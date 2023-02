Ο Τσίπρας στο «ΘΕΜΑ» που κυκλοφορεί: «Αποκλείω κυβέρνηση ηττημένων» «Ναι σε κυβέρνηση νικητών με ΠΑΣΟΚ και άλλα προοδευτικά κόμματα» – Τι λέει για Μητσοτάκη, ΓΑΠ, Πολάκη, Ανδρουλάκη, Καραμανλή και Στουρνάρα Νίκος Φελέκης 25.02.2023, 11:19 Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο πριν διαλυθεί η Βουλή και προκηρυχθούν οι εκλογές, ανοίγει τα χαρτιά του και μιλά για όλους και για όλα. Πιστεύει ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές και θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Αν χρειαστεί να συμπράξουν και άλλα κόμματα και αρνηθούν στις νέες εκλογές αυτά θα «εξαϋλωθούν». Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Κουμουνδούρου δεν θα είναι κομματικό, όπως δεν θα είναι κομματική και η κυβέρνηση που θα σχηματίσει εφόσον η κάλπη τον αναδείξει νικητή. Χαρακτηρίζει τον Μητσοτάκη υπολογίσιμο αντίπαλο, τον Παπανδρέου προοδευτικό πολιτικό και ευγενή άνθρωπο, τον Ανδρουλάκη δεν τον γνωρίζει καλά, αλλά μετά τις εκλογές θα χρειαστεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις από τις οποίες και θα κριθεί, την αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή την θεωρεί πλήγμα για τη ΝΔ, ενώ για τον Πολλάκη δηλώνει ότι κατάλαβε το λάθος του για το ψηφοδέλτιο των Χανίων. Δηλώνει ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει σχέδιο λύσης για τους πλειστηριασμούς και όταν προκηρυχθούν οι εκλογές θα δώσει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται στις συναντήσεις του με Στουρνάρα και Μπλίνκεν και εξηγεί τι σημαίνει η δεύτερη φορά (αριστερά) θα είναι αλλιώς… Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο «Πρώτο ΘΕΜΑ» που κυκλοφορεί στα περίπτερα Νίκος Φελέκης 25.02.2023, 11:19 BEST OF NETWORK 25.02.2023, 10:24 25.02.2023, 07:19 22.02.2023, 13:22 25.02.2023, 10:31 25.02.2023, 10:31 24.02.2023, 13:00

