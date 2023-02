Τι απαντούν στον Πολάκη πέντε από τους δημοσιογράφους που στοχοποίησε με την «προκήρυξή» του Τι απαντούν Χατζηνικολάου, Οικονόμου, Πορτοσάλτε, Μαυρίδης και Παπαχλιμίντζος, από τους 15 δημοσιογράφους «προκήρυξε» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που απειλούσε δημοσιογράφους, δικαστές και τραπεζικούς. Σε αυτή την άνευ προηγουμένου στοχοποίηση, απαντούν πέντε δημοσιογράφοι από τους συνολικά 15 που στοχοποίησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Ο Νίκος Χατζηνικολάου σημειώνει ότι «η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον κ. Πολάκη είναι στη γραμμή της… δημιουργικής ασάφειας.Αναμένουμε επίσημη και συγκεκριμένη τοποθέτηση». Ο βουλευτής Πολάκης δημοσιεύει λίστες με ονόματα & φωτογραφίες δημοσιογράφων και δικαστών.Πούρος, πλέριος φασισμός.Για την ιστορία, το κολάζ με τις φωτό δημοσιογράφων δεν είναι δικό του, δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην «εφημερίδα» Μακελειό.Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. pic.twitter.com/C6meZ4UV2l— Costas Papachlimintzos (@CostasPap) February 26, 2023 Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον κ.Πολάκη είναι στη γραμμή της… δημιουργικής ασάφειας.Αναμένουμε επίσημη και συγκεκριμένη τοποθέτηση.— Nikos Chatzinikolaou (@NChatzinikolaou) February 26, 2023 «Ήταν που, κατά κάποιους ο σοβαρός Τσίπρας θα απομάκρυνε τον Πολάκη, με αφορμή τον Χαιρετάκη! Πόσο αθώες σκέψεις όταν πρόκειται για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο το πρόσωπο Τσίπρα-Πολάκη εκφράζει;..», τονίζει ο Άρης Πορτοσάλτε. Ήταν που, κατά κάποιους ο σοβαρός Τσίπρας θα απομάκρυνε τον Πολάκη, με αφορμή τον Χαιρετάκη!Πόσο αθώες σκέψεις όταν πρόκειται για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο το πρόσωπο Τσίπρα-Πολάκη εκφράζει;.. pic.twitter.com/A4ySyq2L3a— ArisPortosalte (@ArisPortosalte) February 26, 2023 Ένας άλλος, «Παύλος Πολάκης», αναφέρει ο Δημήτρης Οικονόμου, «στο παρελθόν ανάρτησε την ίδια φωτο καταδικάστηκε και πληρώνει ακόμα. Πολιτικά είναι ο ορισμός του φασισμού Να τον χαίρονται στον ΣΥΡΙΖΑ». Ο Θανάσης Μαυρίδης, σε ανάρτηση του γράφει, «σε ευχαριστώ Παύλο Πολάκη. Είχα αρχίσει να ξεχνάω τι σημαίνει η Αριστερά του Εμφυλίου και της ΟΠΛΑ». Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος, αναφέρει ότι «ο βουλευτής Πολάκης δημοσιεύει λίστες με ονόματα & φωτογραφίες δημοσιογράφων και δικαστών. Πούρος, πλέριος φασισμός. Για την ιστορία, το κολάζ με τις φωτό δημοσιογράφων δεν είναι δικό του, δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην «εφημερίδα» Μακελειό. Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του». Ο βουλευτής Πολάκης δημοσιεύει λίστες με ονόματα & φωτογραφίες δημοσιογράφων και δικαστών.Πούρος, πλέριος φασισμός.Για την ιστορία, το κολάζ με τις φωτό δημοσιογράφων δεν είναι δικό του, δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην «εφημερίδα» Μακελειό.Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. pic.twitter.com/C6meZ4UV2l— Costas Papachlimintzos (@CostasPap) February 26, 2023 Ειδήσεις σήμερα «Προκήρυξη» Πολάκη κατά 33 δικαστών, δημοσιογράφων και ΑΑΔΕ: «Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς…» Ο Πολάκης έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος, λένε στον ΣΥΡΙΖΑ Ινστιτούτο της απάτης: Τι λέει πρώην εργαζόμενη – «Με έβαζαν να δουλεύω 12ωρα και έκλαιγα πάνω από τους πελάτες» BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 09:35 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 15:00 26.02.2023, 14:58 26.02.2023, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )