Πρωτοφανείς απειλές Πολάκη κατά δικαστών, δημοσιογράφων και ΑΑΔΕ: «Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς…» Εμμεση απάντηση Πολάκη στη συνέντευξη Τσίπρα στο ΘΕΜΑ – Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για τη δεύτερη φορά αριστερά και πώς τον «διορθώνει» ο Πολάκης – Τα πρόσωπα που στοχοποιεί με πρωτοφανείς μεθόδους ο βουλευτής Χανίων Με μία παραληρηματικού τύπου ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης καταφέρεται κατά δικαστών, τραπεζιτών, δημοσιογράφων και του επικεφαλής της Αρχής Δημοσίων Εσόδων απειλώντας και προγράφοντας τα 33 πρόσωπα χρησιμοποιώντας το… επιχείρημα ότι «αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά». Στην διαδικτυακή «προκήρυξή» του εναντίον 13 δικαστών, 15 δημοσιογράφων, τεσσάρων τραπεζιτών και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο «αψύς Κρητικός» Παύλος Πολάκης ζητά να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο η μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, απαιτεί απόλυση του Γιώργου Πιτσιλή από την ΑΑΔΕ, στοχοποιεί Μέσα Ενημέρωσης, δεσμεύεται για επαναφορά των ρυθμίσεων του νόμου Παππά όταν (και αν) ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναγίνει κυβέρνηση και μιλάει για λίστες Πέτσα με το σύνθημα «τα λεφτά πίσω». Οι 15 δημοσιογράφοι των οποίων τις φωτογραφίες έχει αναρτήσει ο Παύλος Πολάκης με το απειλητικό μήνυμα «αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά» είναι οι: Νίκος Χατζηνικολάου, Δημήτρης Οικονόμου, Σία Κοσιώνη, Δημήτρης Καμπουράκης, Άρης Πορτοσάλτε, Γιώργος Αυτιάς, Αντώνης Σρόιτερ, Νίκος Στραβελάκης, Τάκης Χατζής, Θανάσης Μαυρίδης, Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου, Γιωργος Παπαδάκης, Αλέξης Παπαχελάς και Κώστας Παπαχλιμίντζος. Στην φασιστικού τύπου ηλεκτρονική «προκήρυξή» του, ο Παύλος Πολάκης με την κραυγή του «αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά» επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση -από την υποτιθέμενη νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- και για τους 13 δικαστικούς που αποτελούσαν τη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου τύχη που καταδίκασε το Νίκο Παππά σε φυλάκιση δύο ετών για απιστία για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών του 2016. Οι δικαστικοί που κατονομάζονται από τον Παύλο Πολάκη είναι οι: Ανθή Γκάμαρη, Μυρσίνη Παπαχίου, Ι. Κλάπα-Χριστοδουλέα, Δήμητρα Ζώη, Ελ. Κατσούλη, Μαρουλιώ Απέργη, Γ. Κατσιμαγκλή, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μιχαήλ Πικραμένος, Μ. Σωτηροπούλου, Ρωξάνη Γιαννουλάτου, Στ. Κτιστάκη και Κασσιανή Μαρίνου. Περίοπτη θέση στην απειλητική ανάρτηση Πολάκη έχει ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής για τον οποίο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση της δεύτερης φοράς αριστεράς θα προχωρήσει σε «κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή, ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ και επαναφορά της είσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικων και στις εφορείες!» Στο υποτιθέμενο «βαθύ κράτος» στον… μηχανισμό του οποίου συμπεριλαμβάνει 33 πρόσωπα από την δικαστική εξουσία, τον δημοσιογραφικό χώρο ο Παύλος Πολάκης στοχοποιεί και τους επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς), Π. Μυλωνά (Εθνική), Β. Ψάλτη (Alpha Bank) και Φ. Καραβία (Eurobank) φωτογραφίες των οποίων επίσης δημοσιεύει στο ηλεκτρονικό μανιφέστο του για τους «αρμούς της εξουσίας» που θα πρέπει να απαλείψει η κυβέρνηση της «δεύτερης φοράς αριστεράς» του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη: ΤΟ «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ»…..(φωτο 1-2-3-4) Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!! Νομιζω κατάλαβαν οι περισσότεροι πλέον αυτά που φωνάζω από το 2016 ….. -Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Νόμου Παππα που κατάργησε η ΝΔ.Τέρμα στις Λίστες ΠΕΤΣΑ,τα λεφτά πίσω!! -Εθελουσία στους δικαστές άνω των 60 ,δεύτερη σχολή δικαστων με παραγωγή 500 δικαστών το χρόνο για τα πρώτα 4 χρόνια ,ενοποίηση προανάκρισης με κυρια ανάκριση για υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ,όπως και μέγιστη αναβολή ενός μηνός σε κάθε βαθμό εκδίκασης για αυτές τις υποθέσεις. -Κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή ,ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ και επαναφορά της είσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικων και στις εφορείες! -ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ τουλάχιστον μια από τις 4 συστημικές Τραπεζες ,με καταργηση του ΤΧΣ και πέρασμα των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικων ! Καταργηση πτωχευτικού Μητσοτακη,νέος νόμος Κατσέλη με προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες ,με μετατροπή των κόκκινων δανείων σε ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ Όχι στις διαγραφές των δανείων των μεγαλομπαταχτσηδων και μεγαλοοφειλετων (εφοπλιστές δάνεια ΜΜΕ οπως πρώτο Φλεμα κλπλκλπ) ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ!! ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ!! Ο Πολάκης απαντά στον Τσίπρα για το πώς θα είναι η «δεύτερη φορά αριστερά» Είναι προφανές ότι η απειλητική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον των 33 προσώπων που κατά τον βουλευτή Χανίων αποτελούν το βαθύ κράτος και γι’ αυτό υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει «να καθαρίσει απ’ αυτούς» είναι μια ξεκάθαρη, αλλά έμμεση, απάντηση σε όσα δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας σε σημερινή του συνέντευξη στο ΘΕΜΑ που κυκλοφορεί. Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα: «Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Τι εννοείτε όταν λέτε θα είναι αλλιώς η δεύτερη φορά;» ρωτά ο δημοσιογράφος Νίκος Φελέκης που παίρνει τη συνέντευξη και ο Αλέξης Τσίπρας απαντά: «Θα είναι αλλιώς διότι πλέον έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε ακόμη καλύτερα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς θα έρθουμε για να γκρεμίσουμε το πελατειακό κράτος. Μας έλεγαν ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση μετακλητών και αυτοί τους διπλασίασαν και αύξησαν και 30% του μισθούς. Οι “άριστοι” αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν οι “αρεστοί”. Άρα θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα συγκρουστεί με αυτή τη νοοτροπία. Να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο κόμματος – κράτους και μια κυβέρνηση συνεργασίας κομμάτων μπορεί να το κάνει ακόμη καλύτερα αυτό. Θα έρθουμε να δημιουργήσουμε θεσμούς λογοδοσίας και ελέγχου, να σταματήσει αυτή η ιστορία με το ρουσφέτι και την ευνοιοκρατία, να ξανάρθει μια στοιχειώδης αίσθηση αξιοκρατίας». Τσίπρας: Ο Παύλος έκανε λάθος «Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε επειδή όταν το λέει ο Πολάκης εκλαμβάνεται διαφορετικά. Αλήθεια, αυτή η ιστορία με τα ψηφοδέλτια στα Χανιά έληξε;» είναι η επόμενη ερώτηση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Αλέξης Τσίπρας απαντά: «Ο Παύλος έκανε λάθος, πιστεύω το κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Η μάχη όλων μας είναι με τη Δεξιά του Μητσοτάκη και όχι μεταξύ μας για το ποιος θα βγεί βουλευτής. Και τη μάχη δεν τη δίνουν μόνο οι υποψήφιοι. Την δίνουν όλοι και από κάθε μετερίζι». Φαντάζει μάλλον… απίθανο να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα ο Παύλος Πολάκης επιλέγει να ξεκαθαρίσει τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη δεύτερη φορά για να είναι… αλλιώς, διαφοροποιούμενος καταφανώς από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης χαρακτηρίζει «πρώτο φλέμα» την εφημερίδα στην οποία παραχωρεί συνέντευξη ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοίνωση της ΝΔ για Πολάκη: Ακολουθεί την τοξική γραμμή Τσίπρα Η Νέα Δημοκρατία απάντησε με σκληρό τρόπο στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, στοχοποίησε δημοσιογράφους και δικαστές. Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα αναφέρει ότι ο Παύλος Πολάκης «ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της “κάτω πλατείας”, τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν». Η ΝΔ τονίζει ακόμη ότι ο Πολάκης «στοχοποιεί και απειλεί ευθέως με προγραφές, δημοσιογράφους και δικαστές, επειδή έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του κ. Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ». Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: «Ο κ. Πολάκης ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της “κάτω πλατείας”, τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν. Σήμερα στοχοποιεί και απειλεί ευθέως με προγραφές, δημοσιογράφους και δικαστές επειδή έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του κ. Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν έμαθαν, τίποτα δεν άλλαξαν». Άδωνις Γεωργιάδης: Ανατριχιαστικά φασιστική ανάρτηση Την αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, μέσω Twitter, προκάλεσε η πρωτοφανής επίθεση και στοχοποίηση του Παύλου Πολάκη σε βάρος δικαστών, δημοσιογράφων, του επικεφαλής της ΑΑΔΕ και τραπεζικών. Χαρακτηριστικά, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε: «Εάν δεν βλέπαμε ότι η ανάρτηση αυτή είναι από τον Παύλο Πολάκη πώς θα ον ξεχωρίζαμε από τον Κασιδιάρη»; Εάν δεν βλέπαμε ότι η ανάρτηση αυτή είναι από τον ⁦@pavpol2222⁩ πώς θα τον ξεχωρίζαμε από τον Κασιδιάρη; Χαρακτηριστικό είναι ότι αποκαλεί, βουλευτής και πρώην Υπουργός, την εφημερίδα που σήμερα δίνει συνέντευξη ο ⁦@atsipras⁩ ως «Πρώτο Φλέμα!» https://t.co/PdegkRxb7b— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 26, 2023 Διαβάστε ανατριχιαστικά φασιστική ανάρτηση του ⁦@pavpol2222⁩ που αποπνέει τοξικότητα! Στοχοποιεί όλους σχεδόν του δημοσιογράφους της Χώρας με μίσος! Να δω τί θα πει αυτή τη φορά η ΕΣΗΕΑ. Απορώ πώς ανέχεται ο ⁦@atsipras⁩ τέτοιες δηλώσεις! https://t.co/PdegkRxb7b— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 26, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Ο εθνικός διχασμός: Πώς και γιατί 7.000 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν στην γερμανική πόλη Γκέρλιτς μεταξύ 1916 και 1919 «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα, έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» λέει πρώην εργαζόμενη στο ινστιτούτο της απάτης Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 09:35 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 11:00

