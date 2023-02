Μητσοτάκης από Λάρισα: Ο Παππάς καταδικάστηκε για το πιο ατιμωτικό αδίκημα (βίντεο)

Ευθεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο «Αλκαζάρ» στη Λάρισα. Ο πρωθυπουργός σχολίασε την καταδίκη του πρώην υπουργού Νίκου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες, και αναρωτήθηκε: «Θα συνεχισει άραγε να μιλάει ο Τσίπρας για Δικαιοσύνη; Υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας μας έλεγε πριν από λίγες εβδομάδες. Του απαντώ, ναι υπάρχουν και καταδίκασαν αμετάκλητα τον στενότερο συνεργάτη του για παράβαση καθήκοντος. Το πιο ατιμωτικό αδίκημα για έναν δημόσιο λειτουργό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πώς κρατά ο κ. Παππάς τον κ. Τσίπρα για να τον κρατά στα ψηφοδέλτια. Θα το μάθουμε και αυτό…»Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκρλατισσες σεμνότητα στον δρόμο προς τις κάλπες και σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ακόμα και τώρα αδιόρθωτος. «Ακόμα χρωστάνε μια συγγνώμη για τα υποτιθεμενα νεκρά παιδιά στον Έβρο» είπε χαρακτηριστικά και στηλίτευσε την προσπάθεια της Κουμουνδούρου να αρνηθεί ότι ο Τσίπρας αγνοούσε πως η θάλασσα έχει θαλάσσια σύνορα. Παρακολουθήστε την ομιλία Οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό με συνθήματα όπως «νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός» – «είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι η Θεσσαλία στέλνει το μήνυμα της νέας νίκης στις εκλογές της άνοιξης. «Εάν κάνουμε τέτοια συγκέντρωση χωρίς ακόμα να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές, σκεφτείτε τι θα γίνει στην προεκλογική περίοδο» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Σήμερα ξεσηκώσατε τον κάμπο. Και από εδώ, από τη Θεσσαλία, από το κέντρο της χώρας όλη η Ελλάδα θα γίνει μπλε στις εκλογές της άνοιξης. Σήμερα από εδώ στέλνετε το μήνυμα της νέας νίκης και της καινούργιας ελπίδας, για δεύτερη εντολή στην προκοπή, για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την ισχυρή ΝΔ. Πετύχαμε μαζί πολλά. Μας περιμένουν περισσότερα και καλύτερα. Βλέπω τις ρίζες, τον κορμό και τους καρπούς της παράταξης. Την έμπειρη γαλάζια φρουρά, τους αγωνιστές που ίδρυσαν την παράταξη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, βλέπω τα στελέχη της δικής μας γαλάζιας γενιάς που μπήκαμε στην πολιτική το 2004 μαζί με τον Κώστα Καραμανλή, βλέπω τους πρωταγωνιστές της εποχής που έρχεται, τους νέους και τους νέες μας. Βλέπω και νέους φίλους που μας πίστεψαν και που αν δεν ψήφισαν στο παρελθόν, θα μας ψηφίσουν για πρώτη φορά στις επερχόμενες εκλογές». Ο τόπος έχει ανάγκη από στιβαρό τιμόνι «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μας δίδαξαν ότι ο τόπος έχει ανάγκη από στιβαρό τιμόνι. Να μετρήσουμε μαζί τις δυσκολίες. Πρώτα με τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο, μετά την παγκόσμια πανδημία, ύστερα την ενεργειακή έκρηξη και το διεθνές κύμα ανατιμήσεων και τις επιθετικές προκλήσεις της Τουρκίας. Καμία κυβέρνηση δεν κλήθηκε να διαχειριστεί τόσες δυσκολίες και τόσες κρίσεις. Κι όμως μέσα σε όλα αυτά τα ταραχώδη γεγονότα, πολίτες και πολιτεία κρατήσαμε σε σωστή πορεία το εθνικό σκάφος. Δεν έλειψαν βέβαια και λάθη και καθυστερήσεις, πρώτος τα αναγνώρισα. Τα λάθη γίνονται πείσμα να τα διορθώνουμε και οι καθυστερήσεις αφετηρίες για καλύτερα αποτελέσματα. Αντίπαλός μας πραγματικός είναι μόνο ο κακός μας εαυτός. Έχουμε βάλει τον πήχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και θα το ξεπεράσουμε. Φτάσαμε στην Ελλάδα του σήμερα με τους Έλληνες να έχουν απαλλαγεί από 68 βάρη του παρελθόντος. Όλοι σας πληρώνετε χαμηλότερους φόρους, λιγότερο ΕΝΦΙΑ και εισφορές. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι πια παρελθόν. Έχουμε 300.000 νέες δουλειές και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια έχουμε πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις και έκτακτη βοήθεια σε όσους συνταξιούχους δεν είδαν αυξήσεις, λόγω προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Την 1η Απριλίου θα έχουμε την 3η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού. Να προστεθούν τα 43,5 δισ. που η Πολιτεία διέθεσε για να κρατήσει ανοικτές τις επιχειρήσεις και όρθιους τους εργαζόμενους στη διετία του κορωνοϊού». Είμαστε η ΝΔ, η μεγάλη λαϊκή παράταξη «Πάνω από 13,5 δισ. υψώθηκαν ως ανάχωμα στην εισαγόμενη ακρίβεια. Κόντρα στις Κασσάνδρες συγκρατήσαμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Στηρίξαμε τον πρωτογενή τομέα. Μέτρα στοχευμένα, αποτελεσματικά. Πλαισιώνονται από το Καλάθι του Νοικοκυριού και τώρα έρχεται η ώρα υλοποίησης της κάρτας αγοράς που θα καλύπτει το 10% των βασικών αγορών κάθε ελληνικής οικογένειας μέχρι το καλοκαίρι. Μας έλεγαν οι αντίπαλοι μας ότι αυτά είναι ψιχουλα. Έχουν εγκριθεί σχεδόν 2 εκ αιτήσεις. Είναι ένα ποσό 600 εκ ευρώ που δεν τα βρήκαμε, ούτε από πρόσθετο δανεισμό, ούτε από πρόσθετη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Φορολογήσαμε τα δύο διυλιστήρια. Γι’ αυτό είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, η ΝΔ. Αν τα αθροίσετε όλα αυτά θα φτάσουμε στα 58 δισ. ευρώ για να στηρίξει η κυβέρνηση την κοινωνία και την οικονομία. Όλα αυτά έγιναν πράξη χάρις σε τολμηρή και συνετή πολιτική. Σήμερα η χώρα εμφανίζει από τους υψηλότερους ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη και την πιο ραγδαία πτώση της ανεργίας, κάθε χρόνο ρεκόρ επενδύσεων και είμαστε ελεύθεροι από κάθε μνημονιακή εποπτεία. Μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερο πλούτο και να τον διανέμουμε σε όσους έχουν ανάγκη. Προήλθε από το προϊόν της ανάπτυξης». Από λαθρεπιβάτης στην ευρωπαϊκή αμαξοστοιχία, η Ελλάδα ταξιδεύει πια στο πρώτο βαγόνι «Διδάσκουμε πια αγγλικά στα νηπιαγωγεία από τα τέσσερα χρόνια. Η χώρα έχει 120 πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια έγιναν 25.000 νέες προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Διδάσκουν τα παιδιά μας σύγχρονα μαθήματα. Δώσαμε έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμιά μας επιλέγουν τις βιβλιοθήκες της μάθησης και όχι τις βαριοπούλες της βίας. Η ΔΑΠ ήταν πάντα πρωτεργάτης στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Έβαλε πλάτη. Σε αυτά τα οικονομικά θεμέλια, εδράζεται και η αναστήλωση της διεθνούς θέσης της χώρας. Από σχεδόν λαθρεπιβάτης στην ευρωπαίκή αμαξοστοιχία, η Ελλαδα ταξιδεύει πια στο πρώτο βαγόνι. Μας σέβονται. Μόλις επιβάλλαμε πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου οι τιμές κατέρρευσαν». Η Ελλάδα στέκεται φρουρός των ευρωπαϊκών και εθνικών συνόρων «Ταυτόχρονα η Ελλάδα στέκεται φρουρός των ευρωπαϊκών και εθνικών συνόρων. Πριν από 3 χρόνια η Ελλάδα δέχτηκε απρόκλητη μεταναστευτική εισβολή από την Τουρκία. Υπερασπιστήκαμε τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας σύνορα. Υλοποιήσαμε αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Το 75% των παράνομων εισόδων το 2015 ήταν από την Ελλάδα, σήμερα είναι μόλις στο 5%. Και επειδή συχνά οι δήθεν προοδευτικοί της αριστεράς μας κατηγορούν για έλλειψη ανθρωπισμού θα τους πω να σταθούν σε όσα κάναμε για τα ανήλικα προσφυγόπουλα. Πάνω από όλα η οικονομική ανάπτυξη σημαίνει και αμυντική θωράκιση. Τα πρώτα γαλλικά ραφάλ πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε πάρει και τα 24. Αναβαθμίζουμε τα F16, οι τρεις πρώτες φρεγάτες Μπελαρά χτίζονται ήδη, στηρίζουμε τους ενστόλους μας με πραγματικές βελτιώσεις στις οικονομικές απολαβές. Τα εθνικά χωρικά ύδατα έχουν ήδη επεκταθεί στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Και ναι, αυτή η κυβέρνηση, μετά από μια 10ετία αδράνειας ξεκίνησε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Οριοθετήσαμε θαλάσσιες ζώνες με Ιταλία και Αιγυπτο, έχουμε ισχυρές συνεργασίες και πανίσχυρες διμερείς συνθήκες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία». Απαντήσαμε στην Τουρκία: Ήρθαμε νύχτα για να σας βοηθήσουμε «Όσο για την Τουρκία, δείξαμε με περίσσευμα ανθρωπισμού ότι στεκόμαστε δίπλα στο λαό της σαν καλοί γείτονες στο πρόσφατο δράμα του. Να επιφυλάξετε ένα θερμό χειροκρότημα για τους διασώστες μας. Σε αυτούς που επί μήνες μας έλεγαν ότι θα έρθουν νύχτα, τους απαντήσαμε ότι εμείς ήρθαμε νύχτα για να σας βοηθήσουμε . Παραμένουμε πάντα απέναντι σε κάθε απειλή της απρόβλεπτης ηγεσίας της. Η πατρίδα μας είναι πυλώνας σταθερότητας και τείχος κατά της επιθετικότητας. Ξέρουμε ότι μπορούμε με γνώμονα το διεθνές δίκαιο να λύσουμε τις διαφορές μας και υπάρχουν κόκκινες γραμμές αδιαπραγμάτευτες και ζητήματα που κανένας Έλληνας πρωθυπουργός και σίγουρα εγώ δεν πρόκειται συζητήσει με την Τουρκία». Το όραμά μου για μια Θεσσαλία πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη «Να θυμίσω ότι σχεδόν μισό δις ευρώ κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες μόνο από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Με πάνω από 1 δις ευρώ έχουν ενισχυθεί οι 35.000 παραγωγοί της Θεσσαλίας και 60.000 συμπολίτες σας έχουν καταρτιστεί σε προγράμματα απασχόλησης. Να τονίσω ότι η Πολιτεία δεν έδειξε ποτέ κανέναν εφησυχασμό. Ακόμα και σε πρωτοφανείς επιθέσεις της φύσης, κινητοποιηθήκαμε αμέσως για να κλείσουμε τις πληγές. Το κράτος στάθηκε αρωγός μετά τον Ιανό. Ποτέ δεν υπήρξε γρηγορότερη αποκατάσταση ζημιών. Σχεδόν 1 δις ευρώ διατέθηκε στη Θεσσαλία για να αντιμετωπίσουμε τις ζημιές από τον Ιανό και το σεισμό. Το αναπτυξιακό μας σχέδιο είναι συγκεκριμένο, αποτυπώνει το όραμά μου για την Θεσσαλία πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη». Θα συνεχίσει να