Μητσοτάκης από Γρεβενά: Ο ΣΥΡΙΖΑ βούλιαξε τη χώρα σε τρίτο μνημόνιο και τσάκισε τη μεσαία τάξη «Κοιτάμε μπροστα, δεν μας ενδιαφέρουν οι οξύτητες και η πόλωση» δήλωσε ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την προεκλογική αντιπαράθεση Έκκληση για συστράτευση, ενόψει των εκλογών, «στο μεγάλο αγώνα για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε την Ελλάδα ψηλά με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και ισχυρή», απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε πολίτες των Γρεβενών που τον υποδέχτηκαν στην πλατεία της πόλης. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα των εκλογών και είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα συγκρίνετε μία τετραετία Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη τετραετία ΣΥΡΙΖΑ κι έχετε μπροστά σας μία ξεκάθαρη επιλογή: θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; θα παραμείνουμε σε ένα περιβάλλον μειωμένων φόρων ή θα ξαναγυρίσουμε στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης; θα εξακολουθούμε να έχουμε μία χώρα η οποία είναι ασφαλής, θωρακίζει τα σύνορα της, μετράει στην Ευρώπη ή θα γυρίσουμε σε εποχές τριτοκοσμικών αναζητήσεων και άλλων γεωπολιτικών ανησυχιών; Αυτά είναι τα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας και για αυτό οι εκλογές της άνοιξης έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή κρισιμότητα. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και κρίση και γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του, το ατομικό αλλά και το συλλογικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα στείλει τελικά το μήνυμα, ότι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία προς την ανάταξη, προς την πρόοδο». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqrlvvdvq7zl) Σε ό,τι αφορά στην προεκλογική αντιπαράθεση ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν η πόλωση και οι στείρες αντιπαραθέσεις και υπογράμμισε: «Ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνω. Δεν πρόκειται χάριν της προεκλογικής περιόδου να μπω στον πειρασμό να σας τάξω πράγματα, τα οποία ξέρω ότι αύριο δεν μπορώ να υλοποιήσω. Αυτά τα αφήνω για άλλους, οι οποίοι, εξάλλου, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο να σχίζουν μνημόνια, με ένα νόμο και ένα άρθρο, και μετά να μας βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά σε τρίτο μνημόνιο, για να τσακίσουν, τελικά, τη μεσαία τάξη. Κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, μιλάμε για το έργο μας, μιλάμε για το μέλλον, δεν μας ενδιαφέρουν οι στείρες αντιπαραθέσεις, δεν μας ενδιαφέρει η οξύτητα , δεν μας ενδιαφέρει η πόλωση και νομίζω ότι ούτε εσάς ενδιαφέρει. Οι πολίτες νοιάζονται για το ποιος θα λύσει τα προβλήματά τους. Από εκεί και πέρα θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση αλλά θα συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη να παλεύουμε για τη δικιά σας προκοπή, για το δικό σας καλό». Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνησή του τα κατάφερε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τις κρίσεις που αντιμετώπισε, και τόνισε: «Το σκάφος της πατρίδας είναι σήμερα ασφαλές και οι Έλληνες αισθάνονται όλοι πιο ασφαλείς, γιατί, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε και τηρήσαμε τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους φόρους, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θωρακίσαμε τα σύνορά μας. Ναι, γιατί και η θάλασσα έχει σύνορα τα οποία πρέπει να προστατεύονται». Αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε και παρέχει η κυβέρνηση στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίζει να στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όχι με φορολογία της μεσαίας τάξης αλλά από την ανάπτυξη. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν το νομό Γρεβενών, δήλωσε αισιόδοξος γιατί τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να στηρίζει την περιοχή με την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Είπε ότι νωρίτερα επισκέφτηκε μονάδες μανιταριού και τόνισε πως τα Γρεβενά είναι η ελληνική πρωτεύουσα του μανιταριού και μπορεί να γίνει ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτεύουσα του μανιταριού. Για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας είπε ότι είναι η «βασίλισσα των χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα» και πρέπει να γίνει το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στη χώρα. Επισήμανε ότι τον Σεπτέμβριο θα επαναλειτουργήσει η Σχολή Αστυφυλάκων στα Γρεβενά, η οποία έκλεισε το 2012. Σχολίασε, μάλιστα, πως σχολή άνοιξε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ξανανοίγει πάλι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο δήμαρχος Καστοριάς Γιώργος Δασταμάνης, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε χειραψίες με πολίτες, φωτογραφήθηκε μαζί τους και αντάλλαξε ευχές για τις Απόκριες και τη Σαρακοστή που ακολουθεί. -- Τρόμος για 50χρονη στη Γλυφάδα – Ληστές την έδεσαν και τη φίμωσαν μέσα στο σπίτι της Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία Le Soir: Ο Παντσέρι «ομολογεί» – Με τον Τζόρτζι πήραμε 2,6 εκατ. ευρώ – Η Καϊλή πήρε 250.000 BEST OF NETWORK 25.02.2023, 12:06 25.02.2023, 07:19 22.02.2023, 13:22 25.02.2023, 10:31 25.02.2023, 10:31 24.02.2023, 13:00

