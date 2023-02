Αντιδράσεις κομμάτων στην «προκήρυξη» Πολάκη – «Οι απειλές δεν έχουν σχέση με τη Δημοκρατία» «Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα θα ήταν ήδη εκτός…» – Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τις πρωτοφανείς απειλές κατά δημοσιογράφων, δικαστών και τραπεζιτών Ελένη Γκρήγκοβιτς 27.02.2023, 08:29 Αντίστροφα φαίνεται να μετράει ο χρόνος για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού η ρήξη με την ηγεσία μοιάζει να είναι ολική. Η αυριανή ημέρα θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του Παύλου Πολάκη, αφού η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι έχει παρθεί και όπως επισημαίνεται από στενούς συνεργάτες του, δεν θα κάνει πίσω και σίγουρα δεν αναμένεται «σασμός» με τον βουλευτή Χανίων. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό γραφείο του κόμματος και ο πρόεδρος θα ζητήσει τη παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αναφορικά με τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του, των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Η παραληρηματικού τύπου ανάρτηση του βουλευτή, ξεχείλισε το ποτήρι της οργής στην ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου και έβαλε για πρώτη φορά στο τραπέζι το ενδεχόμενο διαγραφής του, καθώς εδώ και καιρό έκανε ειδικές επισημάνσεις στον βουλευτή να αυτοσυγκρατηθεί για να μη δίνει αφορμές για κριτική στους πολιτικούς τους αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις Πολάκη, προκάλεσαν τα αντανακλαστικά της εισαγγελικής αρχής, όπου διέταξε να ξεκινήσει ποινική έρευνα για τα αδικήματα της διέγερσης πολιτών στη διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών αλλά και την δυσφορία των υπολοίπων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, ζητά την άμεση διαγραφή του Παύλου Πολάκη, αλλά και την ξεκάθαρη καταδίκη των όσων υποστήριξε στην ανάρτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταδικαστική ήταν και η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει βρεθεί στο στόχαστρο του κ. Πολάκη ενώ δεν ήταν λίγες και οι προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς. O γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σε τηλεοπτική του εμφάνιση χαρακτήρισε «απαράδεκτη την υβριστική ανάρτηση Πολάκη, που προτρέπει σε προγραφές κατά δημοσιογράφων και δικαστών». Σε ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι «η προσωπική στοχοποίηση και οι απειλές προγραφών δημοσιογράφων και δικαστών από τον ομοτράπεζο και ομογάλακτο του κ. Τσίπρα, Παύλο Πολάκη, δεν έχουν σχέση ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το κράτος δικαίου». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «για άλλη μια φορά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται όχι απλά χορηγός αλλά μέγας ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Η προσωπική στοχοποίηση και οι απειλές προγραφών δημοσιογράφων και δικαστών από τον ομοτράπεζο και ομογάλακτο του κ. Τσίπρα, Παύλο Πολάκη, δεν έχουν σχέση ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το κράτος δικαίου. Έρχονται, δε, σε συνέχεια δηλώσεων και άλλων ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το πως θα είναι η επόμενη φορά «είτε με το καλό είτε με το άγριο», αλλά και της πλήρους κάλυψης στον ομόφωνα καταδικασμένο από την ελληνική Δικαιοσύνη, Νίκο Παππά, τον οποίον η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το ηθικό σθένος να θέσει εκτός ψηφοδελτίων. Ο κ. Τσίπρας, που στην τελευταία συνέντευξη του εμφανίστηκε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρόσωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήταν ήδη εκτός κόμματος. Για άλλη μια φορά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται όχι απλά χορηγός αλλά μέγας ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται μια πραγματικά εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας για να κλείσει ο κύκλος της οδυνηρής για το δημόσιο συμφέρον διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη». Το ΚΚΕ, από την άλλη, κάνει λόγο για μια βολική αντιπαράθεση που εντοπίζει το «βαθύ κράτος» σε κάποιους δημοσιογράφους και δικαστικούς όχι όμως σε όσους έχουν τα «κλειδιά» της οικονομίας. Στην ίδια ανακοίνωση, πάντως, επισημαίνεται ότι η εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση με αφορμή μια ανάρτηση πολιτικού περιεχομένου, ανεξάρτητα από τη συμφωνία ή διαφωνία με αυτήν, είναι ενέργεια απαράδεκτη που ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Αναλυτικά: «Είναι πολύ βολική μια αντιπαράθεση που εντοπίζει το “http://www.thetimes|-.gr/”βαθύ κράτος”http://www.thetimes|-.gr/” σε κάποιους δημοσιογράφους και δικαστικούς και όχι σε όσους έχουν τα “http://www.thetimes|-.gr/”κλειδιά”http://www.thetimes|-.gr/” της οικονομίας, με βάση τα οποία ελέγχουν και παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς του κράτους, στα ΜΜΕ, στις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα για τα δικά τους συμφέροντα. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να μένουν στο απυρόβλητο οι κοινές αντιλαϊκές δεσμεύσεις των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση -και με δεδομένες τις πολιτικές διαφορές του ΚΚΕ με τον συγκεκριμένο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά- η εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση με αφορμή μια ανάρτηση πολιτικού περιεχομένου, ανεξάρτητα από τη συμφωνία ή διαφωνία με αυτήν, είναι ενέργεια απαράδεκτη που ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους». Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση, επισημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τρικομματική συγκυβέρνηση ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και εντοπίζει υπόγεια συμφωνία μεταξύ των τριών κομμάτων, κάτι που όπως υπογραμμίζεται παρατηρούσε εδώ και καιρό ο πρόεδρος του κόμματος. «Η διαγραφή Πολάκη δείχνει υπόγεια συμφωνία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση. Η υπόθεση Πολάκη ο οποίος υπερασπίστηκε αυτά που ο κ. Τσίπρας υπερασπιζόταν πριν 2-3 χρόνια για κρατική ΔΕΗ και κρατικοποίηση τραπεζών αποδεικνύει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν συνδεδεμένη με τη συνεκμετάλλευση και τις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη οδηγούν μαθηματικά στην τρικομματική κυβέρνηση που τόσο καιρό επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Τσίπρας συμμορφούμενος προς τις υποδείξεις Μπλίνκεν έκανε αυτό που θα έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης». Το ΜέΡΑ25, αναφέρεται στο ολιγαρχικό σύστημα, με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνθηκολογήσει από το βράδυ του δημοψηφίσματος το 2015. Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Μιχάλης Κριθαρίδης, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Πολάκης ήταν γνωστός στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ανάρτησή του: Ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Πολάκης ήταν γνωστός στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το ίδιο γνωστή ήταν στον κ. Πολάκη και η ενσωμάτωση και παράδοση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ολιγαρχικό σύστημα μετά την συνθηκολόγηση το βράδυ της 5ης Ιουλίου του 15′. Ας μην κοροϊδεύομαστε. Ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Πολάκης ήταν γνωστός στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το ίδιο γνωστή ήταν στον κ. Πολάκη και η ενσωμάτωση και παράδοση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ολιγαρχικό σύστημα μετά την συνθηκολόγηση το βράδυ της 5ης Ιουλίου του 15′. Ας μην κοροϊδεύομαστε.— Μιχάλης Κριθαρίδης – Michalis Kritharidis (@m_kritharidis25) February 26, 2023

