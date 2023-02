«Ο Γιώργος Ρωμαίος αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με την πολιτική διαδρομή του και το συγγραφικό του έργο», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )