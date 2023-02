Αποφασισμένος για διαγραφή Πολάκη ο Τσίπρας – Έτοιμος για σύγκρουση δηλώνει ο βουλευτής Χανίων «Ο πρόεδρος έχει λάβει τις αποφάσεις του» λένε στην Κουμουνδούρου – Δεν κάνει ούτε βήμα πίσω ο πρώην υπουργός και προμηνύει αντεπίθεση Την ερχόμενη Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου θα κλείσει, καθώς όλα δείχνουν, ο κύκλος του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και βουλευτή, Παύλου Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς «ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας έχει λάβει τις αποφάσεις του», όπου μεταδίδουν πηγές με βαθιά γνώση των καταιγιστικών εξελίξεων, επικαιροποιώντας τα ανεκτά από την Κουμουνδούρου επίπεδα πολιτικού ύφους και αντιπολιτευτικής κριτικής. Συγκεκριμένα, στην προσεχή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς μεταξύ των κορυφαίων στελεχών το θέμα του Παύλου Πολάκη, ο οποίος κατά την Κουμουνδούρου «έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος», αφού σε μια μακροσκελή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα έκανε λόγο για «βαθύ κράτος» στην προοπτική της «δεύτερη φορά Αριστεράς», στοχοποιώντας με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς δικαστές, δημοσιογράφους και τραπεζικά στελέχη. Την ίδια ώρα πάντως, ο πρώην υπουργός δεν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω και ετοιμάζεται να αντιπαρατεθεί με τους συντρόφους του που προανήγγειλαν τη μη συμπερίληψη του ονοματός του στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία ανάρτησή του μετά την πολιτική θύελλα που ξεσήκωσε η «προκήρυξή» του για τους 33 δημοσιογράφους, δικαστές, τραπεζικούς και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, αναφέρει ότι με «πηγές» δεν θ’ ανοίξει διάλογο και ότι «θα τα πεί ΟΛΑ στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». Η αρχική ανάρτηση Πολάκη ΤΟ «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ»…..(φωτο 1-2-3-4) Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!! Νομιζω κατάλαβαν οι περισσότεροι πλέον αυτά που φωνάζω από το 2016 ….. -Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Νόμου Παππα που κατάργησε η ΝΔ.Τέρμα στις Λίστες ΠΕΤΣΑ,τα λεφτά πίσω!! -Εθελουσία στους δικαστές άνω των 60 ,δεύτερη σχολή δικαστων με παραγωγή 500 δικαστών το χρόνο για τα πρώτα 4 χρόνια ,ενοποίηση προανάκρισης με κυρια ανάκριση για υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ,όπως και μέγιστη αναβολή ενός μηνός σε κάθε βαθμό εκδίκασης για αυτές τις υποθέσεις. -Κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή ,ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ και επαναφορά της είσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικων και στις εφορείες! -ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ τουλάχιστον μια από τις 4 συστημικές Τραπεζες ,με καταργηση του ΤΧΣ και πέρασμα των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικων ! Καταργηση πτωχευτικού Μητσοτακη,νέος νόμος Κατσέλη με προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες ,με μετατροπή των κόκκινων δανείων σε ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ Όχι στις διαγραφές των δανείων των μεγαλομπαταχτσηδων και μεγαλοοφειλετων (εφοπλιστές δάνεια ΜΜΕ οπως πρώτο Φλεμα κλπλκλπ) ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ!! ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ!! Διαμετρικά αντίθετη, ωστόσο, είναι η οπτική του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, την οποία περιέγραψε σε συνέντευξή του στο ΘΕΜΑ, λέγοντας πως «θα είναι αλλιώς διότι πλέον έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε ακόμη καλύτερα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας». Υπό αυτό το πρίσμα, τόσο η στοχοποίηση των συγκεκριμένων προσώπων, όσο και και οι χαρακτηρισμοί του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον έφεραν εκτός ψηφοδελτίων, με πηγές της Κουμουνδούρου να επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως οι αρχές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του». Αναλυτικά, η αντίδραση της Κουμουνδούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας» μετέδιδαν πηγές της Κουμουνδούρου. «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», κατέληγαν.Θα τα πούμε όλα Με υπαινικτικό αρχικά και «θεσμικό» τρόπο μετέπειτα -κι ενώ είχε μεσολαβήσει η εισαγγελική παρέμβαση- σχολίασε τη σημερινή απόφαση της Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης. Με φωτό στιγμιότυπα από τη σημερινή του βόλτα στα Σφακιά με «απεριόριστους ορίζοντες», στο τέλος «θα τα πούμε ΟΛΑ στην πολιτική γραμματεια και στην Κεντρική Επιτροπή» επισήμανε. Και πρόσθεσε: «Με «πηγές» δεν θα ανοίξω διάλογο …. Προφανώς υπάρχουν και διαδικασίες και όργανα στα οποία και συμμετείχα και εκλέχθηκα και μάλιστα με υψηλότατα ποσοστά. Εκει θα μιλήσουμε και θα διευκρινίσουμε ποιος έχει δίκιο !». Σε κάθε περίπτωση, «κανείς δεν περίμενε ότι θα ξημέρωνε η Κυριακή της Αποκριάς και πριν δύσει ο ήλιος, θα μέναμε χωρίς τον Πολάκη» σχολίασε χαρακτηριστικά πρωτοκλασάτο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της έκπληξης και τον αιφνιδιασμό του, από τον καταιγισμό των εσωκομματικών γεγονότων. Στην πλειοψηφία τους, τα κορυφαία στελέχη δηλώνουν μέχρι και αυτήν ώρα αιφνιδιασμένα, ενώ γίνονται αποδέκτες τηλεφωνημάτων από οργανωμένους και μη οπαδούς τους, ενόψει και των εθνικών εκλογών. Οι πρώτοι προβληματισμοί Σε κάθε περίπτωση για την αξιωματική αντιπολίτευση η σημερινή ημέρα περιγράφεται ήδη ως «σημείο καμπής», καθώς η πλειοψηφία των στελεχών, που παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό μουδιασμένα από τις καταιγιστικές εξελίξεις, συνηγορούν υπέρ της απόφασης του κ. Τσίπρα, εξηγώντας ότι η σημερινή ανάρτηση του κ. Πολάκη, με την οποία στοχοποίησε δικαστές, δημοσιογράφους και τραπεζικά στελέχη «δεν ήταν πολιτικά και ηθικά υπερασπίσιμη», όπως χαρακτηριστικά λένε, τόσο ως προς το ύφος, όσο και ως προς το περιεχόμενό της. Το «δις εξαμαρτείν» Επιπλέον, «με αντικειμενικά κριτήρια αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί» αναφέρει άλλο πρωτοκλασάτο στέλεχος, καθώς επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη, συνεχόμενη Κυριακή και «παραμονές της προκήρυξης των εκλογών» που ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, αγνοώντας τις πιθανές συνέπειες της πολιτικής συμπεριφοράς του, στην κομματική κάλπη. Για μια ικανή μερίδα στελεχών, ωστόσο, η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν αποκλείεται να δημιουργήσει νέα δυναμική αναφορικά με την επιχειρούμενη διείσδυση του κόμματος προς το Κέντρο. «Δεν αποκλείεται να απελευθερώσει δυνάμεις μεγαλύτερες και από αυτές που κι εμείς φανταζόμαστε» σχολίασε στο thetimes|-.gr πρωτοκλασάτο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας πως η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα εξέπεμψε ισχυρή αποφασιστικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους αναφορικά με τα επίπεδα συσπείρωσης και εκλογικής απήχησης του κόμματος, φοβούμενοι μήπως «αυτή η Σχολή της πολιτικης σύγκρουσης (σ.σ. του Παύλου Πολάκη) λείψει στα καφενεία, όπου είχε ένα κάποιο ακροατήριο», στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου. Πέρα από τα ζητήματα γραμμής και ύφους, ένας πρώτος προβληματισμός καταγράφεται και αναφορικά με την εκλογική απήχηση του κόμματος στην Κρήτη, όπου ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά από την Κουμουνδούρου, καθώς ο κ. Πολάκης είχε πρωτεύσει στις εθνικές εκλογές του 2019 στον νομό Χανίων με περισσότερους από 15.000 σταυρούς.

