ΠΑΣΟΚ για καταδίκη Παππά: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρείχε

«Ομόφωνα καταδικασμένος Νίκος Παππάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρείχε», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, με αφορμή τη σχετική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου. «Τι θα πει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα βγάλει άραγε ανακοίνωση όπως έκανε προ ημερών πανηγυρίζοντας για την εισαγγελική πρόταση, μιας και παγίως η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει τη Δικαιοσύνη αλά καρτ, όπως έπραξε στο παρελθόν και με τις ανεξάρτητες αρχές;», σημειώνει ακόμα ο κ. Μάντζος. Ολόκληρη η ανακοίνωση Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ζητήσαμε εξαρχής να τηρηθούν απόλυτα όροι διαφάνειας και νομιμότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αντιθέτως, η τότε Κυβέρνηση με την αντισυνταγματική διαδικασία, που ακολούθησε, επέλεξε τα παιχνίδια παρασκηνίου για να μοιράσει άδειες σε φιλικούς επιχειρηματίες. Σήμερα η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Το ειδικό δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα τον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππά, και τον φίλα προσκείμενο στην τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ επιχειρηματία, Χ. Καλογρίτσα, για παρεμβάσεις στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Ο ομόφωνα καταδικασμένος Νίκος Παππάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρείχε. Αναρωτιόμαστε: Τι θα πει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα βγάλει άραγε ανακοίνωση όπως έκανε προ ημερών πανηγυρίζοντας για την εισαγγελική πρόταση, μιας και παγίως η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει τη Δικαιοσύνη αλά καρτ, όπως έπραξε στο παρελθόν και με τις ανεξάρτητες αρχές; Ή θα παραδεχτεί και σήμερα «ότι υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας»; Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Πού θα δούμε βροχές Υπόθεση Μαντλίν: Τα τρία επίθετα της Πολωνής, η ροζ σελίδα και η άρνηση της οικογένειας να κάνει τεστ DNA Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά

