Παρέμβαση εισαγγελέα για την «προκήρυξη» Πολάκη – Εντολή για ποινική έρευνα

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις και σε δικαστικό επίπεδο μετά την «παραληρηματική» ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με τα ονόματα 33 δικαστών, τραπεζιτών, δημοσιογράφων, αλλά και του επικεφαλής της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τους οποίους στοχοποιεί και απειλεί, αναφέροντας πως «αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά». Με αφορμή αυτή την ανάρτηση του κ. Πολάκη στη προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλες με αντίστοιχο περιεχόμενο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αντώνης Ελευθεριάνος, παρενέβη αυτεπαγγέλτως και ζήτησε τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας. Ειδικότερα, στις επίμαχες αναρτήσεις -μεταξύ αυτών και εκείνη του κ. Πολάκη- αναφέρονται ονόματα δικαστικών λειτουργών που μετείχαν στη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου το οποίο και καταδίκασε τον υπουργό Επικρατείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Νίκο Παππά για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δυο ετών με τριετή αναστολή. Επιπρόσθετα, στις ίδιες αναρτήσεις υπάρχουν αναφορές και σε δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν στη σύνθεση του άλλου Ειδικού Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου δικάζεται ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Με αφορμή αυτές τις αναρτήσεις ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας παρήγγειλε στην προϊσταμένη της Ποινικής Δίωξης Αγγελική Τριανταφύλλουτη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για δύο τουλάχιστον αδικήματα και συγκεκριμένα της διέγερσης πολιτών στη διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών. Να σημειωθεί πως η έρευνα αφορά όχι μόνο τη στοχοποίηση των δικαστικών λειτουργών, αλλά και τη στοχοποιήση δημοσιογράφων και τραπεζιτών και όσων αναφέρονται στις επίμαχες αναρτήσεις. Τέλος, σχετικά με το σκέλος της έρευνας που αφορά στην ανάρτηση του κ. Πολάκη η εισαγγελία λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας αναμένεται να αποστείλει την υπόθεση, όπως προβλέπεται, στη Βουλή για τα περαιτέρω. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πολάκης έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος, λένε στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη: Απίστευτο τροχαίο, αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες Εύβοια: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο υπάλληλος του βενζινάδικου που ξυλοκοπήθηκε από ληστή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )