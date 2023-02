Selfie μέσα σε ελληνικό Rafale έβγαλε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας με τον Παναγιωτόπουλο!

Τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος έχοντας δίπλα του τον Γάλλο υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνύ με τον οποίο είχε συνομιλίες την Παρασκευή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Απτή απόδειξη αυτής της σχέσης, αποτελούν η απόκτηση των τριών υπερσύγχρονων φρεγατών «Belh@rra», που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και αυτή των 24 αεροσκαφών «Rafale», δώδεκα εκ των οποίων επιχειρούν ήδη από την Αεροπορική Βάση της Τανάγρας» τόνισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και εξέφρασε την ικανοποίησή του «για τη συνεχή παρουσία Γαλλικών Ναυτικών Δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμβάλλουν ασφαλώς στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη εβδομάδα το Αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», το οποίο επιχειρεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατέπλευσε στη Σούδα και συμμετείχε σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ η φρεγάτα «Προβάνς» κατέπλευσε πρόσφατα στο λιμάνι του Ηρακλείου στο πλαίσιο εκπαιδευτικού πλου». Γάλλος υπουργός: Ισχυρή αδελφική η σχέση Ελλάδας-Γαλλίας «Οι σχέσεις Αθηνών και Παρισίων είναι συστηματικές, πλούσιες και στενές. Είναι φιλικές και βασισμένες στη μεγάλη εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμμανουέλ Μακρόν» είπε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας. Εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ είπε ότι ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο πρώτος «που του εξέφρασε τη φιλία και την εκτίμησή του κατά την τοποθέτησή του πριν από μόλις εννέα μήνες. Εννέα μήνες και αυξήσαμε πολύ τις συναντήσεις μας. Επισήμως είναι η τέταρτη ή πέμπτη, αν δεν προσμετρήσουμε και τις πολυάριθμές απευθείας συνομιλίες που έχουμε σε εβδομαδιαία βάση, μέσω τηλεφώνου, whatsapp, προφανώς και τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας στις διάφορες υπουργικές συνόδους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση». «Πραγματικά είστε ο ομόλογος με τον οποίο διατηρώ τις στενότερες σχέσεις, ένας από τους ομολόγους με τους οποίους έχω τις περισσότερες επαφές και υπάρχει μια ισχυρή αδελφική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. Μοιραζόμαστε τη Μεσόγειο, μοιραζόμαστε Ιστορία, μοιραζόμαστε Πολιτισμό αλλά έχουμε και κοινά ζητήματα ασφάλειας με διακυβεύματα που δεν σταματούν να μας απασχολούν. Αυτή η σημερινή διμερής συνάντησή μας λοιπόν, μάς επέτρεψε να κάνουμε μια αποτίμηση στα διάφορα θέματα της συνεργασίας μας, συνεργασίας προφανώς σε θέματα επιχειρησιακά, ασκήσεων ή συνεκπαιδεύσεων για τα οποία ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος κ. Εμμανουέλ Μακρόν έδωσαν οδηγίες σε εμάς, όπως και στους αρχηγούς των Επιτελείων μας να αυξήσουμε την ισχύ, τον αριθμό και την ποιότητα των ασκήσεων που θα διεξάγονται σ’ αυτήν την περιοχή της Μεσογείου τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες». Συνεχίζοντας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ τόνισε: Δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Υπάρχει ήδη ένα σημαντικό ιστορικό σε αυτό το ζήτημα αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Αναφερθήκατε στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» και βεβαίως τις φρεγάτες και τις ναυτικές δυνάμεις, τα αεροσκάφη “Rafale”, τα υποβρύχιά μας, συμπεριλαμβανομένων και των υποβρυχίων πυρηνικής πρόωσης, των πυρηνικών επιθετικών υποβρυχίων. Σαφέστατα σήμερα το πρωί διασαφηνίσαμε την μεθοδολογία που θα επιτρέψει στους αρχηγούς των κυβερνήσεων και των κρατών μας να ενισχύσουν την κοινή εκπαίδευση και τις κοινές επιχειρήσεις μας στο μέλλον. Η επίσκεψη στην Τανάγρα και η selfie στο Rafale Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Γάλλος ομόλογός του, συνοδευόμενοι από τις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών μετέβησαν στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα. Στις εγκαταστάσεις της 332 Μοίρας Παντός Καιρού όπου έχουν ενταχθεί τα Rafale, οι κύριοι Παναγιωτόπουλος και Λεκορνύ ενημερώθηκαν για το ιστορικό, την αποστολή, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της μονάδας που αποτελεί την έδρα των Rafale. Στη συνέχεια μπήκαν σε ένα διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος Rafale, ενημερώθηκαν για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του, συνομίλησαν με το ιπταμένους και μηχανικούς που υπηρετούν στην 114 ΠΜ και μάλιστα ο Γάλλος υπουργός Άμυνας κατέγραψε το στιγμιότυπο με μια… selfie! Γάλλος υπουργός Άμυνας για Rafale και Belh@rra: Η συνεργασία δεν είναι απλώς εμπορική Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Αθηνών και Παρισίων. «Το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε είναι το θέμα των εξοπλισμών και των δυνατοτήτων στη συνεργασία μεταξύ μας. Σας υποδέχθηκα στη Λωριάν για την παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράμματος των φρεγατών μας, για το οποίο προφανώς ασκούμε πίεση στον βιομηχανικό εταίρο μας, τη “Naval Group”, να τηρήσει τις προθεσμίες γιατί προφανώς χρειάζεστε αυτά τα πλοία. Προφανώς θα επανέλθουμε στο θέμα των “Rafale” σε λίγα λεπτά κατά την επίσκεψη στην Αεροπορική Βάση, αλλά επιτρέψτε μου να πω πόσο περήφανος είναι ο Γαλλικός λαός γι’ αυτή τη συνεργασία η οποία δεν είναι απλώς εμπορική. Επιθυμούμε αυτή η συνεργασία να βασίζεται στα διακυβεύματα ασφαλείας, να βασίζεται σε μια πολύ πιο στενή εταιρική σχέση και το λέω ενώπιον του Πρέσβη μας, τον οποίο επιδοκιμάζω διότι με την ομάδα εργασίας του, τον Ακόλουθο Άμυνας και τον Ακόλουθο Εξοπλισμών, για την πολύ σημαντική δουλειά που έφεραν εις πέρας τους τελευταίους μήνες για αυτό το ζήτημα. Επιθυμούμε αυτή η βιομηχανική σχέση να γίνει περισσότερο win – win σε μια ευρωπαϊκή διάσταση σε μια διάσταση συνεργασίας για την οποία ζητήσαμε από τις βιομηχανίες μας, να μας δείξουν την ευρηματικότητά τους για τον καιρό που θα έρθει. Είναι δυνατότητες που χρειάζονται ακριβώς για να καταστεί αυτή η συνεργασία win – win για όλους. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε να επιτύχουμε μεταξύ των Ευρωπαίων».Ουκρανία και Ανατολική Μεσόγειος Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνύ τρίτο θέμα συζήτησης με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο «ήταν προφανώς η ευρύτερη κατάσταση ασφαλείας, στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, η Ουκρανία προφανώς και το θέμα της στρατιωτικής αρωγής που παρέχουμε προς αυτήν. Στις δημοκρατίες μας ενίοτε υπάρχουν περίεργες αντιπαραθέσεις. Υπάρχει ένας αριθμός ατόμων που υποστηρίζουν ότι δεν είναι δικός μας πόλεμος και πρέπει να σταματήσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία γιατί η βοήθεια που προσφέρουμε επιμηκύνει χρονικά τον πόλεμο. Πιστεύω ότι πρέπει να θεωρήσουμε έντονα παράδοξη αυτήν την αφέλεια κάποιων, αυτό το πνεύμα ηττοπάθειας, καθώς βλέπουμε ότι ξεκάθαρα πρόκειται για θέμα συλλογικής ασφάλειας. Δεν μπορεί να θέλουμε σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, των συνόρων, όταν μας βολεύει και να παραβλέπουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο και τα σύνορα της Ουκρανίας πρέπει να είναι σεβαστά. Πρέπει να διατηρηθούν και πραγματικά χαιρετίζω το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που δείχνει πόσο δεσμευμένη είναι για αυτό η διεθνής κοινότητα». «Συνεπώς» συνέχισε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας «η στρατιωτική βοήθεια είναι ευθύνη μας, ως υπουργών Άμυνας, να συνεχίσουμε ενισχύοντας αυτήν τη στρατιωτική βοήθεια στους Ουκρανούς φίλους μας. Έτσι μπορέσαμε να συζητήσουμε τις απόψεις μας για τα σημαντικά μας θέματα και θα ήθελα έτσι να προχωρήσουμε στο θέμα της βιομηχανίας μας και στις συλλογικές μας δυνατότητες, φτιάχνοντας αυτό που ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας αποκαλεί «οικονομία πολέμου». Να ζητήσουμε δηλαδή από τις βιομηχανίες μας να δημιουργήσουν αποθέματα, να εντείνουν την παραγωγή, να διασφαλίσουν το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό ισχύει ιδίως για την πυρίτιδα, θέμα περί του οποίου έκανα ανακοινώσεις στο Παρίσι αυτήν την εβδομάδα και για τις οποίες παρουσίασα αυτή τη σκέψη και στους εταίρους μας, καθώς έχουμε πλέον αυτήν τη σχέση οικειότητας και εγγύτητας, όπως έχουμε με την Αθήνα και την ελληνική ηγεσία με την οποία