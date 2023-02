Καμπουράκης για Πολάκη: Έκανε ηρωική έξοδο γιατί δεν θα εκλεγόταν – Θα φτιάξει κόμμα «Δεν κάνει τίποτα θυμικό, όλα είναι υπολογισμένα» είπε για τον βουλευτή Χανίων ο δημοσιογράφος Την εκτίμησή του για το σκεπτικό πίσω από τις ενέργειες Πολάκη εξέφρασε ο Δημήτρης Καμπουράκης, ένας από τους δημοσιογράφους που συμπεριλαμβάνονταν στην «προκήρυξη» του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προκάλεσε σάλο εχθές, Σάββατο. Αναφερόμενος στο θέμα του Κρητικού βουλευτή, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας παράπεπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, δρομολογώντας τη διαγραφή του, σημείωσε πως ο Πολάκης ήξερε ποιες θα ήταν οι συνέπειες της ανάρτησής του και πως ουσιαστικά «έκανε ηρωική έξοδο». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqt3nqrkm1mp) «Έφυγε μόνος του γιατί -προσωπικά πιστεύω – ότι μετά τη ρήξη της περασμένης εβδομάδας, ο κομματικός μηχανισμός στα Χανιά θα ήταν υπέρ του Σταθάκη, ο οποίος ήταν πολύ χαλαρός και τον έφαγε λάχανο ο Πολάκης την προηγούμενη φορά, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει έναν βουλευτή στα Χανιά, θα έβγαινε ο Σταθάκης και ο Πολάκης θα έμενε απ’ έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Καμπουράκης. Σχετικά με το αν πρόκειται για ένα λάθος του Παύλου Πολάκη που «παραφέρθηκε», ο Δημήτρης Καμπουράκης εκτίμησε πως «Δεν κάνει τίποτα θυμικό ο Πολάκης. Μην ακούς ότι είναι ο αψύς. Δεν κάνει τίποτα θυμικό, όλα είναι υπολογισμένα. Η γνώμη μου είναι ότι θα φτιάξει κόμμα. Δεν πρόκειται να πάει κάτω από άλλον. Τώρα θα τα κάνει μπάχαλο στην Επιτροπή. Θα πει εγώ είμαι εκλεγμένος, στο Συνέδριο βγήκα ψηλά, θα κατεβάσει μανιφέστο». Ειδήσεις σήμερα: Όλο το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα που προμηνύει τη διαγραφή ΠολάκηΟ βετεράνος διασώστης, γιος του θρυλικού ποδοσφαιριστή Μπάμπη Κοτρίδη που «άγγιξε» τη ΜαντόναΜόνικα Μπελούτσι: Από τον Βενσάν Κασέλ στον Τιμ Μπάρτον BEST OF NETWORK 27.02.2023, 09:30 27.02.2023, 10:05 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 09:33 27.02.2023, 09:35 25.02.2023, 09:30

