Βορίδης – ΑΣΕΠ: Ο μεγάλος διαγωνισμός σηματοδοτεί τη νέα εποχή στο Δημόσιο που χτίζουμε

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή, στις 4 Μαρτίου, του μεγάλου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, τον οποίο προκήρυξε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με τη συμμετοχή συνολικά 108.229 υποψήφιων, κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στους οποίους ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης μέσω του - εύχεται «καλή επιτυχία». Με αφορμή την διαφορετικότητα αυτού του διαγωνισμού, του μεγαλύτερου που προκήρυξε στην 28χρονη πορεία της η Ανεξάρτητη Αρχή, ο υπουργός Εσωτερικών με δηλώσεις του στο - διευκρινίζει: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού εισάγουμε μία αξιοκρατική, ακέραιη και αδιάβλητη διαδικασία μέσα από την οποία θα αναδειχθούν οι καταλληλότεροι άνθρωποι για να καλύψουν τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης σε ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη θέση». «Η καινοτομία του συγκεκριμένου διαγωνισμού» διευκρινίζει ο κ. Βορίδης «έγκειται, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της λεγόμενης δεξαμενής επιτυχόντων. Μέσα από αυτή τη δεξαμενή το Δημόσιο θα καλύψει εκκρεμείς και μελλοντικές ανάγκες σε προσωπικό επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία πρόσληψής τους. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι με το ισχύον καθεστώς της τυπικής μοριοδότησης, απαιτούνται περίπου δύο έτη προκειμένου να ολοκληρωθεί μία πρόσληψη. Με τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αυτό το χρονικό διάστημα θα συρρικνωθεί στους επτά μήνες. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο καινοτομίας συνιστά η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διακρίβωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Έτσι, για πρώτη φορά, η επιλογή των νέων δημοσίων υπαλλήλων θα βασισθεί σε μια ισόρροπη και σταθμισμένη αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την εργασιακή προσωπικότητά τους». Ο υπουργός Μ. Βορίδης υπογραμμίζει ότι «στις 4 Μαρτίου οι υποψήφιοι θα κληθούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται, προκειμένου να υπηρετήσουν, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το νέο Δημόσιο που χτίζουμε» και κλείνει ευχόμενος «σε όλους τους διαγωνιζόμενους, καλή επιτυχία». Ευχή την οποία χρειάζονται οι χιλιάδες υποψήφιοι που θα προσέλθουν το ερχόμενο Σάββατο, μετά από εντατική 4μηνη προετοιμασία, στα εξεταστικά κέντρα 43ων Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για να εξεταστούν σε δύο μαθήματα: Στις 09:00 στην Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας με μέγιστη διάρκεια εξέτασης τις 2 ώρες και 45 λεπτά και στις 14:30 στις Γενικές Γνώσεις, με διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά. Και στα δύο μαθήματα οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία ώρα νωρίτερα. (Η αναζήτηση του Κέντρου που αντιστοιχεί στον κάθε υποψήφιο μπορεί να εντοπιστεί από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) με την εισαγωγή: ΑΦΜ, ή ΑΜΚΑ, ή αριθ. Ταυτότητας.) Υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εμπειρία, που πλέον θα έχει σημαντικά μικρότερη βαρύτητα από άποψη μορίων. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για κάθε μάθημα και επιτυχόντες θα είναι όσοι περάσουν τη βάση των 55 μονάδων για κάθε μάθημα/δοκιμασία και συνολικά. Στη συνέχεια οι επιτυχόντες μπαίνουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα συγκροτώντας τη λεγόμενη «δεξαμενή». Σε δεύτερο στάδιο, θα ακολουθήσει η απορρόφησή τους μετά από ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στους φορείς, που θα υποβάλλουν προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου – κεντρική διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Οι προσλήψεις ανά φορέα θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα προσμετρώνται επιπλέον τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.λπ.) και η εντοπιότητα. Μέσω του διαγωνισμού θα καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του Δημοσίου για τις εναπομείνασες θέσεις του προγραμματισμού προσλήψεων του 2022 καθώς και μέρος του προγραμματισμού προσλήψεων του 2023, πάντα των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και αφορούν τον αρχικά αναγγελθέντα αριθμό των 5.124 κενών θέσεων εκ των οποίων οι 3.502 αφορούσαν θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και οι 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ενώ από τη δεξαμενή επιτυχόντων θα καλυφθούν και θέσεις που θα συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024, άρα ο προαναφερόμενος αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Σημειώνεται πως όσοι δεν λάβουν μέρος στον διαγωνισμό ή δεν περάσουν τη βάση δεν θα έχουν ευκαιρία διορισμού μέχρι τον επόμενο γραπτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σε δύο χρόνια όπως προβλέπει ο νόμος. Τέλος, αναφορικά με τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα συνεχίσουν προς το παρόν να προσλαμβάνονται όπως και σήμερα, δηλαδή μέσω προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας. Ειδήσεις σήμερα: Όλο το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα που προμηνύει τη διαγραφή ΠολάκηΟ βετεράνος διασώστης, γιος του θρυλικού ποδοσφαιριστή Μπάμπη Κοτρίδη που «άγγιξε» τη ΜαντόναΜόνικα Μπελούτσι: Από τον Βενσάν Κασέλ στον Τιμ Μπάρτον

