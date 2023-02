Οικονόμου: Ο Τσίπρας το μόνο περισσότερο που κομίζει σήμερα είναι η τοξικότητα κι ο ρεβανσισμός Πώς σχολιάζεο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Τα βέλη του εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, «ρίχνει» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε δήλωση του ο Γιάννης Οικονόμου, τονίζει, πως «το μόνο βέβαιο είναι ότι αν ποτέ υπήρχε δεύτερη φορά για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αλλιώς, ό,τι κι αν λέει ο κ. Τσίπρας. Με τον ίδιο επί 15 συνεχόμενα έτη στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα της προηγούμενης διακυβέρνησης, με την ίδια επιμονή σε ιστορικά χρεοκοπημένες ιδέες, με το ίδιο πολιτικό ύφος και ήθος». Και καταλήγει λέγοντας, ότι «το μόνο περισσότερο που κομίζει σήμερα είναι η τοξικότητα κι ο ρεβανσισμός. Η πλήρης κάλυψη στον κ. Παππά δείχνει ότι τα βαρίδια του παρελθόντος κρατούν γερά τον κ. Τσίπρα, και σήμερα και αύριο». Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: Το μόνο βέβαιο είναι ότι αν ποτέ υπήρχε δεύτερη φορά για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αλλιώς, ό,τι κι αν λέει ο κ. Τσίπρας. Με τον ίδιο επί 15 συνεχόμενα έτη στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα της προηγούμενης διακυβέρνησης, με την ίδια επιμονή σε ιστορικά χρεοκοπημένες ιδέες, με το ίδιο πολιτικό ύφος και ήθος. Το μόνο περισσότερο που κομίζει σήμερα είναι η τοξικότητα κι ο ρεβανσισμός. Η πλήρης κάλυψη στον κ. Παππά δείχνει ότι τα βαρίδια του παρελθόντος κρατούν γερά τον κ. Τσίπρα, και σήμερα και αύριο. Ειδήσεις σήμερα:Η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου ζητά διακοπή των καταλήψεων Αυξημένη αλλά ομαλή η κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο της Καθαράς ΔευτέραςΣυγκλονιστική μαρτυρία κρατουμένου οδήγησε σε κρανίο και οστά: «Είναι του Μάριου Παπαγεωργίου» BEST OF NETWORK 25.02.2023, 12:06 25.02.2023, 07:19 22.02.2023, 13:22 25.02.2023, 10:31 25.02.2023, 10:31 24.02.2023, 13:00

