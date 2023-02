Πολάκης από τα Σφακιά: «Σε τόπο με απεριόριστους ορίζοντες καθαρό αέρα και… λεβέντες ανθρώπους Αφού από τον ΣΥΡΙΖΑ διέρρευσαν ότι ο βουλευτής Χανίων θέτει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης και εκτός κόμματος, ο Παύλος Πολάκης έκανε νέα, υπαινικτική, ανάρτηση στο Facebook Σε μια νέα, πολυαναμενόμενη από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανάρτηση προέβη ο Παύλος Πολάκης από τα Σφακιά όπου βρίσκεται για το τριήμερο. Λίγα λεπτά αφού στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα προέβησαν σε μια διαρροή που κόβει τις γέφυρες συνεννόησης με τον βουλευτή Χανίων, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να θέσει εαυτόν εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ και εκτός κόμματος, ο βουλευτής ανέβασε 11 φωτογραφίες του από τα Σφακιά, σε μία εκ των οποίων εικονίζεται να βγάζει selfie αγκαλιά με τη σύζυγό του Δώρα κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού πάνω από μια παραλία. «Βόλτα στα Σφακια σήμερα ,στην Ανωπολη με τη Δωρα. Σε τόπους με απεριόριστους ορίζοντες ,καθαρο αέρα και λεβεντες ανθρώπους (χωριο της μάνας μου) Θυμήθηκα πολλά ανεβαίνοντας απ αυτά που έγιναν εδώ το 2010-14». Το μήνυμα που στέλνει στους συντρόφους του στην Κουμουνδούρου ξεκάθαρο. Ο Παύλος Πολάκης υπαινίσσεται ότι δεν του φέρθηκαν όπως συμπεριφέρονται οι λεβέντες άνθρωποι και του περιορίζουν τους ορίζοντες. Από τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως μεταφέρεται ότι το «διαζύγιο» με τον Παύλο Πολάκη είναι οριστικό και ότι ο βουλευτής Χανίων «έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης» αφού έδειξε με την σημερινή του διαδικτυακή προκήρυξη με την οποία στοχοποιεί 33 δικαστές και δημοσιογράφους ότι «πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος». Διαβάστε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη μετά την ανακοίνωση συνεργατών του Παύλου Πολάκη ότι ο βουλευτής Χανίων και πάλαι ποτέ στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα έθεσε εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης: Ειδήσεις σήμερα: Ο εθνικός διχασμός: Πώς και γιατί 7.000 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν στην γερμανική πόλη Γκέρλιτς μεταξύ 1916 και 1919 «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα, έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» λέει πρώην εργαζόμενη στο ινστιτούτο της απάτης Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 09:35 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 15:00 26.02.2023, 14:58 26.02.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )