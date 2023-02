Να διαγραφεί ο Πολάκης και να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν κυβερνητικά στελέχη Ο κύριος Τσίπρας κάλυπτε απόλυτα τον κύριο Πολάκη, ήταν το άλλο πρόσωπο του, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη Κυβερνητικά στελέχη, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε προκήρυξη εναντίον συγκεκριμένων προσώπων του δημοσιογραφικού, δικαστικού και τραπεζικού κόσμου, ζητούν την διαγραφή του. «Ζητάμε την διαγραφή του και θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ο ομόφωνα καταδικασμένος, Νίκος Παππάς», σημειώνουν χαρακτηριστικά. Παράλληλα επισημαίνουν, ότι περιμένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μια επίσημη ανακοίνωση και όχι διαρροές, υπογραμμίζοντας ότι έως τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας κάλυπτε τον Παύλο Πολάκη,«μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας κάλυπτε απόλυτα τον κύριο Πολάκη, ήταν το άλλο πρόσωπο του, έλεγε με πιο βαριές εκφράσεις αυτά που έλεγε με επίσημο τρόπο ο κύριος Τσίπρας». Ειδήσεις σήμερα: Παρέμβαση εισαγγελέα για την «προκήρυξη» Πολάκη – Εντολή για ποινική έρευνα Θεσσαλονίκη: Απίστευτο τροχαίο, αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες Πάτρα: Αποτάσσονται οι δύο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν με χασίς και χάπια BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 13:18 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 15:00 26.02.2023, 14:58 26.02.2023, 13:00

