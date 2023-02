Μητσοτάκης για Αττικόν: Μόνο 19 ράντζα στην τελευταία εφημερία – Στόχος να τα μηδενίσουμε

Μητσοτάκης για Αττικόν: Μόνο 19 ράντζα στην τελευταία εφημερία του – Στόχος να τα μηδενίσουμε Με επενδύσεις, κατώτατο μισθό και… Guns N’ Roses η καθιερωμένη ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου Την καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου έκανε ο πρωθυπουργός στο Facebook. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την εξάλειψη των ράντζων, την αύξηση του κατώτατου μισθού που έρχεται, τις επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, αλλά και τους Guns Ν’ Roses που έρχονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία. Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Καλή Κυριακή σε όλες και όλους! Ξέρω πως σχεδόν όλη η πολιτική επικαιρότητα έχει επικεντρωθεί σε προεκλογική συζήτηση, αλλά αυτά δεν είναι για το σημερινό κείμενο. Σας έχω υποσχεθεί πως εμείς συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε στιγμή για να προχωρούμε δράσεις που κάνουν διαφορά στη ζωή των πολιτών. Και γι’ αυτές θα σας μιλάω μέχρι την τελευταία μέρα κυβερνητικής θητείας. Πριν από τρεις εβδομάδες σας έγραψα για την προσπάθειά μας να εξαλείψουμε τα ράντζα -αυτή την μάστιγα- στα μεγάλα νοσοκομεία μας, και πως αυτή η δράση είχε ξεκινήσει με τον «Ευαγγελισμό». Σήμερα θέλω να σας πω για τη σημαντική μείωση των επικουρικών κλινών στο «Αττικόν», το οποίο είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ράντζα. Στην τελευταία γενική εφημερία του λοιπόν, δέχτηκε 1.074 περιστατικά, και χρειάστηκε να αναπτύξει μόνο 19 ράντζα – και ναι, είναι λίγα για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Φυσικά, ο στόχος μας είναι να μην υπάρχει ούτε ένα, όπως έγινε στον «Ευαγγελισμό». Και πιστεύω πως θα το πετύχουμε. Γιατί η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι κεντρική πολιτική μας προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Μία ακόμη παρέμβαση μεγάλης σημασίας – αλλά και απαραίτητη – είναι η αναβάθμιση του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ». Το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση προβλέπει ότι θα ενισχυθεί η ογκολογική μονάδα και θα αφορά αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Στην πολύτιμη αυτή μονάδα προσέρχεται για θεραπεία σχεδόν το 80% από τα διαγνωσμένα περιστατικά παιδιών με νεοπλασίες. Και ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει ακόμη πιο λειτουργική. Το νέο ογκολογικό αποκτά τη μορφή του ΝΠΙΔ, παραμένει στο δημόσιο αλλά θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία προς όφελος των ασθενών στους οποίους παρέχει δωρεάν υπηρεσίες. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει καθόλου ούτε το καθεστώς των εργαζομένων ούτε φυσικά επιβαρύνει τους πολίτες. Επειδή διάβασα μερικά σχόλια που δεν θέλω να επαναλάβω, θα θυμίσω μόνο το εξής: επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε παρόμοια -πολύ πιο διευρυμένη- παρέμβαση για το νέο παιδιατρικό καρδιολογικό του Ωνάσειου που το έθεσε εκτός στενού πυρήνα δημοσίου. Και ενώ η Ελλάδα συνέχισε και αυτή την εβδομάδα τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους πολίτες της Τουρκίας και της Συρίας, δεν έχουμε ξεχάσει και τη δική μας δέσμευση για τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας που χτυπήθηκαν από φυσικά φαινόμενα την προηγούμενη χρονιά. Γι’ αυτό και ψηφίσαμε στη Βουλή την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2023 όλων των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα. Ίσως πέρασε απαρατήρητο ως είδηση, αλλά προσωπικά το