Καραμανλής: Θα παραδώσουμε 24 χλμ. του βόρειου τμήματος του Ε65 μέσα στο 2023 Οι εργασίες προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την επίσκεψη τους στο εργοτάξιο Βασιλικής στα Τρίκαλα. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα συνδέσει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά και στη συνέχεια βορειότερα με την Εγνατία Οδό. «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο εργοτάξιο του βόρειου τμήματος του Ε65. Ένα έργο το οποίο πέρασε από χίλια κύματα και θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω, ξανά, πόσο σημαντική ήταν η δική σας συμβολή σε δύο ζητήματα κομβικά. Το πρώτο ήταν να ξεμπλοκάρει το έργο από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ένα έργο το οποίο ήταν μπλοκαρισμένο και ξεγραμμένο, η δική μας Κυβέρνηση κι εσείς προσωπικά καταφέρατε και το ξεμπλοκάρατε», είπε ενημερώνοντας τον Πρωθυπουργό ο κ. Καραμανλής. «Το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό, ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται πλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που σημαίνει ότι η εθνική συμμετοχή πόρων είναι μηδενική. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας δείξουμε την πρόοδο των εργασιών, η οποία βρίσκεται στο 20%. Και είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στο έργο αυτό και το πρώτο κομμάτι των 24 χιλιομέτρων Τρίκαλα – Καλαμπάκα θα είναι έτοιμο πριν τα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή μέσα στο 2023», συνέχισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και τόνισε: «Τα έργα τα οποία κάνουμε σε όλη την περιφέρεια, και ειδικά στην Περιφέρεια εδώ στη Θεσσαλία, είναι έργα πολύ σημαντικά και έχουν στόχο αυτό το οποίο είχατε πει από το 2019: ότι βάζουμε πλέον την περιφέρεια στην πρώτη γραμμή και τα έργα αυτά αποδεικνύουν ότι εμείς έχουμε πλέον όχι μόνο στα λόγια – να λέμε ότι φροντίζουμε για την περιφερειακή ανάπτυξη – αλλά έχουμε να δείξουμε και εμπράκτως συγκεκριμένα έργα που αυτό το όραμα το κάνουν πράξη». Ο κ. Καραμανλής σε δηλώσεις του στη συνέχεια σημείωσε: «Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Το Βόρειο Τμήμα, Τρίκαλα – Γρεβενά – Εγνατία, δεν είναι πια ένα ξεχασμένο έργο στα χαρτιά, αλλά ένα ακόμη έργο που υλοποιούμε μέρα με τη μέρα. Όπως διαπιστώσαμε στη σημερινή μας επίσκεψη στο εργοτάξιο στη Βασιλική Τρικάλων, οι εργασίες προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας. Έτσι, μέσα σε αυτή τη χρόνια θα καταφέρουμε να παραδώσουμε το πρώτο τμήμα, μήκους 24 χλμ., από τα Τρίκαλα ως την Καλαμπάκα». Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας. Ένα έργο τεράστιας αναπτυξιακής αξίας, συνολικού μήκους 181 χλμ., που ενώνει απευθείας την υφιστάμενη Εθνική οδό στο ύψος της Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Το έργο το 2013 χωρίστηκε σε 3 τμήματα, από τα οποία υλοποιήθηκε σε πρώτη φάση μόνο το ενδιάμεσο, το Ξυνιάδα – Τρίκαλα. Το 2019 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρέλαβε στον Ε65 την εξής κατάσταση: Το Νότιο Τμήμα, Λαμία – Ξυνιάδα, προχωρούσε με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ το Βόρειο Τμήμα, Τρίκαλα – Εγνατία, ήταν επί σχεδόν 10 χρόνια μπλοκαρισμένο σε σύνθετα προβλήματα. Στην ουσία ήταν ξεγραμμένο. Η Κυβέρνηση κατάφερε όμως να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβει την απαραίτητη έγκριση για την ένταξή του Ε65 στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τον Ιανουάριο του 2021 η χώρα μας έλαβε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του έργου και το καλοκαίρι της ίδιας χρόνιας ξεκίνησε η κατασκευή του. Σήμερα, το Βόρειο Τμήμα του Ε65, μήκους 70,5 χλμ. και προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ, κατασκευάζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η πρόοδος κατασκευής βρίσκεται ήδη στο 20% του συνολικού αντικειμένου, ακριβώς δηλαδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να παραδοθεί μέσα στη χρονιά το πρώτο τμήμα του, από τα Τρίκαλα ως την Καλαμπάκα, μήκους 24 χιλιομέτρων. Στο Νότιο Τμήμα του Ε65 έχουν ήδη παραδοθεί από το καλοκαίρι του 2021 τα πρώτα 14,5 χιλιόμετρα από τα 33 και μέσα στο 2023 θα παραδοθεί και το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι την Ξυνιάδα. Ειδήσεις σήμερα:Η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου ζητά διακοπή των καταλήψεων Αυξημένη αλλά ομαλή η κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο της Καθαράς ΔευτέραςΣυγκλονιστική μαρτυρία κρατουμένου οδήγησε σε κρανίο και οστά: «Είναι του Μάριου Παπαγεωργίου»

