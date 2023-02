Δικαστές ΣτΕ κατά Πολάκη: Αγενής και επικίνδυνος ο λόγος του, άξια αποδοκιμασίας η δήλωσή του

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας για την διακήρυξη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΑΖΑ, Παύλου Πολάκη, επισημαίνοντας ότι «συμπεριφέρθηκε εν προκειμένω κατά τρόπο που δείχνει πως ούτε ευμενώς διάκειται έναντι των δικαστικών θεσμών του Ελληνικού κράτους δικαίου, ούτε την τέχνη να εκφέρει ποιοτικό δημόσιο λόγο κατέχει». Οι δικαστές του ΣτΕ, υπογραμμίζουν: «Η δήλωση του κ. Π. Πολάκη είναι λοιπόν άξια αποδοκιμασίας όχι γιατί είναι οξεία, ούτε γιατί δεν είναι αμερόληπτη. Είναι άξια αποδοκιμασίας γιατί διαπνέεται από το ήθος που για να εύρει τη δύναμη να εξωτερικευθεί και να γίνει δημόσιος λόγος πρέπει να προσλάβει τους χαρακτήρες αγενούς θυμικού, και για να ακουστεί πρέπει να γίνει δυσηχής βρυχηθμός» και προσθέτουν: «Όμως ο δημόσιος λόγος σαν και αυτόν που εν προκειμένω άρθρωσε ο κ. Π. Πολάκης είναι περισσότερο από αγενής και δυσηχής». Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης του ΣτΕ έχει ως εξής: «Ο χλευαστικός αντιδικαστικός λόγος του κ. Παύλου Πολάκη Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Παύλου Πολάκη περί «βαθέος κράτους» δεν είναι δυνατόν να αφήσουν αδιάφορες τις Ενώσεις των Δικαστών της Χώρας. Δηλώσεις σαν και αυτές απαιτούν απάντηση. Οι δηλώσεις του κ. Π. Πολάκη μάς καλούν σε απάντηση όχι λόγω της, μικρής ασφαλώς, δυνατότητας που έχουν, αυτές καθ΄αυτές, να πλήξουν την Ελληνική Δικαιοσύνη στη συνείδηση των Συμπολιτών μας. Είναι τόσο εμφανώς εμπαθείς, ώστε είναι βέβαιο ότι δεν θα εισακουσθούν απ΄ όσους Έλληνες και όσες Ελληνίδες δεν έχουν απολέσει την ικανότητα να σκέπτονται κριτικά, και το ήθος να κρίνουν αμερόληπτα. Είναι πρόδηλο ότι η κριτική σε δικαστικές αποφάσεις που τέμνουν μεγάλα και επίμαχα ζητήματα του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου μας είναι ευλόγως αναμενόμενη, και από τους Δικαστές και τους Εισαγγελείς καλοδεχούμενη. Ακόμα και η αμεροληψία –η σημαντικότερη αρετή όσων αρθρώνουν (δημόσιο) κριτικό λόγο –είναι κατανοητό να υποχωρεί κατά την άσκηση της κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις, αφού τίποτα από εκείνα που θίγουν ή πλήττουν σημαντικά αγαθά της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ανθρωπίνως εφικτό να ιδωθεί αμερόληπτα απ΄ όσους θίγονται ή πλήττονται σε αυτά. Η δήλωση του κ. Π. Πολάκη είναι λοιπόν άξια αποδοκιμασίας όχι γιατί είναι οξεία, ούτε γιατί δεν είναι αμερόληπτη. Είναι άξια αποδοκιμασίας γιατί διαπνέεται από το ήθος που για να εύρει τη δύναμη να εξωτερικευθεί και να γίνει δημόσιος λόγος πρέπει να προσλάβει τους χαρακτήρες αγενούς θυμικού, και για να ακουστεί πρέπει να γίνει δυσηχής βρυχηθμός. Όμως ο δημόσιος λόγος σαν και αυτόν που εν προκειμένω άρθρωσε ο κ. Π. Πολάκης είναι περισσότερο από αγενής και δυσηχής. Είναι επικίνδυνος, και τούτο εξ αιτίας αυτού που τον παρακινεί: της χλεύης στους δημοκρατικούς και φιλελεύθερους θεσμούς με τους οποίους οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν αποφασίσει να οργανώσουν την κρατικά οργανωμένη κοινωνική συμβίωσή τους, και χλεύης στην πεποίθηση που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τρέφουν στην αξία των δικαστικών θεσμών ως θεσμών του κράτους δικαίου. Ο κ. Π. Πολάκης συμπεριφέρθηκε εν προκειμένω κατά τρόπο που δείχνει πως ούτε ευμενώς διάκειται έναντι των δικαστικών θεσμών του Ελληνικού κράτους δικαίου, ούτε την τέχνη να εκφέρει ποιοτικό δημόσιο λόγο κατέχει. Η ιδιότητα του κ. Π. Πολάκη ως μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ως τέως κατόχου υπουργικού αξιώματος είναι αυτή που μας κινητοποίησε να απευθύνουμε τις ανωτέρω γραμμές στον Ελληνικό Λαό». Η ανάρτηση Πολάκη Τις ραγδαίες χθεσινές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι οποίες έθεσαν τον Παύλο Πολάκη σε τροχιά διαγραφής, πυροδότησε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έκανε λόγο για «βαθύ κράτος», στοχοποιώντας με πρωτοφανή τρόπο δικαστές, δημοσιογράφους, τραπεζικά στελέχη και επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Τοποθετούμενος αναφορικά με το ενδεχόμενο διακυβέρνησης για «δεύτερη φορά» από την Αριστερά, ο κ. Πολάκης ανέφερε στην ανάρτησή του πως «Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!!», εξαπολύοντας πρωτοφανή επίθεση εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων. Ειδήσεις σήμερα: Βασιλιάς Κάρολος: Έλληνας ο μαέστρος στην στέψη του – Με βυζαντινή μουσική το τελετουργικό Κύπρος: Επίσημα υφυπουργός Πολιτισμού ο Χατζηγιάννης – Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης Αθηναϊκή Ριβιέρα: «Απόβαση» Καταριανών για επενδύσεις στο Real Estate