μιλά ο Τσίπρας για δικαιοσύνη; Ο αναπτυξιακός σφυγμός εδώ στη Θεσσαλία είναι πανίσχυρος. Η περιφέρειά σας θα πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη. Θέλησα να περιγράψω την Ελλάδα που αλλάζει και τη Θεσσαλία που αλλάζει. Πετύχαμε πολλούς περισσότερους περιφερειακούς πόρους. Εξασφαλίσαμε ότι δεν θα έχουμε καμία απώλεια στα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης, τα διαπραγματεύτηκα προσωπικά. Θα είμαι ξανά πρωθυπουργός με τη στήριξη της δική σας και της σιωπηλής πλειοψηφίας των Ελλήνων που μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του έργου και των ψεύτικων υποσχέσεων. Η Θεσσαλία είναι σίγουρα όλη μπλε και θα παραμείνει μπλε. Αυτοί οι πόροι αλλάζουν τα πάντα, από τα μεγάλα έργα μέχρι την καθημερινότητά σας. Ακόμα περιμένω τη συγγνώμη τους, καθώς διέσυραν τη χώρα Στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές λίγα θα έχω να πω και λίγα θα ζητήσω να λέτε για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Μιλούν για αυτούς οι πράξεις τους. Επί 4 χρόνια λένε όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Καταψηφίζουν ουσιαστικά τα πάντα, ακόμα και τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία. Πρόσφατα αποχώρησαν ουσιαστικά από τη βουλή, αντί για υπεύθυνοι βουλευτές έγιναν επαγγελματίες διαδηλωτές. Προσβάλλουν τους ψηφοφόρους τους. Η αποχώρηση τους δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουν το διάλογο και την αντιπαράθεση. Ακόμα περιμένω τη συγγνώμη τους, καθώς διέσυραν τη χώρα επινοώντας δήθεν πεθαμένα παιδιά σε ελληνικό έδαφος στον Έβρο, μια ανύπαρκτη μικρή Μαρία. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πως κρατά ο κ. Παππάς τον κ. Τσίπρα Χθες σε ένα πολύ ενδιαφέρον ντιμπέιτ πάλι πήγαν να αρνηθούν ότι ο κ. Τσίπρας αγνοούσε τα σύνορα στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι αμείλικτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιόρθωτος. Θα συνεχίσει ο κ. Τσίπρας να μιλά για δικαιοσύνη όταν σήμερα ο στενός του συνεργάτης κ. Παππάς κρίθηκε αμετάκλητα ένοχος; Υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας μας έλεγε ο κ. Τσίπρας. Του απαντώ ναι υπάρχουν και καταδίκασαν αμετάκλητα τον στενότερο συνεργάτη του. Ο κ. Τσίπρας κρατά τον κ. Παππά στα ψηφοδέλτια. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πώς κρατά ο κ. Παππάς τον κ. Τσίπρα. Θα αγωνιστώ για πατρίδα θωρακισμένη, ασφαλή και υπερήφανη μέσα κι έξω από τα σύνορά της Μέχρι την τελευταία μέρα θέλουμε να παλέψουμε για κάθε ψήφο. Θέλω να σας μιλήσω για το μεγάλο κίνδυνο ο οποίος είναι μπροστά μας και δεν είναι άλλος από τη νάρκη της απλής αναλογικής. Πρέπει να την απασφαλίσουμε. Η χώρα δεν έχει το περιθώριο να μπει σε περιπέτειες και ακυβερνησία. Το εκλογικό δίλημμα είναι τόσο σαφές. Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Αλήθειες ή ψέματα; Αυξήσεις ή φόρους; Σιγουριά ή εκλογικούς πειραματισμούς; Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη ημέρα. Η δεύτερη θα κάνει ισχυρότερη αυτή την επιλογή. Και στις δύο το ψηφοδέλτιο ένα μόνο πρέπει να γράφει, ΝΔ. Είχα την ευκαιρία να διαχειριστώ πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν αντιμέτωπος με τόσο σημαντικές κρίσεις. Αν κάτι έμαθα είναι ότι σε έναν αβέβαιο κόσμο, ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Όσα ζήσαμε δείχνουν ποιος ξέρει και μπορεί να υπερβαίνει δυσκολίες. Ο λαός θα συγκρίνει και θα κρίνει γιατί θυμάται και συλλογάται, ζυγίζει και αποφασίζει. Δεν είναι μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον για το οποίο οι αντίπαλοί μας δεν έχουν να πουν τίποτα. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικών χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Θα μας πιστέψουν ότι θα κάνουμε αυτά που τους λέμε στη δεύτερη τετραετία, επειδή κάναμε αυτά που είπαμε την πρώτη. Δεσμεύομαι ότι ο κεντρικός στόχος της δεύτερης τετραετίας θα είναι οι καλύτεροι μισθοί οι οποίοι είναι ακόμα χαμηλοί στον τόπο μας , τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο δεύτερος στόχος είναι μια Ελλάδα ανθρώπινη με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους. Μόνο εδώ στη Θεσσαλία πάνω από 400 γυναίκες μεταξύ 50 και 69 ετών μέσα από το πρόγραμμα των δωρεάν μαστογραφιών ανακάλυψαν ότι έχουν καρκίνο του στήθους. Θέλουμε μια κοινωνία ψηφιακή και πράσινη, ένα κράτος φιλικό. Η ενέργειά μας θα παράγεται ολοένα και περισσότερο από τον άνεμο και τον ήλιο μας. Θα αγωνιστώ για πατρίδα θωρακισμένη και ασφαλή και υπερήφανη και μέσα και έξω από τα σύνορά της. Πρωταγωνιστές στην Ευρώπη με ένα μεγάλο ρεύμα πατριωτισμού και δημιουργικού εκσυχρονισμού Δεν θα ακούσετε από εμένα κάτι που δεν μπορώ να υλοποιήσω Θέλω οι υποσχέσεις να είναι δεσμεύσεις. Όταν μιλάω για καλύτερες αμοιβές να γίνουμε συγκεκριμένοι. Από 1.1.2024 θα έχουμε νέο ενιαίο μισθολογίο στους δημοσίους υπαλλήλους και αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το 80% του ρεύματός μας το 2030 θα προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι αγρότες μας θα βρεθούν με συγκριτικό πλεονέκτημα. Για την άμυνά μας μιλούν τα γεγονότα. Σε λίγο ο φράχτης στον Έβρο ολόκληρος θα είναι πραγματικότητα. Έτσι κάναμε σήμερα όσα είπαμε χθες και έτσι θα κάνουμε αύριο όσα σχεδιάζουμε σήμερα. Αν άλλοτε ζητούσαμε να μείνουμε Ευρώπη, τώρα πετύχαμε να είμαστε Ευρώπη και σύντομα θα γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες. Οι αυριανές αποφάσεις να είναι γρήγορες. Η αυτοδυναμία είναι εθνική αναγκαιότητα. Αυτοδυναμία σημαίνει τελικά ευρυχωρία. Σας ζητώ να βαδίσουμε μαζί με πρώτους εσάς που ζείτε στην καρδιά της Ελλάδος και ταυτόχρονα είστε η καρδιά της ΝΔ. Είναι μεγάλη καρδιά και μπορεί να κάνει δύναμη τις αδυναμίες. Ένα μεγάλο ρεύμα πατριωτισμού και δημιουργικού εκσυγχρονισμού. Ακούμε το σφυγμό, εξηγούμε τις θέσεις μας. Καταφέραμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα. Η Ελλαδα μπροστά, ο κάμπος ανθίζει και μαζί ανθίζει ολόκληρη η πατρίδα. Είμαι σίγουρος ότι οι εκλογές της άνοιξης θα φέρουν καινούργια άνοιξη για όλους. Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την ομιλία Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 37 ετών στον 53χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά τα ανήλικα ανίψια του – «Ήταν ένα τέρας» Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της επίσκεψής του στη Λάρισα – To Πάρκο Καινοτομίας, τα σουβλάκια και οι… Guns N’ Roses

