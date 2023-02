ΠΑΣΟΚ για προκήρυξη Πολάκη: Η στοχοποίηση και οι απειλές δεν έχουν σχέση ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το κράτος δικαίου

Την προκήρυξη δημοσιογράφων, δικαστών και τραπεζιτών του Παύλου Πολάκη, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του. Όπως αναφέρεται, «ο κ. Τσίπρας, που στην τελευταία συνέντευξη του εμφανίστηκε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρόσωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήταν ήδη εκτός κόμματος». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: Η προσωπική στοχοποίηση και οι απειλές προγραφών δημοσιογράφων και δικαστών από τον ομοτράπεζο και ομογάλακτο του κ. Τσίπρα, Παύλο Πολάκη, δεν έχουν σχέση ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το κράτος δικαίου. Έρχονται, δε, σε συνέχεια δηλώσεων και άλλων ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το πως θα είναι η επόμενη φορά «είτε με το καλό είτε με το άγριο», αλλά και της πλήρους κάλυψης στον ομόφωνα καταδικασμένο από την ελληνική Δικαιοσύνη, Νίκο Παππά, τον οποίον η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το ηθικό σθένος να θέσει εκτός ψηφοδελτίων. Ο κ. Τσίπρας, που στην τελευταία συνέντευξη του εμφανίστηκε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρόσωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήταν ήδη εκτός κόμματος. Για άλλη μια φορά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται όχι απλά χορηγός αλλά μέγας ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται μια πραγματικά εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας για να κλείσει ο κύκλος της οδυνηρής για το δημόσιο συμφέρον διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.Ειδήσεις σήμερα: Ο εθνικός διχασμός: Πώς και γιατί 7.000 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν στην γερμανική πόλη Γκέρλιτς μεταξύ 1916 και 1919 «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα, έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» λέει πρώην εργαζόμενη στο ινστιτούτο της απάτης Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες

