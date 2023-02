Μεγαλώνει κατά μία ημέρα η προθεσμία για την ανακήρυξη εκλογικών συνδυασμών από τον Άρειο Πάγο

Κατά μια ημέρα παρατείνεται η προθεσμία του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των κομμάτων που μπορούν να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση πριν από λίγες εβδομάδες προκειμένου να στηθεί θεσμικό ανάχωμα σε καταδικασμένες εγκληματικές οργανώσεις – όπως η Χρυσή Αυγή ή το κόμμα Κασιδιάρη – να λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία με τον μανδύα πολιτικού φορέα. Κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης ρύθμισης είχε επισημανθεί προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών πως απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειμένου το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει, εντοπίσει και να αποκλείσει τους εκλογικούς συνδυασμούς των οποίων η πραγματική ηγεσία ασκείται από καταδικασμένους για συμμετοχή ή οργάνωση εγκληματικής συμμορίας. Υπο αυτά τα δεδομένα, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατέθεσε στη Βουλή συμπληρωματική διάταξη η οποία αυξάνει σε 3 ημέρες – από 2 που ίσχυε – το διάστημα εντός του οποίου ο Αρειος Πάγος ανακηρύσσει τους εκλογικούς συνδυασμούς. Εφόσον ψηφιστεί η νέα ρύθμιση, το ελάχιστο διάστημα πραγματοποίησης των εθνικών εκλογών από την ημέρα διάλυσης της Βουλής αυξάνεται σε 22 ημέρες από 21 που σημαίνει πως εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια για κάλπες την 9η Απριλίου τότε η κυβέρνηση οφείλει να τις προκηρύξει το αργότερο εως τις 18 Μαρτίου. Κατά μια ημέρα παρατείνεται η προθεσμία του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των κομμάτων που μπορούν να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση πριν από λίγες εβδομάδες προκειμένου να στηθεί θεσμικό ανάχωμα σε καταδικασμένες εγκληματικές οργανώσεις – όπως η Χρυσή Αυγή ή το κόμμα Κασιδιάρη – να λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία με τον μανδύα πολιτικού φορέα. Κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης ρύθμισης είχε επισημανθεί προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών πως απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειμένου το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει, εντοπίσει και να αποκλείσει τους εκλογικούς συνδυασμούς των οποίων η πραγματική ηγεσία ασκείται από καταδικασμένους για συμμετοχή ή οργάνωση εγκληματικής συμμορίας. Υπο αυτά τα δεδομένα, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατέθεσε στη Βουλή συμπληρωματική διάταξη η οποία αυξάνει σε 3 ημέρες – από 2 που ίσχυε – το διάστημα εντός του οποίου ο Αρειος Πάγος ανακηρύσσει τους εκλογικούς συνδυασμούς. Εφόσον ψηφιστεί η νέα ρύθμιση, το ελάχιστο διάστημα πραγματοποίησης των εθνικών εκλογών από την ημέρα διάλυσης της Βουλής αυξάνεται σε 22 ημέρες από 21 που σημαίνει πως εαν επιβεβαιωθούν τα σενάρια για κάλπες την 9η Απριλίου τότε η κυβέρνηση οφείλει να τις προκηρύξει το αργότερο εως τις 18 Μαρτίου. Ειδήσεις σήμερα: Παρέμβαση εισαγγελέα για την «προκήρυξη» Πολάκη – Εντολή για ποινική έρευνα Θεσσαλονίκη: Απίστευτο τροχαίο, αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες Πάτρα: Αποτάσσονται οι δύο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν με χασίς και χάπια

