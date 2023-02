Χατζηδάκης: Θα κάνω εισήγηση για τον κατώτατο μισθό – Θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση «Δεν θέλουμε να χαρίσουμε το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας στην Αριστερά» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Ο Κωστής Χατζηδάκης αποκάλυψε σήμερα ότι την προσεχή Παρασκευή θα κάνει εισήγηση για τον κατώτατο μισθό στο υπουργικό συμβούλιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξήγησε ότι αναμένει την εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής και ακολούθως θα κάνει την εισήγησή του. «Πρέπει να δει κανείς την παραγωγικότητα. Πρέπει να ισορροπήσουμε στην απόφαση αυτή ανάμεσα στις δυνατότητες των επιχειρήσεων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης κάνοντας όμως λόγο και για αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων, λόγω του πληθωρισμού. «Πρέπει να τα λάβει κανείς αυτά υπόψη και να καταλήξει σε μια δίκαιη απόφαση που πάντως θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση». Όπως είπε, «αυτό είναι δεδομένο και για λόγους κοινωνικούς γιατί βλέπουμε την δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσοι αμοίβονται με τον κατώτατο μισθό αλλά και για πολιτικούς λόγους γιατί δεν θέλουμε να χαρίσουμε το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας στην Αριστερά». Αναφορικά για τις συντάξεις σημείωσε ότι πλέον βγαίνουν σε διάστημα δύο μηνών ενώ παρέχεται και ενίσχυση 100 ευρώ για κάθε μήνα αναμονής στην έκδοση συντάξεων. Αναφορικά με το στεγαστικό πρόβλημα που είναι ιδιαίτερα έντονο ιδίως στα αστικά κέντρα τόνισε ότι 1000 διαμερισματα θα δοθούν σε πολυ ευάλωτους. Πρόκειται για τα διαμερίσματα που είχαν δοθεί για τους μεταναστες. Επιπλέον αναφέρθηκε στο πώς θα ενισχυθούν τα νέα ζευγάρια με χαμηλότερο επιτόκιο που θα είναι στο 1/4 του υπάρχοντος επιτοκιου.Ειδήσεις σήμερα: Αποκριά και κούλουμα με αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες «Βούλιαξε» από κόσμο η Πάτρα στη χθεσινή παρέλαση – Το αδιαχώρητο στους δρόμους μέχρι πρωίαςΌταν ο Νίκος Κοεμτζής σκόρπισε τον θάνατο με το μαχαίρι του για ένα μακρύ ζεϊμπέκικο BEST OF NETWORK 25.02.2023, 12:06 26.02.2023, 09:35 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 09:18 26.02.2023, 09:18 24.02.2023, 12:00