θέλαμε να μοιραστούμε και αυτό το θέμα». Από την πλευρά του, ο Ελληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Επαναλάβαμε λοιπόν τη βούλησή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία με κάθε δυνατό τρόπο για όσο χρόνο απαιτηθεί. Δυστυχώς δεν διαφαίνεται ακόμα προοπτική τερματισμού των συγκρούσεων και των δεινών του ουκρανικού λαού, ο οποίος μάχεται με αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Η υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας ήταν και παραμένει ακλόνητη. Εν κατακλείδι, η Ελλάδα ανέκαθεν υποστήριζε πρωτοβουλίες για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή» τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η αναφορά του Σεμπαστιάν Λεκορνύ σε άλλα προβλήματα ασφαλείας, πέραν της Ουκρανίας, «κυρίως όσα αφορούν στο Νότο, τη Σενεγάλη, την Ακτή Ελεφαντοστού, τις χώρες του Σαχέλ, όπου η τρομοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει. Παρίσι και Αθήνα, Αθήνα και Παρίσι πρέπει να εξακολουθήσουν την ενίσχυση των σχέσεών τους προς υποστήριξη μιας ατζέντας ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, ως φίλος της Ελλάδας θα ήθελα να εκφράσω προσωπικώς την εκτίμησή μου για όσα επιτυγχάνετε εδώ και να δηλώσω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Ελλάδα ως πάροχος ασφαλείας για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών και γενικότερα, για το σύνολο των κρατών του μεσογειακού τόξου». Η Τουρκία «Με τον υπουργό Λεκορνύ επίσης συζητήσαμε την κατάσταση Ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο» είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και συμπλήρωσε: «Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω και σήμερα τη συμπαράστασή μας στον τουρκικό λαό για τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου και να τονίσω επιπλέον την έμπρακτη συνδρομή της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή, όπως ακριβώς και έπρεπε». «Είμαστε πάντα υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας και καλωσορίζουμε τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ελπίζω βέβαια αυτή να διατηρηθεί και στο μέλλον και να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις των δυο χωρών, καθώς και την αρχή ενός ουσιαστικού διαλόγου με βάση ασφαλώς το Διεθνές Δίκαιο» τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Αμυνας. «Έχουμε κτίσει ισχυρές συμμαχίες με φιλικές χώρες βασισμένες στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τετραμερής Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου, την οποία συμφωνήσαμε να εμπλουτίσουμε κατά τις συζητήσεις μας σήμερα και με νέες δραστηριότητες. Δηλώνω εξαιρετικά ικανοποιημένος που η συζήτησή μας ήταν πάρα πολύ ουσιαστική ως προς τις απειλές και τις προκλήσεις ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή μας και πώς μέσω κοινών προσπαθειών, θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά» έκλεισε την τοποθέτησή του ο κ. Παναγιωτόπουλος. Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης και ο Γάλλος ομόλογός τους, συνοδευόμενοι από τις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών μετέβησαν στην 114 Πτέρυγα Μάχης. Στις εγκαταστάσεις της 332 Μοίρας Παντός Καιρού οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος και Λεκορνύ ενημερώθηκαν για το ιστορικό, την αποστολή, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της μονάδας που αποτελεί την έδρα των “Rafale”. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν επί ενός διθέσιου μαχητικού αεροσκάφους για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του και συνομίλησαν με το ιπταμένους και μηχανικούς που υπηρετούν στην 114 ΠΜ. Στις συνομιλίες των δύο υπουργών συμμετείχαν ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ και ο υπαρχηγός ΓΕΑ υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Πανίδης, ο πρέσβυς της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονέβ καθώς και πολυμελείς αντιπροσωπείες των δύο πλευρών. Ειδήσεις σήμερα Μάριος Παπαγεωργίου: «Ξέρω πού βρίσκεται το άψυχο σώμα του» – Η συγκλονιστική μαρτυρία κρατούμενου Νέες καταγγελίες για το ινστιτούτο της απάτης: «Σε βάζουν να προπληρώσεις και δεν σε εξυπηρετούν» Kατώτατος μισθός: Στις 3 Μαρτίου ανακοινώνεται η αύξησή του – Πού θα φτάσει

