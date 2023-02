Ο Πολάκης απειλεί τώρα και τον ΣΥΡΙΖΑ: Με «πηγές» δεν ανοίγω διάλογο, θα τα πούμε όλα στα όργανα Παραπέμπει στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, μετά την αντίδραση της Κουμουνδούρου, πηγές της οποίας ανέφεραν ότι έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος – Το θέμα Πολάκη αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ την προσεχή Τρίτη Απάντηση για το «άδειασμά» του από την επίσημη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το απόγευμα, με νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής Χανίων όχι μόνο δεν κάνει πίσω μετά τη διαδικτυακή «προκήρυξη» δικαστών και δημοσιογράφων, αλλά και παραπέμπει τη διαφωνία του στα όργανα του κόμματος, απειλώντας ευθέως και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με «πηγές» δεν θ’ ανοίξει διάλογο. Αφήνει έτσι να εννοηθεί ότι περιμένει επίσημη τοποθέτηση του κόμματος και όχι «διαρροές», με τις οποίες η Κουμουνδούρου αφήνει να εννοηθεί ότι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ουσιαστικά μόνος του τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίων, με την «εμπρηστική» του ανάρυηση, με την οποία στοχοποίησε 33 πρόσωπα -δημοσιογράφους, δικαστές, τραπεζικούς και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία στοχοποιεί 33 δικαστές, δημοσιογράφους, τραπεζίτες και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ αποτέλεσε θρυαλλίδα εσωκομματικών εξελίξεων, μένοντας εκτός ψηφοδελτίων. Υψηλόβαθμες κομματικές πηγές μετέδιδαν πως ουσιαστικά ο Παύλος Πολάκης «έθεσε εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», καθώς η σημερινή ανάρτησή του, με την οποία ο Σφακιανός πολιτικός επέλεξε να στοχοποιήσει δικαστές, δημοσιογράφους και τραπεζικά στελέχη απηχεί την επιλογή του «προφανώς συνειδητά» να τραβήξει διαφορετικό δρόμο από την κοινή, κομματική γραμμή. Μάλιστα, κορυφαία στελέχη ερμήνευσαν τη σημερινή στάση του ως «προσήλωση σε προσωπικές στρατηγικές», αποδίδοντας ιδιοτελή κίνητρα στις απανωτές διαφοροποιήσεις του βουλευτή Χανίων. Στην ίδια κατεύθυνση, για άλλα στελέχη η εξέλιξη να βρεθεί ο Παύλος Πολάκης εκτός του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «φάνταζε μονόδρομος», καθώς ο ίδιος, όπως εξηγούν, φέρεται να αγνόησε το προειδοποιητικό μήνυμα της Κουμουνδούρου την περασμένη Κυριακή, μετά το «αντάρτικό» του για τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο Χανίων του επιστήθιου φίλου του, Μανώλη Χαιρετάκη, προκαλώντας τα σημερινά αντανακλαστικά της Κουμουνδούρου. Πάντως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει τις αποφάσεις του, όπως φάνηκε και από τις σημερινές, καταιγιστικές εξελίξεις, αναφορικά με την συνολική στάση του κόμματος στο εξής. Ωστόσο,με δεδομένο ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση λειτουργούν οι εσωκομματικές διαδικασίες, το θέμα Πολάκη αναμένεται να συζητηθεί, κατά πληροφορίες, κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μεθαύριο, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Η σημερινή αντίδραση της Κουμουνδούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας» ανέφεραν πηγές της Κουμουνδούρου. «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», κατέληγαν οι ίδιες πηγές. Οι πρώτοι προβληματισμοί Σε κάθε περίπτωση για την αξιωματική αντιπολίτευση, η σημερινή ημέρα περιγράφεται ήδη ως «σημείο καμπής», καθώς η πλειοψηφία των στελεχών, που παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό μουδιασμένα από τις καταιγιστικές εξελίξεις, συνηγορούν υπέρ της απόφασης του κ. Τσίπρα, εξηγώντας ότι η σημερινή ανάρτηση του κ. Πολάκη, με την οποία στοχοποίησε δικαστές, δημοσιογράφους και τραπεζικά στελέχη «δεν ήταν πολιτικά και ηθικά υπερασπίσιμη», όπως χαρακτηριστικά λένε, τόσο ως προς το ύφος, όσο και ως προς το περιεχόμενό της. Το «δις εξαμαρτείν» Επιπλέον, «με αντικειμενικά κριτήρια αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί» αναφέρει άλλο πρωτοκλασάτο στέλεχος, καθώς επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη, συνεχόμενη Κυριακή και «παραμονές της προκήρυξης των εκλογών» που ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, αγνοώντας τις πιθανές συνέπειες της πολιτικής συμπεριφοράς του, στην κομματική κάλπη. Για μια ικανή μερίδα στελεχών, ωστόσο, η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν αποκλείεται να δημιουργήσει νέα δυναμική αναφορικά με την επιχειρούμενη διείσδυση του κόμματος προς το Κέντρο. «Δεν αποκλείεται να απελευθερώσει δυνάμεις μεγαλύτερες και από αυτές που κι εμείς φανταζόμαστε» σχολίασε στο thetimes|-.gr πρωτοκλασάτο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας πως η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα εξέπεμψε ισχυρή αποφασιστικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους αναφορικά με τα επίπεδα συσπείρωσης και εκλογικής απήχησης του κόμματος, φοβούμενοι μήπως «αυτή η σχολή της πολιτικης σύγκρουσης (σ.σ. του Παύλου Πολάκη) λείψει στα καφενεία, όπου είχε ένα κάποιο ακροατήριο», στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου. Πέρα από τα ζητήματα γραμμής και ύφους, ένας πρώτος προβληματισμός καταγράφεται και αναφορικά με την εκλογική απήχηση του κόμματος στην Κρήτη, όπου ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά από την Κουμουνδούρου, καθώς ο κ. Πολάκης είχε πρωτεύσει στις εθνικές εκλογές του 2019 στον νομό Χανίων με περισσότερους από 15.000 σταυρούς. Ειδήσεις σήμερα: Παρέμβαση εισαγγελέα για την «προκήρυξη» Πολάκη – Εντολή για ποινική έρευνα Θεσσαλονίκη: Απίστευτο τροχαίο, αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες Πάτρα: Αποτάσσονται οι δύο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν με χασίς και χάπια BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 13:18 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 15:00 26.02.2023, 14:58 26.02.2023, 13:00

