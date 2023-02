Εύα Καϊλή: «Μου λείπει το παιδί μου αλλά δεν πρόκειται να ομολογήσω κάτι που δεν έκανα»

Η Εύα Καϊλή παραμένει προφυλακισμένη για την υπόθεση του Qatargate την ίδια ώρα που ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Για το πώς αντέδρασε η Εύα Καϊλή σε αυτό το νέο μίλησε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. «Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η απόφαση αυτή έχει παρθεί εδώ και δέκα ημέρες. Επειδή συνεργάστηκε με τις αρχές στις Βρυξέλλες, αφέθηκε ελεύθερος. Δεν παύει να είναι ο πατέρας του παιδιού της. Χάρηκε που στα γενέθλια της κόρης τους, ο πατέρας της θα είναι μαζί της, αυτή είναι η ανθρώπινη αντίδραση», τόνισε αρχικά ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή. «Εάν η υπόθεση ήταν “δεμένη” δεν θα περνούσαν το μήνυμα στον Βέλγο συνήγορο να ομολογήσει ενοχή η Εύα Καϊλή για να την αφήσουν ελεύθερη», ανέφερε χαρακτηριστικά και μετέφερε την αντίδρασή της: «Μου λείπει το παιδί μου αλλά δεν πρόκειται ότι και να γίνει να ομολογήσω κάτι που δεν έχω κάνει. Ιδιαίτερα τώρα που είναι ο πατέρας της κοντά, μου φεύγει ένα μεγάλο βάρος». Για όσα φέρεται να ανέφερε ο Παντσέρι, για χρηματοδότηση προεκλογικά της Εύας Καϊλή είπε: «Ο Παντσέρι τα είπε αυτά για να σώσει τη γυναίκα, την κόρη και τη λογίστριά του» και τόνισε ότι από εκεί που τον θεωρούσαν αφερέγγυο, «ξαφνικά έγινε… αξιόπιστος». Τόνισε στη συνέχεια, πως «υπάρχει μία επιλεκτική διαρροή της δικογραφίας εις βάρος της κυρίας Καϊλή». Τέλος όπως είπε, με την αποφυλάκιση Τζόρτζι και Παντσέρι, »γκρεμίζεται το επιχείρημα, ότι αν αφεθεί ελεύθερη θα καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία. Ο Τζόρτζι τι θα κάνει; Θα τα ποτίζει;». Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι επιπτώσεις της εισβολής σε αριθμούς – Η βοήθεια, οι απώλειες και η ενέργεια Σεισμός στην Τουρκία: Είμαι τυχερή που ήταν εκεί οι Έλληνες διασώστες, λέει η μικρή Φατμά Νέα Σμύρνη: Νέα καταγγελία για βιασμό σε βάρος του μασέρ – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

