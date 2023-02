Μητσοτάκης για εκλογές: Μπήκαμε στην τελική ευθεία – Στην ώρα τους οι ανακοινώσεις

«Ο αγώνας συνεχίζεται ακάθεκτος. Όπως έχω πει πολλές φορές θα έχουμε εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη, οπότε ουσιαστικά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ήμουν συνεπής στη δέσμευσή μου ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία και αυτό κάναμε, αλλά καθώς πλησιάζουμε πια προς τις εκλογές είναι μία ευκαιρία και πάλι να γυρίσω ολόκληρη την Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Ζυγός-Τρίκαλα. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι «έχουμε και πολλούς φίλους, οι οποίοι δεν ήταν παραδοσιακοί υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «αυτή τη φορά βλέποντας και το έργο μας και τις προσπάθειές μας, αλλά κυρίως το όραμά μας για την Ελλάδα του αύριο, θα μας εμπιστευτούν και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ αισιόδοξο και για την έκβαση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος». Ο κ.Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και είπε πως θα επισκεφθεί ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ ερωτώμενος για την κατάσταση στο ποδόσφαιρο είπε πως «έχουν γίνει βήματα και στην εξυγίανση του ποδοσφαίρου σημαντικά, νομίζω και στην ποιότητα και στη διαιτησία και μπορούν να γίνουν και με το VAR. Τα πράγματα σίγουρα είναι καλύτερα τώρα από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και βέβαια έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε προκειμένου να αναβαθμίσουμε το ποδοσφαιρικό μας προϊόν». Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη το αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στην περιοχή και έκανε ιδιαίτερη μνεία στον οδικό άξονα Ε65 που κατασκευάζεται και θα είναι όπως είπε έτοιμος το 2025, και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε ότι αύριο θα επισκεφθεί τον Ε65 και προσέθεσε: «Ήταν μια προτεραιότητα δική μου, προσωπική, όταν κέρδισα τις εκλογές. Μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέραμε και πήραμε τις σχετικές εγκρίσεις. Όπως ξέρετε ο δρόμος κατασκευάζεται, θα είναι έτοιμος το ’25. Και είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δρόμος για όλη τη Θεσσαλία αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς θα ενώνονται πια τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά με έναν δρόμο ο οποίος θα είναι και γρήγορος αλλά πρωτίστως θα είναι ασφαλής». Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη *Δημοσιογράφος:* Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στην 110 Πτέρυγα Μάχης και σε λίγο θα επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο για να μεταβεί στον Πλατύκαμπο. Αν, αν λέω, αν, κάποιος εκεί πέρα του έβαζε Ράδιο Ζυγό να ακούει να του πούμε την καλημέρα μας από τα όμορφα Τρίκαλα. *Δημοσιογράφος:* Επειδή εγώ θα είμαι εκεί σε λίγη ώρα για να παρακολουθήσω από κοντά όλες τις εκδηλώσεις και να αναμεταδίδω στο σταθμό το τι ακριβώς συμβαίνει, θα κάνω και καταγραφή των προσώπων που θα μεταβούν στη γειτονική Λάρισα από τα Τρίκαλα. *Δημοσιογράφος:* Ναι αυτό είναι αλήθεια ναι, έχουμε πάρα-πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή τρικαλινών, έχει γίνει και μια κινητοποίηση, χτυπάνε και τηλέφωνα και γίνονται διάφορα πράγματα. *Δημοσιογράφος:* Γιατί δεν είναι μόνον οι εθνικές εκλογές, είναι και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. *Δημοσιογράφος*: Έχουμε μια γραμμή στο τηλέφωνο, ναι καλημέρα; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Καλημέρα σας. *Δημοσιογράφος*: Καλημέρα. *Δημοσιογράφος*: Γνωστή φωνή αυτή, καλημέρα. *Δημοσιογράφος*: Ο Πρωθυπουργός είστε; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Εσείς τι λέτε; Αφήστε τους ακροατές σας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. *Δημοσιογράφος*: Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, πριν λίγο είπα, αν τυχόν και μας ακούει στη γειτονική Λάρισα… *Δημοσιογράφος*: Ναι, γιατί ακουγόμαστε στη Λάρισα. *Δημοσιογράφος*: …λέω κάποιος να του πει να μας πάρει ένα τηλέφωνο να πούμε μια καλημέρα. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Έχω αυτή τη συνήθεια, όποτε κάνω περιοδείες, να ακούω πάντα τοπικούς σταθμούς και ενίοτε να παρεμβαίνω. *Δημοσιογράφος*: Είναι πολύ τιμητικό για τα ραδιόφωνα της επαρχίας να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι πάρα πολύ τιμητικό, πιστέψτε με. *Δημοσιογράφος*: Αυτό είναι γεγονός. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Να είστε καλά. Κάνετε μια σημαντική δουλειά και όσο μπορούμε να την υποστηρίζουμε θα το κάνουμε. *Δημοσιογράφος*: Κύριε Πρόεδρε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της επίσκεψής σας και μέσες-άκρες ξέρουμε πού θα πάτε, θα πάτε στον Πλατύκαμπο τώρα και λοιπά. Πως πάει ο αγώνας; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Ο αγώνας συνεχίζεται ακάθεκτος. Όπως έχω πει πολλές φορές θα έχουμε εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη, οπότε ουσιαστικά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ήμουν συνεπής στη δέσμευσή μου ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία και αυτό κάναμε, αλλά καθώς πλησιάζουμε πια προς τις εκλογές είναι μία ευκαιρία και πάλι να γυρίσω ολόκληρη την Ελλάδα. Βέβαια δεν περίμενα τις εκλογές για να το κάνω, το ξέρετε καλά ότι έχω έρθει στην περιοχή σας πολλές φορές. *Δημοσιογράφος*: Ναι. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Αλλά τώρα είναι μία ευκαιρία να παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά το έργο το οποίο έχουμε κάνει. *Δημοσιογράφος*: Το «κάποια στιγμή» είναι το 9 Απριλίου; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, καθώς το Σύνταγμα έχει πολύ ρητές διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προκηρύσσονται οι εκλογές, έστω κι αν αυτές είναι πρόωρες κατά δύο ή τρεις μήνες. Οπότε θα τα μάθετε αυτά στην ώρα τους. Έχω πει όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. *Δημοσιογράφος*: Ωραία, εμείς είμαστε στα Τρίκαλα, στην πατρίδα του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Μητροπάνου. Θα την επισκεφτείτε κάποια στιγμή; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Θα την επισκεφτώ. Στα Τρίκαλα θα είμαι σίγουρα στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Καταλαβαίνω ότι έχετε και ένα πολύ ωραίο ψηφιακό Μουσείο Τσιτσάνη, το οποίο θέλω να έρθω να επισκεφτώ. Και βέβαια, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία στη Λάρισα να μιλήσουμε συνολικά για το αναπτυξιακό μας όραμα για τη Θεσσαλία. Θα πούμε και πολλά πράγματα για τα Τρίκαλα. Αλλά θα έχω την ευκαιρία αυτά να τα εξειδικεύσω και όταν έρθω στην όμορφη πόλη σας, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα. *Δημοσιογράφος*: Και θα έρθετε και αύριο στη Βασιλική από ό,τι ξέρουμε, για να δείτε το εργοτάξιο του Ε65; Ισχύει αυτό; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Αύριο θα έρθουμε να δούμε το εργοτάξιο του Ε65. Θυμίζω ότι αυτός ο δρόμος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν μια προτεραιότητα δική μου, προσωπική, όταν κέρδισα τις εκλογές. Μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέραμε και πήραμε τις σχετικές εγκρίσεις. Όπως ξέρετε ο δρόμος κατασκευάζεται, θα είναι έτοιμος το ’25. Και είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δρόμος για όλη τη Θεσσαλία αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς θα ενώνονται πια τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά με έναν δρόμο ο οποίος θα είναι και γρήγορος αλλά πρωτίστως θα είναι ασφαλής. *Δημοσιογράφος*: Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής σας, πιστεύω σε εσάς προσωπικά, δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Τέτοια θέλω να ακούω. *Δημοσιογράφος*: Λοιπόν, πιστεύω σε εσάς, στην προσωπικότητά σας, σαν Πρωθυπουργό κλπ. Θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είστε αδύνατος από κράση ή δεν τρώτε, δεν προλαβαίνετε να φάτε; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Προσπαθώ να διατηρούμαι, μου αρέσει πολύ το καλό φαγητό. Αλλά πρέπει να είμαι συγκρατημένος. *Δημοσιογράφος*: Είστε και αθλητικός τύπος. *Δημοσιογράφος*: Είναι και αθλητικός τύπος, όμως. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Όποτε μπορώ, προσπαθώ και να αθλούμαι. Αλλά χρειάζεται, ξέρετε -και το ξέρουμε όλοι- ότι για να κρατήσει κανείς το βάρος του από μια ηλικία και πέρα χρειάζεται πειθαρχία. *Δημοσιογράφος*: Σωστά, σωστά. *Δημοσιογράφος*: Και επειδή έπεσε αθλητική ερώτηση, ας κάνουμε και μια ερώτηση επειδή είμαστε, η εκπομπή είναι λίγο ανάλαφρη κλπ. Ερώτηση: αύριο πώς το βλέπετε το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός; Θα το δείτε καταρχήν ή δεν προλαβαίνετε; *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Ελπίζω να το δω, ελπίζω να έχω τελειώσει την περιοδεία μου. Θα είμαι στα Γρεβενά αύριο, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή το απόγευμα θα έχουμε τελειώσει. Οπότε και εγώ ως ποδοσφαιρόφιλος θα φροντίσω να απολαύσω τον αγώνα. Δεν έχω κρύψει τις προτιμήσεις μου ως προς την ομάδα την οποία υποστηρίζω. *Δημοσιογράφος*: Είστε Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι; Είστε Ολυμπιακός. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Είμαι Ολυμπιακός, αλλά πάνω από όλα αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι φέτος έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αυτό είναι καλό. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο συνολικά. *Δημοσιογράφος*: Αυτό είναι δεδομένο, ναι. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Έχουν γίνει βήματα και στην εξυγίανση του ποδοσφαίρου σημαντικά, νομίζω και στην ποιότητα και στη διαιτησία και μπορούν να γίνουν και με το VAR. Τα πράγματα σίγουρα είναι καλύτερα τώρα από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και βέβαια έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε προκειμένου να αναβαθμίσουμε το ποδοσφαιρικό μας προϊόν. *Δημοσιογράφος*: Οπότε θα το δείτε το ματς με φιλο-ολυμπιακά αισθήματα, αλλά εντάξει ας νικήσει και ο καλύτερος. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Θα το δω πρώτα απ’ όλα ως φίλος του ποδοσφαίρου. *Δημοσιογράφος*: Μάλιστα. *Δημοσιογράφος*: Κύριε Πρόεδρε, ετοιμάζετε κάποια έκπληξη σήμερα στις ανακοινώσεις που θα κάνετε το μεσημέρι για τον Αγοραστό; Ξέρετε μετά από εσάς η λατρεία μας είναι ο Αγοραστός. Είναι ο άνθρωπός μας. *Δημοσιογράφος*: Αγοραστός και Χρήστος Μιχαλάκης στα Τρίκαλα. *Δημοσιογράφος*:…ο οποίος κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για την περιοχή. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Κατ’ αρχάς, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι με τον Κώστα γνωριζόμαστε από το 2004, όταν ήμασταν συνάδελφοι στη Βουλή. