ΣΥΡΙΖΑ: «Θράσος Μητσοτάκη να μιλά για τη μεσαία τάξη που κατήντησε να ζει με επιδόματα» Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα είπε ο πρωθυπουργός από τα Γρεβενά Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις δηλώσεις του από τα Γρεβενά. Όπως λένε από την Κουμουνδούρου, «θέλει απύθμενο θράσος να τολμά να μιλά για τη μεσαία τάξη ο κ. Μητσοτάκης που με τη χώρα εκτός μνημονίων την έχει καταντήσει να ζει με επιδόματα, δουλεύοντας μόνο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Θέλει απύθμενο θράσος να τολμά να μιλά για τη μεσαία τάξη ο κ. Μητσοτάκης που με τη χώρα εκτός μνημονίων την έχει καταντήσει να ζει με επιδόματα, δουλεύοντας μόνο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια. Θέλει ωστόσο ακόμα μεγαλύτερο θράσος να τα λέει αυτά από τα Γρεβενά, όπου ο βουλευτής του κ. Πάτσης έβγαζε εκατομμύρια βγάζοντας στο σφυρί τα σπίτια της μεσαίας τάξης, μετά τον πτωχευτικό που ψήφισε η ΝΔ. Σε ένα πράγμα συμφωνούμε με τον κ. Μητσοτάκη: Στις εκλογές όντως οι πολίτες θα συγκρίνουν τα προγράμματα για το αύριο της χώρας: Δίκαιη αύξηση εισοδημάτων με κατώτατο στα 880, 10.000 αφορολόγητο για όλους, μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, 13η σύνταξη και αναδρομικά ή εξαπάτηση, ανεπαρκή επιδόματα ανακύκλωσης της αισχροκέρδειας, πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από «ημέτερους» και στήριξη μόνο των ισχυρών; Ειδήσεις σήμερα:Η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου ζητά διακοπή των καταλήψεων Αυξημένη αλλά ομαλή η κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο της Καθαράς ΔευτέραςΣυγκλονιστική μαρτυρία κρατουμένου οδήγησε σε κρανίο και οστά: «Είναι του Μάριου Παπαγεωργίου» BEST OF NETWORK 25.02.2023, 12:06 25.02.2023, 16:52 22.02.2023, 13:22 25.02.2023, 14:41 25.02.2023, 14:41 25.02.2023, 10:24

