Ο Πολάκης έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος, λένε στον ΣΥΡΙΖΑ

Τους τίτλους τέλους στην πολιτική παρουσία του ως στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγραψε σήμερα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «Πατριωτική Συμμαχία», Παύλος Πολάκης, καθώς η σημερινή του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία στοχοποιεί 33 δικαστές, δημοσιογράφους, τραπεζίτες και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ αποτέλεσε θρυαλλίδα εσωκομματικών εξελίξεων, μένοντας εκτός ψηφοδελτίων. Υψηλόβαθμες κομματικές πηγές μετέδιδαν πως ουσιαστικά ο Παύλος Πολάκης «έθεσε εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», καθώς η σημερινή ανάρτησή του, με την οποία ο Σφακιανός πολιτικός επέλεξε να στοχοποιήσει δικαστές, δημοσιογράφους και τραπεζικά στελέχη απηχεί την επιλογή του «προφανώς συνειδητά» να τραβήξει διαφορετικό δρόμο από την κοινή, κομματική γραμμή. Μάλιστα, κορυφαία στελέχη ερμήνευσαν τη σημερινή στάση του ως «προσήλωση σε προσωπικές στρατηγικές», αποδίδοντας ιδιοτελή κίνητρα στις απανωτές διαφοροποιήσεις του βουλευτή Χανίων. Στην ίδια κατεύθυνση, για άλλα στελέχη η εξέλιξη να βρεθεί ο Παύλος Πολάκης εκτός του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «φάνταζε μονόδρομος», καθώς ο ίδιος, όπως εξηγούν, φέρεται να αγνόησε το προειδοποιητικό μήνυμα της Κουμουνδούρου την περασμένη Κυριακή, μετά το «αντάρτικό» του για τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο Χανίων του επιστήθιου φίλου του, Μανώλη Χαιρετάκη, προκαλώντας τα σημερινά αντανακλαστικά της Κουμουνδούρου. Η σημερινή αντίδραση της Κουμουνδούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας» ανέφεραν πηγές της Κουμουνδούρου. «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», κατέληγαν οι ίδιες πηγές. Ειδήσεις σήμερα «Προκήρυξη» Πολάκη κατά 33 δικαστών, δημοσιογράφων και ΑΑΔΕ: «Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς…» Ο Πολάκης έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος, λένε στον ΣΥΡΙΖΑ Ινστιτούτο της απάτης: Τι λέει πρώην εργαζόμενη – «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα και έκλαιγα πάνω από τους πελάτες»

