεκάδες νέες και νέους απ’ όλη την Ανατολική Αττική. Ο διάλογος αφορούσε όλα τα καυτά ζητήματα που απασχολούν την νέα γενιά, αλλά και γενικότερα την ελληνική κοινωνία. Διατυπώθηκαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις στις οποίες ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, έδωσε εκτενείς απαντήσεις περιγράφοντας και το δικό του πολιτικό όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Τον διάλογο συντόνισε η γνωστή δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής είπε μεταξύ άλλων πως «η γενιά μου δύσκολα μπορεί να μιλάει για οράματα. Γιατί μπορεί να πρωτοπερπατήσαμε την εποχή μίας Ελλάδας ισχυρής, με μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον, στη συνέχεια, όμως, ζήσαμε με τον πιο δραματικό τρόπο τις συνέπειες μίας καταναλωτικής ανάπτυξης δίχως να λογίζεται η έννοια της διαγενεακής αλληλεγγύης. Πολλοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή ή για να βρουν ευκαιρίες που δεν έβρισκαν εδώ. Νομίζω κάποια στιγμή όλοι αποδεχτήκαμε τη σκέψη ότι θα ζήσουμε χειρότερα από τους γονείς μας. Είμαστε η γενιά του φαινομένου της μεγάλης παραίτησης, που αρνείται να σκύψει το κεφάλι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, στην κατάργηση των δικαιωμάτων. Όμως αντέχουμε, και είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την σημερινή κατάσταση, για να γυρίσει ο τόπος σελίδα, για να ζήσουμε σε μια Ελλάδα που μας αξίζει. Το οφείλουμε στη γενιά μας, το οφείλουμε στη χώρα, το οφείλουμε σε όλες τις γενιές που μάτωσαν και πάλεψαν για αυτόν τον τόπο. Για να ονειρευτούμε και να οραματιστούμε ξανά. Σε αυτή την προσπάθεια της αλλαγής σελίδας θέλουμε και οφείλουμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή. Για μια φωτεινή Ελλάδα που θα ανθίσει ξανά η ελπίδα και η και αισιοδοξία. Για αυτήν την Ελλάδα θέλω να μιλήσουμε απόψε. Για τα όνειρα σας, τις αγωνίες σας, τις αμφιβολίες σας, τις διαφωνίες σας». Ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «πρέπει να γίνουμε και εμείς κομμάτι και μέρος αυτής της αλλαγής που θέλουμε να φέρουμε. Να πείσουμε τον κόσμο ότι η δική τους συμμετοχή είναι αυτή που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που δεν μας αρέσουν αρκεί να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί». Ολόκληρη η συζήτηση Ειδήσεις σήμερα: Ένας χρόνος μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Τα ορόσημα, οι πρωταγωνιστές και τα αδιέξοδα Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή Η Κίνα καλεί σε «διάλογο» Ουκρανία και Ρωσία, απορρίπτει κάθε χρήση πυρηνικών όπλων BEST OF NETWORK 23.02.2023, 18:02 24.02.2023, 08:37 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 1 23.02.2023, 15:25