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Περιφέρεια. Είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος Περιφερειάρχης και προφανώς θα έχει τη στήριξή μας και στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Νομίζω ότι το έργο του αναγνωρίζεται από πάρα πολλούς συμπολίτες σας και βέβαια πρέπει να τονίσω ότι η στήριξη την οποία παρείχε η Περιφέρεια και με κρατικούς πόρους κατά τη διάρκεια όλων των φυσικών καταστροφών. Θέλω να θυμίσω ό,τι είχε γίνει στην περιοχή σας μετά τον «Ιανό», πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι όλοι θα αναγνωρίσουν ότι έγιναν σημαντικότατα βήματα προόδου και στις αποζημιώσεις, αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία κατασκευάστηκαν μετά τις μεγάλες καταστροφές του «Ιανού». Και μία ξεχωριστή κουβέντα για τον Αντιπεριφερειάρχη σας. *Δημοσιογράφος*: Τον Χρήστο Μιχαλάκη. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Ο οποίος και αυτός είναι εξαιρετικός και κάνει σπουδαία δουλειά για τα Τρίκαλα. *Δημοσιογράφος*: Βέβαια ήθελε να γίνει Βουλευτής, αλλά δεν θα γίνει τώρα. Αλλά είναι ένα παιδί… *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Μη μου βάζετε τώρα… Είναι ξεχωριστές διαδρομές, άλλο αυτοί που υπηρετούν την Αυτοδιοίκηση, άλλος δρόμος η Αυτοδιοίκηση, άλλος δρόμος… *Δημοσιογράφος*: Είναι ξεχωριστός και αγαπητός φίλος ο Μιχαλάκης. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλή δουλειά κάνει εδώ. *Δημοσιογράφος*: Εξαιρετικός. *Δημοσιογράφος*: Και εμείς τον τιμούμε και τον στηρίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τα εξειδικευμένα ζητήματα, σήμερα έχετε και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 19:00 στο «Αλκαζάρ», όπου μαθαίνουμε ότι θα πάρει Πανθεσσαλικό χαρακτήρα. Δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι να σας δούνε από όλη τη Θεσσαλία. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Κοιτάξτε, όταν κάνουμε μία μεγάλη συγκέντρωση γνωρίζω ότι λογικό είναι να έρθουν φίλοι του κόμματος όχι μόνο από τη Λάρισα, αλλά και από όλη την Θεσσαλία. Αυτός είναι ο χαρακτήρας αυτών των συγκεντρώσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σιγά-σιγά σε κλίμα εκλογών. Αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι όλες οι συγκεντρώσεις τις οποίες κάνουμε από τις μικρές συνάξεις -τώρα κατευθύνομαι στον Πλατύκαμπο- που πηγαίνω σε ένα καφενείο και λέω δύο κουβέντες με φίλους μέχρι τις μεγάλες συγκεντρώσεις, έχουμε πολύ κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε και πολλούς φίλους οι οποίοι δεν ήταν παραδοσιακοί υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω μπορεί να υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας ψήφισαν ούτε το 2019, και αυτή τη φορά βλέποντας και το έργο μας και τις προσπάθειές μας, αλλά κυρίως το όραμά μας για την Ελλάδα του αύριο, θα μας εμπιστευτούν αυτή τη φορά και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ αισιόδοξο και για την έκβαση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος. *Δημοσιογράφος*: Κύριε Πρόεδρε, σάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε στο σταθμό μας. *Κυριάκος Μητσοτάκης*: Πάντα επιτυχίες στο ραδιόφωνό σας. *Δημοσιογράφος*: Να είστε καλά. Θα έρθω να σας δω το μεσημέρι προσωπικά, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ειδήσεις σήμερα: «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα» – Η Τσαπανίδου κάλεσε να ψάξουμε τη δήλωση στο Google και η ΝΔ απάντησε με βίντεο Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη – Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή

