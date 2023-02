Νίκος Παππάς: Παρών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: Kαταλαβαίνουμε πόσο «κρατάει» τον Τσίπρα

Αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις πυροδότησε η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου να επιβάλει την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, δηλαδή δύο χρόνια, στον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποψήφιο βουλευτή, Νίκο Παππά, για την εμπλοκή του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016. Συγκεκριμένα, ο κ. Παππάς κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για πλημμέλημα και του επιβλήθηκε ποινή δύο ετών με τριετή αναστολή, ενώ ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση ως «χτύπημα» της πολιτικης του παράταξης. Από πλευράς του, το Μέγαρο Μαξίμου τοποθετήθηκε δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος επισήμανε ότι «σε μία φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπως είναι η Ελλάδα, ισχύει η διάκριση των εξουσιών και η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια και μόνο», σχολιάζοντας παράλληλα πως «για να κρατάει ο κ. Τσίπρας τον κ. Παππά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνουμε πόσο “κρατάει” ο κ. Παππάς τον κ. Τσίπρα». Αναλυτικά η δήλωση του κ. Οικονόμου: Σε μία φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπως είναι η Ελλάδα, ισχύει η διάκριση των εξουσιών και η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια και μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μη αποδεχόμενος αυτή τη θεμελιώδη συνταγματική πρόβλεψη, αμφισβητεί το σκληρό πυρήνα του Συντάγματος και του Πολιτεύματος. Όσα λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παππάς θα μπορούσαν να συνοψιστούν στο εξής: δεν υπάρχει νομιμότητα, υπάρχει μόνο σκοπιμότητα∙ οι αποφάσεις είναι καλές και δίκαιες μόνο όταν συμφωνούμε με αυτές, δεν υπάρχουν θεσμοί, μονάχα λαός. Πρόκειται για απόψεις που συνιστούν τον τραμπισμό αλά γκρέκα και παραπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα κι όχι σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Το πλέον επικίνδυνο είναι ότι στο τέλος της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύονται απειλές εναντίον της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον λαό να επιβάλλει δικαιοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης! Αυτή και μόνο η αποστροφή συνιστά εξτρεμισμό χειρίστου είδους και ευθεία βολή εναντίον της Δημοκρατίας μας. Όποιος θέλει να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη, επιδιώκει να γίνει τύραννος. Ο κ. Τσίπρας, τέσσερις ώρες μετά την ομόφωνη απόφαση καταδίκης του παλιότερου και στενότερου συνεργάτη του, παραμένει άφαντος και άφωνος. Οφείλει να απαντήσει: – Θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του; – Υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας; – Θα αποσύρει από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κ. Παππά; Αν όχι τότε για να κρατάει ο κ. Τσιπρας τον κ. Παππά στα ψηφοδέλτια καταλαβαίνουμε πόσο «κρατάει» ο κ. Παππάς τον κ. Τσίπρα. Παππάς: «Η δίκη αυτή ήταν πολιτική» Πολιτική διάσταση απέδωσε στην απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου ο ίδιος ο Νίκος Παππάς, χαρακτηρίζοντας «πολιτική» τη δίκη του. Συγκεκριμένα, ο κ. Παππάς δήλωσε: «Η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου είναι στο πνεύμα των αποφάσεων για τις υποθέσεις NOVARTIS και SIEMENS. Φαίνεται ότι για κάποιους δικαστές αθώος είναι όποιος ζημιώνει το δημόσιο και ένοχος όποιος με τις ενέργειες του εξασφαλίζει χρήματα για το δημόσιο. Για κάποιους δεν είχε καμία σημασία ούτε η αθώωση Κρέτσου για την ίδια υπόθεση, ούτε η εισαγγελική πρόταση που διέλυσε το κατηγορητήριο. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Η δίκη αυτή ήταν πολιτική. Έγινε για να κρύψει ο Μητσοτάκης τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος, τους «γαλάζιους κοριούς» και τις «γαλάζιες ακρίδες». Η δίκη αυτή έγινε επειδή πλούσιοι συμπολίτες μας πλήρωσαν ψηφισμένους φόρους και αναγκάστηκαν να τηρήσουν το σύνταγμα. Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί η παράταξη μας και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι. Αλλά για αυτό δε θα αποφασίσουν κάποιοι δικαστές. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος με την εντολή του θα φέρει δικαιοσύνη παντού. Έχουμε κάνει το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον». Παρών στα ψηφοδέλτια Απαντώντας εμμέσως στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, επιβεβαίωσε εκ νέου σήμερα πως «ο Νίκος Παππάς θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει υποψήφιος και θα κριθεί βεβαίως από τον λαό, την ψήφο του οποίου θα ζητήσει. Όπως και η απόφαση αυτή θα κριθεί από τον λαό, στο πλαίσιο των εκλογών». Τσίπρας: Δειλός ο κ. Μητσοτάκης Η σημερινή δικαστική απόφαση, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τόνισε σε παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως είναι «δειλός ο κ. Μητσοτάκης, έστησε Ειδικά Δικαστήρια για υπουργούς μου αλλά δεν τόλμησε για εμένα». Επιπλέον, «θα πέσει μέσα στον λάκκο της ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης που άνοιξε» εκτίμησε ο κ. Τσίπρας για τον πρωθυπουργό, εγκαλώντας τον ότι έχει επιλέξει τον «δρόμο της ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης». Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσίπρα: «Ο κ. Μητσοτάκης πιστός στην οικογενειακή του παράδοση, φρόντισε να αξιοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να στήσει Ειδικά Δικαστήρια για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Φάνηκε όμως δειλός. Δεν τόλμησε να διώξει εμένα, τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, παρά μονάχα υπουργούς της κυβέρνησής μου. Οι πολιτικοί για τις αποφάσεις τους κρίνονται πρωτίστως από τον λαό. Και αν έχουν διαπράξει αξιόποινα αδικήματα, οφείλουν να διώκονται από το φυσικό τους δικαστή και όχι από τις εκάστοτε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Αυτή ήταν και παραμένει η θέση μου και έτσι έπραξα ως πρωθυπουργός. Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης έχει φαίνεται άλλη άποψη. Δεν πήρε το μάθημά του από την πρόσφατη περιπέτεια της πολιτικής μας ζωής, όταν ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός. Και για λόγους προφανούς πολιτικής σκοπιμότητας, επέλεξε να ανοίξει ξανά έναν επικίνδυνο και ολισθηρό δρόμο για τη Δημοκρατία. Τον δρόμο της ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ας γνωρίζει όμως, ότι συνήθως η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και ότι στο τέλος θα κινδυνεύσει να πέσει ο ίδιος, μέσα στο λάκκο που περίτεχνα άνοιξε για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Την τελική ετυμηγορία, άλλωστε, θα τη δώσει σύντομα ο ελληνικός λαός». «Κύμα» σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα Στο ενδιάμεσο, πρωτοκλασάτα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια τη συμπαράστασή τους στον πρώην υπουργό, Νίκο Παππά, ενώ αρκετά στελέχη αφήνουν αιχμές στις μεταξύ τους συζητήσεις για τη χρονική συγκυρία μέσα στην οποία τοποθετείται η δικαστική απόφαση, δηλαδή στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές. Για «ξεκάθαρα πολιτική» δίκη έκανε λόγο από μέρους της και η γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ράνια Σβίγκου. «Σε μια ξεκάθαρα πολιτική δίκη, καταδικάστηκε ο Νίκος Παππάς, ο υπουργός της μόνης κυβέρνησης που εφάρμοσε το νόμο, έκανε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και εισέπραξε χρήματα για το Δημόσιο. Όμως οι πολίτες έχουν και γνώση και κρίση και θα δώσουν ηχηρή απάντηση στις εκλογές» τόνισε η κυρία Σβίγκου. Μάντζος: «Εκτεθειμένος» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «Σήμερα η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος. Αναλυτικά, η δήλωση: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ζητήσαμε εξαρχής να τηρηθούν απόλυτα όροι διαφάνειας και νομιμότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αντιθέτως, η τότε Κυβέρνηση με την αντισυνταγματική διαδικασία, που ακολούθησε, επέλεξε τα παιχνίδια παρασκηνίου για να μοιράσει άδειες σε φιλικούς επιχειρηματίες. Σήμερα η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Το ειδικό δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα τον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππά, και τον φίλα προσκείμενο στην τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ επιχειρηματία, Χ. Καλογρίτσα, για παρεμβάσεις στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. *Ο ομόφωνα καταδικασμένος Νίκος Παππάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρείχε*. Αναρωτιόμαστε: Τι θα πει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ; *Θα βγάλει άραγε ανακοίνωση όπως έκανε προ ημερών πανηγυρίζοντας για την εισαγγελική πρόταση, μιας και παγίως η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει τη Δικαιοσύνη αλά καρτ, όπως έπραξε στο παρελθόν και με τις ανεξάρτητες αρχές;* *Ή θα παραδεχτεί και σήμερα «ότι υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας»;ΚΚΕ: Απίστευτο θράσος και υποκρισία από ΤσίπραΕπίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την καταδίκη του Νίκου Παππά εξαπέλυσε το ΚΚΕ.Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του: «Το ΚΚΕ επιμένει ότι η βασική πολιτική ευθύνη του κύριου Παππά και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το ότι διατήρησαν κι ενίσχυσαν τον έλεγχο των ΜΜΕ από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, απ’ τον οποίο απορρέουν και οι σχέσεις διαπλοκής όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων».Και προσθέτει: «Από κει και πέρα η σημερινή δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι “πολιτικοί οφείλουν να διώκονται απ’ τον φυσικό τους δικαστή κι όχι απ’ τις εκάστοτε κυβερνητικές πλειοψηφίες”, συνιστά απίστευτο θράσος και υποκρισία. Γιατί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ -μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ- που στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση απέρριψε, όπως κάνει συνήθως, την πρόταση του ΚΚΕ για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε οι υπουργοί να διώκονται όπως όλοι οι πολίτες και αυτή η δίωξη να μην εξαρτάται απ’ την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προφανώς, γιατί όλοι τους θέλουν να αξιοποιούν τέτοιου είδους διατάξεις για πολιτικές σκοπιμότητες». ΜέΡΑ25: Όταν ανακατεύεσαι με τα κατεστημενικά πίτουρα, σε τρώνε οι συστημικές κότες Με δηκτικό τρόπο σχολίασε τη σημερινή εξέλιξη το ΜέΡΑ25, αναφέροντας στα κοινωνικά δίκτυα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να παίξει με κατεστημενικούς όρους, προσπαθώντας να χτίσει μια δική του Αυριανή. Αλλά όταν ανακατεύεσαι με τα κατεστημενικά πίτουρα, σε τρώνε οι συστημικές κότες, επί μιας κυβέρνησης που δε διστάζει να βαθύνει το θεσμικό χαντάκι της ποινικοποίησης της πολιτικής». Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 37 ετών στον 53χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά τα ανήλικα ανίψια του – «Ήταν ένα τέρας» Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της επίσκεψής του στη Λάρισα – To Πάρκο Καινοτομίας, τα σουβλάκια και οι… Guns N’ Roses

