Γεωργιάδης για την «προκήρυξη» Πολάκη: «Ανατριχιαστικά φασιστική ανάρτηση» «Εάν δεν βλέπαμε ότι η ανάρτηση είναι από τον Παύλο Πολάκη, πώς θα τον ξεχωρίζαμε από τον Κασιδιάρη;» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης Την αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, μέσω Twitter, προκάλεσε η πρωτοφανής επίθεση και στοχοποίηση του Παύλου Πολάκη σε βάρος δικαστών, δημοσιογράφων, του επικεφαλής της ΑΑΔΕ και τραπεζικών. Χαρακτηριστικά, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε: «Εάν δεν βλέπαμε ότι η ανάρτηση αυτή είναι από τον Παύλο Πολάκη πώς θα ον ξεχωρίζαμε από τον Κασιδιάρη»; Εάν δεν βλέπαμε ότι η ανάρτηση αυτή είναι από τον ⁦@pavpol2222⁩ πώς θα τον ξεχωρίζαμε από τον Κασιδιάρη; Χαρακτηριστικό είναι ότι αποκαλεί, βουλευτής και πρώην Υπουργός, την εφημερίδα που σήμερα δίνει συνέντευξη ο ⁦@atsipras⁩ ως «Πρώτο Φλέμα!» https://t.co/PdegkRxb7b— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 26, 2023 Διαβάστε ανατριχιαστικά φασιστική ανάρτηση του ⁦@pavpol2222⁩ που αποπνέει τοξικότητα! Στοχοποιεί όλους σχεδόν του δημοσιογράφους της Χώρας με μίσος! Να δω τί θα πει αυτή τη φορά η ΕΣΗΕΑ. Απορώ πώς ανέχεται ο ⁦@atsipras⁩ τέτοιες δηλώσεις! https://t.co/PdegkRxb7b— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 26, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Ο εθνικός διχασμός: Πώς και γιατί 7.000 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν στην γερμανική πόλη Γκέρλιτς μεταξύ 1916 και 1919 «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα, έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» λέει πρώην εργαζόμενη στο ινστιτούτο της απάτης Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:00 26.02.2023, 09:35 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 11:00