βρίσκω εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι οι πρώτοι 68 πολίτες του Κορυδαλλού παρέλαβαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των μαθημάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων από το νέο Κέντρο που εγκαινίασε πέρυσι το καλοκαίρι ο Δήμος, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πολίτες 30, 40 ακόμα και 80 ετών αξιοποίησαν το «Ανοικτό Ψηφιακό Σχολείο για Όλους» και έλαβαν δωρεάν μαθήματα δεξιοτήτων πληροφορικής που όχι μόνο θα κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη αλλά θα είναι και εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη στο μέλλον. Ελπίζω πως τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι από εσάς έχουν βιώσει έστω μία ψηφιακή εμπειρία που σας εξέπληξε ευχάριστα σε σχέση με την επαφή σας με το δημόσιο. Και ελπίζω να γνωρίζετε πως συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να διευρύνουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες, να μειώσουμε τις ουρές, να κάνουμε τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη. Μία μικρή ακόμα διευκόλυνση είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν και οι πολίτες στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου είναι πια διαθέσιμη η δυνατότητα έκδοσης κωδικών πληρωμής RF/QR για την πληρωμή τελών (άδειας και μεταβίβασης) μέσω web banking. Γρήγορα, με ασφάλεια, χωρίς καμία ουρά. Μικρό, αλλά προστίθεται κι αυτό στο ψηφιδωτό των μικρών ευκολιών που δημιουργούν σιγά σιγά μία εικόνα ενός δημοσίου που δεν ταλαιπωρεί, αλλά εξυπηρετεί. Η σταδιακή αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της Διοικητικής Δικαιοσύνης βέβαια δεν είναι κάτι «μικρό». Είναι σημαντικό. Και προχωράει, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά, δημογραφικά και χωροταξικά δεδομένα της χώρας. Το σχετικό νομοσχέδιο έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή και έχει στόχο την ταχύτερη και πιο ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης. Στοχεύουμε να έχει εξαλειφθεί έως το 2027 όλη η εκκρεμότητα υποθέσεων στη διοικητική δικαιοσύνη και να φτάσει ο χρόνος εκδίκασής του κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης στην χώρα μας είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ή μάλλον, για να το πω πιο απλά: οι χρόνοι της απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι, πολλές φορές, απολύτως απαράδεκτοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, βήμα βήμα. Η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση εντάσσεται στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0», και είναι μέρος της προσπάθειάς μας να συγκλίνει επιτέλους η Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως η Ελλάδα έχει ήδη κάνει μεγάλα βήματα προόδου σε πολλούς τομείς και αυτό αναγνωρίζεται. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα: η Amazon ανακοίνωσε πως προτίθεται να χρησιμοποιήσει την ελληνική νησιωτικότητα ως παράδειγμα ψηφιακών εφαρμογών και για άλλες απομακρυσμένες περιοχές στον κόσμο, με οδηγό το νησί της Νάξου. Μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα ήρθε και από τη Philip Morris International, η οποία ανακοίνωσε μία νέα μεγάλη επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μία επένδυση που θα προσθέσει 4 νέες γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο της θυγατρικής της εταιρείας, Παπαστράτος, στον Ασπρόπυργο, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητά του, και – το πιο σημαντικό – δημιουργώντας 300 νέες θέσεις εργασίας. Την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν νέες και καλές θέσεις εργασίας υπηρετεί το Σχέδιο για τη Θεσσαλία του 2030. Το παρουσιάσαμε προχθές στη Λάρισα, όπως κάναμε το προηγούμενο διάστημα με τα αντίστοιχα Σχέδια Ανάπτυξης σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Κομοτηνή, Ηράκλειο και Κοζάνη. Το σχέδιο για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει περισσότερα από 570 έργα, έχει συνολικό προϋπολογισμό 4,5 δισ. και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Προδιαγράφει την αναβάθμιση οδικών, λιμενικών και αεροπορικών συνδέσεων, την ενεργειακή αυτάρκεια με την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με την επίσπευση κρίσιμων αρδευτικών έργων, την ενίσχυση της απασχόλησης και αναβάθμιση των ικανοτήτων και την δημιουργία σύγχρονων υποδομών παιδείας και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Και μια πολύ σημαντική διάκριση για τον θεματικό τουρισμό της Θεσσαλίας. Η Αλόννησος και το περίφημο ναυάγιο της Περιστέρας κατέλαβαν την πρώτη θέση στον καταλογο του National Geographic με τον τίτλο «Α Diver’s Guide To The World” , με τους 50 πιο εντυπωσιακούς και ποιοτικούς καταδυτικούς προορισμούς του κόσμου. Όπως αναφέρεται στον οδηγό, «η Αλόννησος λειτουργεί ως αληθινή σειρήνα για τους αυτοδύτες” και δεν είναι τυχαίο ότι απο το 2019 παρουσιάζει συνεχώς αύξηση στην επισκεψιμότητα της! Τα υπουργεία Πολιτισμού και τουρισμού επενδύουν σημαντικούς πόρους στις ενάλιες αρχαιότητες ώστε να αναπτύξουμε και αυτό τον τύπο θεματικού τουρισμού. Άφησα τελευταίο το ένα θέμα που έχει πάρει μάλλον την μεγαλύτερη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν είναι άλλο από το market pass. Ήδη έχουν υποβληθεί 2 εκατομμύρια αιτήσεις για την ενίσχυση, η οποία θέλω να θυμίσω πως χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών επιχειρήσεων. Θυμίζω πως η λογική του δεν είναι να καλύψει -προφανώς- το συνολικό κόστος αγορών αλλά να βοηθήσει στην κάλυψη της διαφοράς στην εισαγόμενη ακρίβεια που βλέπουμε στις αγορές μας. Είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες κατηγορίες προϊόντων, και θα περιλαμβάνει και νηστίσιμα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Για περισσότερους από 4 μήνες που λειτουργεί το «Καλάθι», το 91% των προϊόντων έχει σταθερές ή ελαφρά μειωμένες τιμές σε ένα περιβάλλον όπου η εισαγόμενη ακρίβεια δεν έχει υποχωρήσει. Έχουμε υπολογίσει ότι το όφελος από το καλάθι του νοικοκυριού για μία τετραμελή οικογένεια είναι πάνω από 60 ευρώ τον μήνα, ενώ μαζί με το market pass, η στήριξη υπερβαίνει τα 110 ευρώ το μήνα. Η κρίση πληθωρισμού είναι μία έκτακτη κατάσταση και σε αυτήν απαντάμε με έκτακτα μέτρα στήριξης. Όμως οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό -αναμένουμε την τρίτη αύξηση σύντομα- και οι μειώσεις 7 δισεκατομμυρίων ευρώ στους φόρους είναι μόνιμες. Ενώ χωρίς την ισχυρή ανάπτυξη που έχει πετύχει η Ελλάδα, αλλά και χωρίς την ψηφιοποίηση του κράτους, αυτές οι έκτακτες ενισχύσεις δεν θα μπορούσαν να δοθούν ούτε τόσο μαζικά, ούτε και τόσο γρήγορα. Και κλείνω με την είδηση της εβδομάδας: Το καλοκαίρι που μας έρχεται θα έρθουν στην Ελλάδα οι Guns Ν’ Roses. Ειδικά για όσους είναι της ηλικίας μου -αλλά φυσικά όχι μόνο-είναι ένα συγκρότημα ορόσημο. Και προσωπικά χάρηκα πολύ με την είδηση και ήθελα να την μοιραστώ! Εδώ θα σας αφήσω, με ένα μεγάλο ευχαριστώ που αφιερώσατε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την ανάρτηση. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μία πολύ όμορφη Κυριακή και μία ακόμα ομορφότερη Καθαρά Δευτέρα! Καλή Σαρακοστή!Ειδήσεις σήμερα: Αποκριά και κούλουμα με αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες «Βούλιαξε» από κόσμο η Πάτρα στη χθεσινή παρέλαση – Το αδιαχώρητο στους δρόμους μέχρι πρωίας Όταν ο Νίκος Κοεμτζής σκόρπισε τον θάνατο με το μαχαίρι του για ένα μακρύ ζεϊμπέκικο

