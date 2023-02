Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης έχει προφανώς αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης Ως «υπονομευτή» που πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική χαρακτηρίζουν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα τον Πολάκη Σκληρή είναι η αντίδραση της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη νέα -εκτός γραμμής- ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με την οποία ο βουλευτής Χανίων εξαπολύει πρωτοφανείς απειλές εναντίον 33 δικαστικών, δημοσιογράφων, τραπαζιτών και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ τους οποίους αποκαλεί βαθύ κράτος και ζητά από τους συντρόφους του να λάβουν μέτρα ώστε «να καθαρίσουν από αυτούς…». «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας» αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου. «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης» λένε οι ίδιες πηγές. Για πρώτη φορά, η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι ο Παύλος Πολάκης «έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης». Πηγές με πολύ καλή γνώση των γεγονότων αναφέρουν ότι όλο το τελευταίο διάστημα οι τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη απέκλεισαν από την επίσημη γραμμή του κόμματος, παρά τις προειδοποιήσεις προς τον ίδιο. Επιπλέον, οι αναρτήσεις του έγιναν αντικείμενο πολιτικής αξιοποίησης από πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη από τις κεντρικές θέσεις και απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ομογενοποιήσει το λόγο της, εν όψει των εθνικών εκλογών. Ειδήσεις σήμερα Πρωτοφανείς απειλές Πολάκη κατά δικαστών, δημοσιογράφων και ΑΑΔΕ: «Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς…» Ινστιτούτο της απάτης: Τι λέει πρώην εργαζόμενη – «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα και έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» «Παραγγελιά ρε»: Όταν ο Νίκος Κοεμτζής σκόρπισε τον θάνατο για ένα μακρύ ζεϊμπέκικο BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 09:35 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 11:00

