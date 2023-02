Μηταράκης: Να προσφέρουμε άσυλο οργανωμένα, σήμερα οι διακινητές ανθρώπων «πουλάνε» θέσεις στις κοινωνίες μας

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα και να προσφέρει οργανωμένα άσυλο σε αυτούς που έχουν ανάγκη και όχι να καθορίζουν οι λαθροδιακινητές που θα εισέλθουν στην Ευρώπη επεσήμανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν οι συνδιοργανώτριες χώρες μετά το πέρας των εργασιών της 2ης Διάσκεψης για την Διαχείριση των Ευρωπαϊκών συνόρων. Στην συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο κ. Μηταράκης, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Gerhard Karner, η Υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας Agnė Bilotaitė και ο Υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας Bartosz Grodecki. Δείτε βίντεο: Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης τόνισε: «Μαζί με την Αυστρία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να ενισχύσουμε την Προστασία των Συνόρων της ΕΕ. Σε μια σειρά τώρα διασκέψεων, που, επιτρέψτε μου, να τα ονομάσω “Διαδικασία του Βίλνιους”. Είναι -σε αυτό το σημείο- κρίσιμο για την Ευρώπη να αποφασίσει τι είδους μεταναστευτική πολιτική θέλουμε. Αντιστοίχως, πώς προστατεύουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι πρέπει να προσφέρουμε άσυλο σε άτομα που χρειάζονται προστασία, αλλά με οργανωμένο τρόπο. Σήμερα, δυστυχώς, είναι οι διακινητές ανθρώπων που «πουλάνε» θέσεις στις κοινωνίες μας. Όχι σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά σε αυτούς που μπορούν να τους πληρώσουν». Από την πλευρά του, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Gerhard Karner, σημείωσε: «Πριν από έναν χρόνο, συναντηθήκαμε έναν μήνα πριν από την επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία για πρώτη φορά, έτσι είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε τότε ότι υπήρχε η ανάγκη η Ευρώπη να είναι αποφασιστική, όπως είναι. Και φυσικά αποφασίσαμε τότε να μιλήσουμε για αυτήν την Ευρωπαϊκή Οδηγία που επιτρέψαμε στους ανθρώπους, στους νέους κυρίως, στις γυναίκες και στους άνδρες από την Ουκρανία να έρθουν σε εμάς, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, δηλαδή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, πρέπει να βοηθήσουμε τα συστήματά μας και να τους φέρουμε καλύτερα συστήματα που δεν λειτουργούν και δεν μπορούν να βοηθήσουν για αυτόν τον λόγο. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες, αυτή η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη διαχείριση των συνόρων είναι μία από αυτές.Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, Bartosz, Notis, Agne, θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Πέρυσι, είδαμε ότι είχαμε περισσότερες από ένα εκατομμύριο αιτήσεις ασύλου εντός της ΕΕ. Το 2015 δεν είχαμε αυτούς τους αριθμούς, έχουμε 10.000 αιτήσεις μόνο για την Αυστρία. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε τόσο μεγάλους αριθμούς. Με αυτές τις Διασκέψεις, μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Γίνεται πολλή συζήτηση, αναλαμβάνονται πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου να μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε σημαντικά βήματα». Παράλληλα, η Agnė Bilotaitė, Υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, επεσήμανε: «Ακριβώς πριν από ένα χρόνο σήμερα, η Ρωσία επιτέθηκε βάναυσα στην Ουκρανία. Και άλλαξε εντελώς την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Άλλαξε επίσης την άποψή μας για την προστασία των συνόρων. Η Λιθουανία έχει σύνορα με τον επιτιθέμενο, καθώς και με τον σύμμαχό της, τη Λευκορωσία. Τώρα, η προστασία των συνόρων για εμάς σημαίνει κάτι περισσότερο από την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, η προστασία των συνόρων γίνεται άμυνα των συνόρων. Το Δίκαιο της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Η καθυστέρηση λήψης απόφασης από την πλευρά της ΕΕ είναι σαν ωρολογιακή βόμβα. Η σκληρή επίθεση του ρωσικού καθεστώτος δεν έχει τελειώσει και ούτε έχει τελειώσει ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας . Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία με κάθε μέσο μέχρι τη νίκη. Γιατί κάνοντας την Ουκρανία ισχυρότερη, γινόμαστε όλοι ισχυρότεροι». Τέλος, ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών, Bartosz Grodecki , ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά σημαντικό και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων που συναντιέται ξανά, και που ξεκίνησε στις Βρυξέλλες, δείχνει ξεκάθαρα πόσο σημαντική είναι η μετανάστευση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την Ελλάδα, που εκπροσωπεί τα μεσογειακά κράτη και ευχαριστούμε τον Νότη για άλλη μια φορά για τη στενή συνεργασία μαζί μας. Έχουμε την Agne που εκπροσωπεί τα κράτη της Βαλτικής, τον Gerhard, που εκπροσωπεί την κεντρική Ευρώπη και του δευτερεύοντος κινήματος και την Πολωνία. Βρήκαμε μια κοινή προσέγγιση, βρήκαμε μια κοινή λύση. Προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτό το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη για να βρουν μια σωστή λύση πώς να διαχειριστούν τη μετανάστευση, πώς να βρουν μια ολιστική προσέγγιση». Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη: «Δεκατρείς μήνες μετά την 1η Ευρωπαϊκή Διάσκεψή μας στο Βίλνιους, το θέμα της διαχείρισης των συνόρων έχει τεθεί ως ζήτημα υψίστης σημασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων Μαζί με την Αυστρία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να ενισχύσουμε την Προστασία των Συνόρων της ΕΕ. Σε μια σειρά τώρα διασκέψεων, που, επιτρέψτε μου, να τα ονομάσω «Διαδικασία του Βίλνιους». Είναι -σε αυτό το σημείο- κρίσιμο για την Ευρώπη να αποφασίσει τι είδους μεταναστευτική πολιτική θέλουμε. Αντιστοίχως, πώς προστατεύουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι πρέπει να προσφέρουμε άσυλο σε άτομα που χρειάζονται προστασία, αλλά με οργανωμένο τρόπο. Σήμερα, δυστυχώς, είναι οι διακινητές ανθρώπων που «πουλάνε» θέσεις στις κοινωνίες μας. Όχι σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά σε αυτούς που μπορούν να τους πληρώσουν. Πολλοί θα συμφωνούσαν ότι χρειαζόμαστε να ανοίξουμε νόμιμους και ασφαλείς διαδρόμους, με κανόνες. Πρέπει όμως να σταματήσουμε τις παράτυπες ροές. Ροές που σχεδόν όλες έρχονται στην ΕΕ μέσω άλλων χωρών διέλευσης. Και όχι απευθείας από χώρες στις οποίες υπάρχει κίνδυνος δίωξης. Η συνοριακή μας πολιτική πρέπει να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Συμπεριλαμβανομένων φραχτών όπου χρειάζεται. Τονίζοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν προβλέπει δικαίωμα παράτυπης πρόσβασης στην επικράτειά μας. Φυσικά, η μείωση των ροών και οι επιστροφές απαιτούν στενότερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης. Εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών επανεισδοχής και επιστροφών, των συμφωνιών μας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Όπως η Κοινή Δήλωση ΕΕ/Τουρκίας του 2016. Σημειώστε ότι από τον Μάρτιο του 2020 η Τουρκία αρνείται να δεχτεί επιστροφές. Προφανώς, ο περιορισμός των παράτυπων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων σημαίνει λιγότερες δευτερογενείς ροές. Ένα σημείο που μας χωρίζει πρέπει να μπορέσει να μας ενώσει, δηλαδή η ανάγκη προστασίας των εξωτερικών μας συνόρων από παράτυπες αφίξεις». Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 37 ετών στον 53χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά τα ανήλικα ανίψια του – «Ήταν ένα τέρας» Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της επίσκεψής του στη Λάρισα – To Πάρκο Καινοτομίας, τα σουβλάκια και οι… Guns N’ Roses

