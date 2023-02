Κατρούγκαλος για Πολάκη: Διέπραξε μεγάλο πολιτικό σφάλμα αλλά «όχι» στην διαγραφή του «Αυτά τα οποία κάνει ο Παύλος δεν απάγουν κάποιοι ηθική απαξία στο πρόσωπό του» δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Η πρόσφατη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με την οποία στοχοποιούσε δικαστές, δημοσιογράφους και οικονομικούς παράγοντες και η μετέπειτα παραπομπή του στη Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, χαρακτήρισε λανθασμένη την στοχοποίηση προσώπων, αλλά τόνισε πως δεν θεωρεί πως πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Πολάκης από το κόμμα. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος υπογράμμισε πως κανείς δεν πρέπει να θέτει μια προσωπική ατζέντα, αντί για αυτή που ακολουθεί το κόμμμα. Όπως ανέφερε αρχικά για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον Παύλο Πολάκη: «Ό,τι και να πιστεύουμε, δεν μπορούμε να θέτουμε μια προσωπική ατζέντα αντί για τη συνολική που θέτει το κόμμα μας και δεν μπορεί να τη θέτουμε και με τον τρόπο που μπήκε. Νομίζω επομένως ότι η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, να θέσει εκτός ψηφοδελτίων τον Παυλό, είναι σωστή. Αντιλαμβάνομαι από την άλλη πλευρά ότι ο ίδιος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα». «Θέλουν κάποιος να τα πει όπως τα λέει ο Παύλος» Σχετικά με τα μηνύματα μιας μερίδας της κοινωνίας που λειτουργεί υποστηρικτικά στην ανάρτηση και τα πιστεύω του κυρίου Πολάκη, ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε πως: «Ο λόγος είναι προφανής. Έχει αναδείξει πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς του κυβερνητικού συστήματος ο κύριος Πολάκης και επίσης – μολονότι το έχει κάνει με έναν τρόπο που προφανώς δεν είναι δικός μου, άλλο ύφος έχουμε – υπάρχουν πολλοί από τους συμπολίτες μας που μπροστά σε αυτή την συσσώρευση σκανδάλων, θέλουν κάποιος να τα πει, όπως τα λέει ο Παύλος. Και να προσθέσω και επιπλέον ότι εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι μπορεί να αισθάνεται πικρία ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Υπάρχει όμως μια ηθική της αριστεράς. Να σας θυμίσω τον Πλουμπίδη, τον λέγανε καταδότη και δεν σκέφτηκε ποτέ να διαφοροποιηθεί». «Όχι» στην διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ Ωστόσο, ο κύριος Κατρούγκαλος υποστηρίξε πως δεν πρέπει να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην διαγραφή του κυρίου Πολάκη από το κόμμα. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει στην διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Αυτά τα οποία κάνει ο Παύλος δεν απάγουν κάποιοι ηθική απαξία στο πρόσωπό του. Είναι κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πολιτικό σφάλμα, αλλά δεν δείχνουν διαφθορά, δεν δείχνουν κάποια έκθεση, κάποια σύγκρουση με τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ», είπε και πρόσθεσε πως φυσικά και η στοχοποίηση προσώπων είναι απόλυτα λανθασμένη. «Δεν μιλάμε ποτέ ατομικά. Και να σας πω την αλήθεια και αρκετούς από τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας τους γνωρίζω και προσωπικά και τους σέβομαι. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκαν θα διαβάσω την απόφαση, αλλά έτερον εκάτερον», ανέφερε. - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Ο πρόεδρος του Μεξικού πόσταρε φωτογραφία που λέει ότι δείχνει… μυθολογικό ον των Μάγια! Φρίκη στον Βόλο: Ηλικιωμένη ζούσε για τρεις ημέρες με τον νεκρό 57χρονο γιο της «Αυτές είναι ζεϊμπεκιές!» – Η γυναίκα που εντυπωσίασε με τον χορό της στον Ρέμο BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 10:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 14:11 27.02.2023, 14:12 27.02.2023, 08:30

