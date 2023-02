Παύλος Πολάκης: Σφοδρές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα – «Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα, θα ήταν ήδη εκτός» Σκληρή η αντίδραση της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 καταδικάζουν την «προκήρυξη» Πολάκη Τα κόμματα, το ένα μετά το άλλο, βγάζουν ανακοινώσεις για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, στοχοποίησε δημοσιογράφους και δικαστές. Με μία παραληρηματικού τύπου ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης καταφέρεται κατά δικαστών, τραπεζιτών, δημοσιογράφων και του επικεφαλής της Αρχής Δημοσίων Εσόδων απειλώντας και προγράφοντας τα 33 πρόσωπα χρησιμοποιώντας το… επιχείρημα ότι «αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά». Σκληρή ήταν η αντίδραση της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη νέα -εκτός γραμμής- ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας» αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου. «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης» λένε οι ίδιες πηγές. Για πρώτη φορά, η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι ο Παύλος Πολάκης «έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης». Πηγές με πολύ καλή γνώση των γεγονότων αναφέρουν ότι όλο το τελευταίο διάστημα οι τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη απέκλεισαν από την επίσημη γραμμή του κόμματος, παρά τις προειδοποιήσεις προς τον ίδιο. Επιπλέον, οι αναρτήσεις του έγιναν αντικείμενο πολιτικής αξιοποίησης από πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη από τις κεντρικές θέσεις και απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ομογενοποιήσει το λόγο της, εν όψει των εθνικών εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «αυτός ο δρόμος δεν έχει επιστροφή», με τον Παύλο Πολάκη να έχει διαφοροποιηθεί με δική του επιλογή από την κομματική γραμμή. Οι ανακοινώσεις των κομμάτων για τον Παύλο Πολάκη ΝΔ Η Νέα Δημοκρατία απάντησε με σκληρό τρόπο στον Παύλο Πολάκη. Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα αναφέρει ότι ο Παύλος Πολάκης «ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της “κάτω πλατείας”, τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν». Η ΝΔ τονίζει ακόμη ότι ο Πολάκης «στοχοποιεί και απειλεί ευθέως με προγραφές, δημοσιογράφους και δικαστές, επειδή έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του κ. Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ». Αναλυτικά: «Ο κ. Πολάκης ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της “κάτω πλατείας”, τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν. Σήμερα στοχοποιεί και απειλεί ευθέως με προγραφές, δημοσιογράφους και δικαστές επειδή έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του κ. Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν έμαθαν, τίποτα δεν άλλαξαν». Επίσης, η ΝΔ σε άλλη της ανακοίνωση αναφέρει: «Οι χυδαιότητες, οι απειλές και οι προγραφές κατά δημοσιογράφων, δικαστών και κρατικών λειτουργών από τον κ. Πολάκη δεν μπορούν να καλύπτονται με διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ περί αποπομπής από τα ψηφοδέλτια. Σε κάθε δημοκρατικό κόμμα θα ήταν αυτονόητη η διαγραφή του και αυτό απαιτούμε να κάνει ο κ. Τσίπρας που μέχρι σήμερα τον κάλυπτε. Επίσης αυτονόητη θεωρούμε την αποπομπή από τα ψηφοδέλτια του ομόφωνα καταδικασμένου Νίκου Παππά». ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Την «προκήρυξη» δημοσιογράφων, δικαστών και τραπεζιτών του Παύλου Πολάκη, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωση του. Όπως αναφέρεται, «ο κ. Τσίπρας, που στην τελευταία συνέντευξη του εμφανίστηκε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρόσωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήταν ήδη εκτός κόμματος». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Η προσωπική στοχοποίηση και οι απειλές προγραφών δημοσιογράφων και δικαστών από τον ομοτράπεζο και ομογάλακτο του κ. Τσίπρα, Παύλο Πολάκη, δεν έχουν σχέση ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το κράτος δικαίου. Έρχονται, δε, σε συνέχεια δηλώσεων και άλλων ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το πως θα είναι η επόμενη φορά «είτε με το καλό είτε με το άγριο», αλλά και της πλήρους κάλυψης στον ομόφωνα καταδικασμένο από την ελληνική Δικαιοσύνη, Νίκο Παππά, τον οποίον η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το ηθικό σθένος να θέσει εκτός ψηφοδελτίων. Ο κ. Τσίπρας, που στην τελευταία συνέντευξη του εμφανίστηκε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρόσωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήταν ήδη εκτός κόμματος. Για άλλη μια φορά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται όχι απλά χορηγός αλλά μέγας ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται μια πραγματικά εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας για να κλείσει ο κύκλος της οδυνηρής για το δημόσιο συμφέρον διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη». ΚΚΕ Το δικό του σχόλιο έκανε επίσης, το ΚΚΕ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μετά την ανάρτησή του. Αναλυτικά: «Είναι πολύ βολική μια αντιπαράθεση που εντοπίζει το “http://www.thetimes|-.gr/”βαθύ κράτος”http://www.thetimes|-.gr/” σε κάποιους δημοσιογράφους και δικαστικούς και όχι σε όσους έχουν τα “http://www.thetimes|-.gr/”κλειδιά”http://www.thetimes|-.gr/” της οικονομίας, με βάση τα οποία ελέγχουν και παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς του κράτους, στα ΜΜΕ, στις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα για τα δικά τους συμφέροντα. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να μένουν στο απυρόβλητο οι κοινές αντιλαϊκές δεσμεύσεις των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση -και με δεδομένες τις πολιτικές διάφορες του ΚΚΕ με τον συγκεκριμένο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά- η εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση με αφορμή μια ανάρτηση πολιτικού περιεχομένου, ανεξάρτητα από τη συμφωνία ή διαφωνία με αυτήν, είναι ενέργεια απαράδεκτη που ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους». Ελληνική Λύση «Η διαγραφή Πολάκη δείχνει υπόγεια συμφωνία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση» αναφέρει σε ανακοίνωση Ελληνική Λύση. Αναλυτικά: «Η διαγραφή Πολάκη δείχνει υπόγεια συμφωνία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση. Η υπόθεση Πολάκη ο οποίος υπερασπίστηκε αυτά που ο κ. Τσίπρας υπερασπιζόταν πριν 2-3 χρόνια για κρατική ΔΕΗ και κρατικοποίηση τραπεζών αποδεικνύει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν συνδεδεμένη με τη συνεκμετάλλευση και τις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη οδηγούν μαθηματικά στην τρικομματική κυβέρνηση που τόσο καιρό επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Τσίπρας συμμορφούμενος προς τις υποδείξεις Μπλίνκεν έκανε αυτό που θα έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης». ΜέΡΑ25 Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης, σε σχόλιο του, αναφέρει πως ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Πολάκης ήταν γνωστός στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Το ίδιο γνωστή ήταν στον κ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης, σε σχόλιο του, αναφέρει πως ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Πολάκης ήταν γνωστός στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Το ίδιο γνωστή ήταν στον κ. Πολάκη και η ενσωμάτωση και παράδοση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ολιγαρχικό σύστημα μετά την συνθηκολόγηση το βράδυ της 5ης Ιουλίου του 15′. Ας μην κοροϊδεύομαστε», σημειώνει επιπροσθέτως.

