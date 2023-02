ΝΔ για Πολάκη: Ακολουθεί την τοξική γραμμή Τσίπρα Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα αναφέρει ότι ο Παύλος Πολάκης «ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της “κάτω πλατείας”, τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν» Η Νέα Δημοκρατία απάντησε με σκληρό τρόπο στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, στοχοποίησε δημοσιογράφους και δικαστές. Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα αναφέρει ότι ο Παύλος Πολάκης «ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της “κάτω πλατείας”, τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν». Η ΝΔ τονίζει ακόμη ότι ο Πολάκης «στοχοποιεί και απειλεί ευθέως με προγραφές, δημοσιογράφους και δικαστές, επειδή έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του κ. Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ». Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: «Ο κ. Πολάκης ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της “κάτω πλατείας”, τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν. Σήμερα στοχοποιεί και απειλεί ευθέως με προγραφές, δημοσιογράφους και δικαστές επειδή έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του κ. Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν έμαθαν, τίποτα δεν άλλαξαν».Ειδήσεις σήμερα: Ο εθνικός διχασμός: Πώς και γιατί 7.000 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν στην γερμανική πόλη Γκέρλιτς μεταξύ 1916 και 1919 «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα, έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» λέει πρώην εργαζόμενη στο ινστιτούτο της απάτης Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:00 26.02.2023, 09:35 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 11:00

