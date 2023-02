Επίσημη ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας παραπέμπει τον Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Την παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες μετά την «προκήρυξή» του πρώην υπουργού για τους 33 δημοσιογράφους, δικαστές, τραπεζικούς και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Η παραπομπή Πολάκη θα γίνει κατόπιν εισήγησης του Αλέξη Τσίπρα στην συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου την ερχόμενη Τρίτη. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Παύλο Πολάκη από τον τομέα Διαφάνειας του κόμματος και να τοποθετήσει στη θέση του τον Γιάννη Ραγκούση. «Η πολιτική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη και με όσους το εκπροσωπούν δεν γίνεται με όρους προσωπικής σταυροφορίας αλλά με σχέδιο» αναφέρει επίσης η ανακοίονωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία η οποία σημειώνει επίσης ότι κανείς δεν δικαιούται να ρίχνει νερό στον μύλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: Με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία τη θέση του Παύλου Πολάκη ως Τομεάρχη Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Γιάννης Ραγκούσης. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Την ερχόμενη Τρίτη 28/2 θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό γραφείο του κόμματος σε διευρυμένη σύνθεση, όπου ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αναφορικά με τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πάντοτε λειτουργούσε συλλογικά και έτσι διαμόρφωνε και διαμορφώνει την πολιτική του. Η πολιτική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη και με όσους το εκπροσωπούν δεν γίνεται με όρους προσωπικής σταυροφορίας αλλά με σχέδιο, θεσμική σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά συλλογικό καθήκον και στρατηγική. Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία θέλει και μπορεί με ενότητα, σοβαρότητα και ψυχραιμία να διασφαλίσει το πρόσωπο και την καθαρότητα της πολιτικής του. Νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του ουδείς δικαιούται να ρίχνει και μάλιστα λίγες ημέρες πριν και την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.Τι προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ η 15μελής Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος μπορεί να επιβάλλει επίπληξη, αναστολή ιδιότητας μέλους ενώ το ποινολόγιο κορυφώνεται με την κύρωση της διαγραφής αρκεί να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη από αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών της. Συγκεκριμένα : Άρθρο 19 – Επιτροπή Δεοντολογίας 1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, με τους/τις αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται από το συνέδριο του κόμματος, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με ισότιμη αντιπροσώπευση των φύλων. Προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για την Επιτροπή είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ασυμβίβαστη με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή κομματικό αξίωμα. 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας και Κώδικα Δεοντολογίας, τους οποίους υποβάλει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και τη συμμόρφωση των μελών με τις αρχές του κόμματος, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και στον Κώδικα Δεοντολογίας. Διαπιστώνει παραβιάσεις του καταστατικού και των κανόνων δεοντολογίας και επιβάλλει τις εξής κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος: (α) Σύσταση, (β) Επίπληξη, (γ) Αναστολή της ιδιότητας του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) χρόνο, (δ)Διαγραφή. Ειδικά για τις κυρώσεις της αναστολής και της διαγραφής απαιτείται πριν την λήψη απόφασης, γνώμη του ανώτατου οργάνου (ΟΜ, ΝΕ ΚΕ) στο οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος. 4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης: (α) αυτεπαγγέλτως, (β) μετά από καταγγελία του παθόντος/της παθούσας, όταν η αντικαταστατική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσβάλλει τα δικαιώματα άλλου μέλους που κατοχυρώνονται στο παρόν καταστατικό, (γ) μετά από παραπομπή από: – την ΟΜ στην οποία ανήκει ο ελεγχόμενος/η ελεγχόμενη. – την ΝΕ στην οποία ανήκει ή υπάγεται ο ελεγχόμενος/η ελεγχόμενη. – την ΚΕ, τον Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του κόμματος. 5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Κόμματος. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής αναστολής της ιδιότητας του μέλους ή διαγραφής, αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της. Τα πορίσματά της διαβιβάζονται στον Γραμματέα της ΚΕ, ο οποίος και ενημερώνει σχετική την Πολιτική Γραμματεία. 6. Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας εκλέγονται για μία θητεία». Στην Επιτροπή Δεοντολογίας συμμετέχουν οι : Βαρτζελή Ρεγγίνα Βεντούρας Ερρίκος Γιαννακίδου Χαρίκλεια Θεοδωρακοπούλου Αναστασία Κακουλάκης Γεώργιος Καλογήρου Μιχαήλ Καπράνας Ζήσης Κοτσακάς Αντώνης Κουντούρη Κυριακή Μπαλαούρας Γεράσιμος Πορτάλιου Αμαλία Σακελλίων Σταμάτης Σπουρδαλάκης Μιχαήλ Σταματάκη Ελένη Χρήστου – Διαούρτα Λίνα Ειδήσεις σήμερα: Παρέμβαση εισαγγελέα για την «προκήρυξη» Πολάκη – Εντολή για ποινική έρευνα Θεσσαλονίκη: Απίστευτο τροχαίο, αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες Πάτρα: Αποτάσσονται οι δύο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν με χασίς και χάπια

