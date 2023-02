Βορίδης για Παππά: Η καταδίκη είναι γιατί παρέβη τα καθήκοντά του για να χειραγωγήσει τα ΜΜΕ «Όποτε μας αρέσουν οι αποφάσεις των Δικαστηρίων υπάρχουν δικαστές, αλλιώς είναι πολιτικά υποκινούμενες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών «Είμαστε έτοιμοι για εκλογές, όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΙ επισήμανε ότι το «τοπίο είναι υπονομευμένο πολιτικά από την επιλογή ΣΥΡΙΖΑ, απλή αναλογική. Ο κ. Τσίπρας είχε στο μυαλό του να αλλάξει τον δικομματισμό ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ και να τον πάει στον διπολισμό αριστερά – δεξιά γιατί εκτιμάει ότι αν μαζευτούν οι αριστεροί από τη μία και οι δεξιοί από την άλλη θα είναι πιο πολλοί οι αριστεροί. Τελικά δεν του βγαίνει το σενάριο γιατί πρέπει να περιέχεται πολιτικός λόγος, ιδεολογική ταυτότητα» Ένοχος παραβάσεως καθήκοντος ο Ν. Παππάς «Τον κ. Παππά τον καταδίκασαν γιατί χρησιμοποίησε την ιδιότητά του και προκειμένου να χειραγωγήσει αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία για να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ- Channel μαζί με τον Καλογρίτσα. Ο Παππάς παρέβη τα καθήκοντά του προκειμένου να χειραγωγήσει τα ΜΜΕ», είπε ο υπουργός Εσσωτερικών, θέτοντας το ερώτημα «όταν μας αρέσει η απόφαση του δικαστηρίων υπάρχουν Δικαστές στην Αθήνα, όταν δεν μας αρέσει η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, είναι πολιτική απόφαση. Οι 13 Δικαστές είναι πολιτική απόφαση;». «Αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσίπρας, επί ημερών του, αυτοί που κόπτονται για το κράτος Δικαίου, είχαν ενορχηστρώσει τη φαλκίδευση του μιντιακού τοπίου, προσπαθώντας να έχουν ελεγχόμενα και χειραγωγούμενα ΜΜΕ, παρακάπτοντας τις νόμιμες οδούς προκειμένου να αδειοδοτηθούν τα κανάλια. Υπάρχει μία εκκρεμής κατηγορία για χειραγώγηση υποθέσεως», πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα: Η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου ζητά διακοπή των καταλήψεων Αυξημένη αλλά ομαλή η κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο της Καθαράς ΔευτέραςΣυγκλονιστική μαρτυρία κρατουμένου οδήγησε σε κρανίο και οστά: «Είναι του Μάριου Παπαγεωργίου» BEST OF NETWORK 25.02.2023, 10:24 25.02.2023, 07:19 22.02.2023, 13:22 25.02.2023, 10:31 25.02.2023, 10:31 23.02.2023, 16:50

