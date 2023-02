Προβολή του κυβερνητικού έργου επιλέγει ο Μητσοτάκης για τις εκλογές – Μέσα στο 2023 παραδίδονται 24 χιλιόμετρα του E65

Με βασικό όπλο… το έργο της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε σήμερα την βεντάλια της προεκλογικής αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από τα Γρεβενά όπου περιόδευσε σήμερα, ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι στείρες αντιπαραθέσεις, η οξύτητα και η πόλωση θέτοντας τα διλήμματα των εκλογών που είναι σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ανάπτυξη της οικονομίας και της υπαίθρου και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο κ. Μητσοτάκη επισκέφθηκε σήμερα το βόρειο τμήμα του Ε65 ένα έργο το οποίο είχε τεθεί στα αζήτητα επί ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωσε ότι το πρώτο μεγάλο τμήμα (24χιλιόμετρα) θα παραδοθεί εντός του έτους! Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα των εκλογών και είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα συγκρίνετε μία τετραετία Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη τετραετία ΣΥΡΙΖΑ κι έχετε μπροστά σας μία ξεκάθαρη επιλογή: θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; θα παραμείνουμε σε ένα περιβάλλον μειωμένων φόρων ή θα ξαναγυρίσουμε στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης; θα εξακολουθούμε να έχουμε μία χώρα η οποία είναι ασφαλής, θωρακίζει τα σύνορα της, μετράει στην Ευρώπη ή θα γυρίσουμε σε εποχές τριτοκοσμικών αναζητήσεων και άλλων γεωπολιτικών ανησυχιών; Αυτά είναι τα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας και για αυτό οι εκλογές της άνοιξης έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή κρισιμότητα. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και κρίση και γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του, το ατομικό αλλά και το συλλογικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα στείλει τελικά το μήνυμα, ότι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία προς την ανάταξη, προς την πρόοδο». Σε ό,τι αφορά στην προεκλογική αντιπαράθεση ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν η πόλωση και οι στείρες αντιπαραθέσεις και υπογράμμισε: «Ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνω. Δεν πρόκειται χάριν της προεκλογικής περιόδου να μπω στον πειρασμό να σας τάξω πράγματα, τα οποία ξέρω ότι αύριο δεν μπορώ να υλοποιήσω. Αυτά τα αφήνω για άλλους, οι οποίοι, εξάλλου, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο να σχίζουν μνημόνια, με ένα νόμο και ένα άρθρο, και μετά να μας βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά σε τρίτο μνημόνιο, για να τσακίσουν, τελικά, τη μεσαία τάξη. Κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, μιλάμε για το έργο μας, μιλάμε για το μέλλον, δεν μας ενδιαφέρουν οι στείρες αντιπαραθέσεις, δεν μας ενδιαφέρει η οξύτητα , δεν μας ενδιαφέρει η πόλωση και νομίζω ότι ούτε εσάς ενδιαφέρει. Οι πολίτες νοιάζονται για το ποιος θα λύσει τα προβλήματά τους. Από εκεί και πέρα θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση αλλά θα συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη να παλεύουμε για τη δικιά σας προκοπή, για το δικό σας καλό». Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνησή του τα κατάφερε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τις κρίσεις που αντιμετώπισε, και τόνισε: «Το σκάφος της πατρίδας είναι σήμερα ασφαλές και οι Έλληνες αισθάνονται όλοι πιο ασφαλείς, γιατί, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε και τηρήσαμε τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους φόρους, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θωρακίσαμε τα σύνορά μας. Ναι, γιατί και η θάλασσα έχει σύνορα τα οποία πρέπει να προστατεύονται». Αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε και παρέχει η κυβέρνηση στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίζει να στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όχι με φορολογία της μεσαίας τάξης αλλά από την ανάπτυξη. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν το νομό Γρεβενών, δήλωσε αισιόδοξος γιατί τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να στηρίζει την περιοχή με την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Είπε ότι νωρίτερα επισκέφτηκε μονάδες μανιταριού και τόνισε πως τα Γρεβενά είναι η ελληνική πρωτεύουσα του μανιταριού και μπορεί να γίνει ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτεύουσα του μανιταριού. Για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας είπε ότι είναι η «βασίλισσα των χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα» και πρέπει να γίνει το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στη χώρα. Επισήμανε ότι τον Σεπτέμβριο θα επαναλειτουργήσει η Σχολή Αστυφυλάκων στα Γρεβενά, η οποία έκλεισε το 2012. Σχολίασε, μάλιστα, πως σχολή άνοιξε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ξανανοίγει πάλι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο δήμαρχος Καστοριάς Γιώργος Δασταμάνης, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε χειραψίες με πολίτες, φωτογραφήθηκε μαζί τους και αντάλλαξε ευχές για τις Απόκριες και τη Σαρακοστή. Θα παραδώσουμε 24 χλμ. του βόρειου τμήματος του Ε65 μέσα στο 2023 Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός μετέβη στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 όπου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την επίσκεψη τους στο εργοτάξιο Βασιλικής στα Τρίκαλα τον ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα συνδέσει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά και στη συνέχεια βορειότερα με την Εγνατία Οδό. «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο εργοτάξιο του βόρειου τμήματος του Ε65. Ένα έργο το οποίο πέρασε από χίλια κύματα και θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω, ξανά, πόσο σημαντική ήταν η δική σας συμβολή σε δύο ζητήματα κομβικά. Το πρώτο ήταν να ξεμπλοκάρει το έργο από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ένα έργο το οποίο ήταν μπλοκαρισμένο και ξεγραμμένο, η δική μας Κυβέρνηση κι εσείς προσωπικά καταφέρατε και το ξεμπλοκάρατε», είπε ενημερώνοντας τον πρωθυπουργό ο κ. Καραμανλής. «Το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό, ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται πλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που σημαίνει ότι η εθνική συμμετοχή πόρων είναι μηδενική. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας δείξουμε την πρόοδο των εργασιών, η οποία βρίσκεται στο 20%. Και είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στο έργο αυτό και το πρώτο κομμάτι των 24 χιλιομέτρων Τρίκαλα – Καλαμπάκα θα είναι έτοιμο πριν τα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή μέσα στο 2023», συνέχισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και τόνισε: «Τα έργα τα οποία κάνουμε σε όλη την περιφέρεια, και ειδικά στην Περιφέρεια εδώ στη Θεσσαλία, είναι έργα πολύ σημαντικά και έχουν στόχο αυτό το οποίο είχατε πει από το 2019: ότι βάζουμε πλέον την περιφέρεια στην πρώτη γραμμή και τα έργα αυτά αποδεικνύουν ότι εμείς έχουμε πλέον όχι μόνο στα λόγια – να λέμε ότι φροντίζουμε για την περιφερειακή ανάπτυξη – αλλά έχουμε να δείξουμε και εμπράκτως συγκεκριμένα έργα που αυτό το όραμα το κάνουν πράξη». Ο κ. Καραμανλής σε δηλώσεις του στη συνέχεια σημείωσε: «Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Το Βόρειο Τμήμα, Τρίκαλα – Γρεβενά – Εγνατία, δεν είναι πια ένα ξεχασμένο έργο στα χαρτιά, αλλά ένα ακόμη έργο που υλοποιούμε μέρα με τη μέρα. Όπως διαπιστώσαμε στη σημερινή μας επίσκεψη στο εργοτάξιο στη Βασιλική Τρικάλων, οι εργασίες προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας. Έτσι, μέσα σε αυτή τη χρόνια θα καταφέρουμε να παραδώσουμε το πρώτο τμήμα, μήκους 24 χλμ., από τα Τρίκαλα ως την Καλαμπάκα». Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας. Ένα έργο τεράστιας αναπτυξιακής αξίας, συνολικού μήκους 181 χλμ., που ενώνει απευθείας την υφιστάμενη Εθνική οδό στο ύψος της Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Το έργο το 2013 χωρίστηκε σε 3 τμήματα, από τα οποία υλοποιήθηκε σε πρώτη φάση μόνο το ενδιάμεσο, το Ξυνιάδα – Τρίκαλα. Το 2019 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρέλαβε στον Ε65 την εξής κατάσταση: Το Νότιο Τμήμα, Λαμία – Ξυνιάδα, προχωρούσε με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ το Βόρειο Τμήμα, Τρίκαλα – Εγνατία, ήταν επί σχεδόν 10 χρόνια μπλοκαρισμένο σε σύνθετα προβλήματα. Στην ουσία ήταν ξεγραμμένο. Η Κυβέρνηση κατάφερε όμως να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβει την απαραίτητη έγκριση για την ένταξή του Ε65 στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τον Ιανουάριο του 2021 η χώρα μας έλαβε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του έργου και το καλοκαίρι της ίδιας χρόνιας ξεκίνησε η κατασκευή του. Σήμερα, το Βόρειο Τμήμα του Ε65, μήκους 70,5 χλμ. και προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ, κατασκευάζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η πρόοδος κατασκευής βρίσκεται ήδη στο 20% του συνολικού αντικειμένου, ακριβώς δηλαδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να παραδοθεί μέσα στη χρονιά το πρώτο τμήμα του, από τα Τρίκαλα ως την Καλαμπάκα, μήκους 24 χιλιομέτρων. Στο Νότιο Τμήμα του Ε65 έχουν ήδη παραδοθεί από το καλοκαίρι του 2021 τα πρώτα 14,5 χιλιόμετρα από τα 33 και μέσα στο 2023 θα παραδοθεί και το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι την Ξυνιάδα. Ειδήσεις σήμερα:Η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου ζητά διακοπή των καταλήψεων Αυξημένη αλλά ομαλή η κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο της Καθαράς ΔευτέραςΣυγκλονιστική μαρτυρία κρατουμένου οδήγησε σε κρανίο και οστά: «Είναι του Μάριου Παπαγεωργίου»

