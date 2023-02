Η ΝΔ ζητά διαγραφή Πολάκη μετά τις πρωτοφανείς απειλές κατά δημοσιογράφων και δικαστών «Σε κάθε δημοκρατικό κόμμα θα ήταν αυτονόητη η διαγραφή του και αυτό απαιτούμε να κανει ο κ. Τσιπρας που μέχρι σήμερα τον κάλυπτε» Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία ζητά τη διαγραφή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, μετά την ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία ο βουλευτής Χανίων εξαπολύει πρωτοφανείς απειλές εναντίον 33 δικαστικών, δημοσιογράφων, τραπαζιτών και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ τους οποίους αποκαλεί βαθύ κράτος και ζητά από τους συντρόφους του να λάβουν μέτρα ώστε «να καθαρίσουν από αυτούς…». «Οι χυδαιότητες, οι απειλές και οι προγραφές κατά δημοσιογράφων, δικαστών και κρατικών λειτουργών από τον κ. Πολάκη δεν μπορούν να καλύπτονται με διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ περί αποπομπής από τα ψηφοδέλτια», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΝΔ. «Σε κάθε δημοκρατικό κόμμα θα ήταν αυτονόητη η διαγραφή του και αυτό απαιτούμε να κανει ο κ. Τσιπρας που μέχρι σήμερα τον κάλυπτε», συνεχίζει. «Επισης αυτονοητη θεωρούμε την αποπομπή από τα ψηφοδέλτια του ομόφωνα καταδικασμένου Νίκου Παππα», καταλήγει η ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα Πρωτοφανείς απειλές Πολάκη κατά δικαστών, δημοσιογράφων και ΑΑΔΕ: «Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς…» Ινστιτούτο της απάτης: Τι λέει πρώην εργαζόμενη – «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα και έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» «Παραγγελιά ρε»: Όταν ο Νίκος Κοεμτζής σκόρπισε τον θάνατο για ένα μακρύ ζεϊμπέκικο BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 16:31 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 15:00 26.02.2023, 14:58 26.02.2023, 13:00

