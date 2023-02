Κωνσταντοπούλου: «Ασκήσεις υποκρισίας από Πολάκη-Τσίπρα, στην πλάτη των πολιτών»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Πολάκη εξαπολύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγορώντας τους για «ασκήσεις υποκρισίας και οπορτουνισμού» στην πλάτη των πολιτών και της Αριστεράς. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής επι πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας σχολιάζοντας την εσωκομματική κατάσταση στην Κουμουνδούρου σημειώνει πως επιβεβαιώνεται «ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση με την Αριστερά». Η ίδια εξηγεί πως «Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ παριστάνουν ότι τους ενοχλεί ξαφνικά ο Πολλάκης, γιατί… προσβάλλει τον Αρχηγό και τις ”συλλογικές διαδικασίες”. Κι ας είναι γνωστό ότι στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 οι Συλλογικές Διαδικασίες δεν υπάρχουν, αφού καταργήθηκαν από τον Αρχηγό, που κατάργησε ακόμα και το Δημοψήφισμα. Η πραγματικότητα είναι απλή: ο Τσίπρας, με τη συνέντευξή του στο ΘΕΜΑ, αποφάσισε να ρίξει ευθέως γέφυρες προς πάσα κατεύθυνση: προς Καραμανλή, Γιώργο Παπανδρέου, ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρηματίες της ενημέρωσης, Στουρνάρα. Είναι άλλος ένας ελιγμός πολιτικής επιβίωσης του ανθρώπου που δεν δίστασε να επικαλεσθεί τα παιδιά για να δικαιολογήσει τις διακοπές του στη θαλαμηγό, μετά το Μάτι. Ο Τσίπρας είναι βέβαιο ότι, εάν το απαιτήσει το συμφέρον του, θα συνεργαστεί και με τον Μητσοτάκη. Και ο Πολλάκης είναι βέβαιο ότι, εάν έχει την κάλυψη Τσίπρα, θα το στηρίξει και αυτό. Όπως στήριξε πρόθυμα πρώτος-πρώτος το 3ο Μνημόνιο το 2015, και ημείφθη με τη θέση του Υπουργού. Για τους πολίτες που άναυδοι παρακολουθούν κι ίσως μπερδεύονται, ας είναι όλες αυτές οι κωλοτούμπες ένα μάθημα: οι άνθρωποι αυτοί δεν θα σας υπερασπισθούν, δεν θα υπερασπισθούν κανέναν απλό άνθρωπο, γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι το συμφέρον τους». Παράλληλα, αποκαλεί τον Παύλο Πολάκη «τύπο που παριστάνει τον φοβερό αριστερό» και τον «αρχιερέα της κάθαρσης» για να υπενθυμίσει στην συνέχεια μια σειρά περιστατικών που δείχνουν «αξιόποινη και πάντως ηθικά και αξιακά ελεγκτέα συμπεριφοράς, που δεν έχει καμμία σχέση με τις αρχές και τα ιδανικά της Αριστεράς». Αναλυτικά, η ανάρτηση της κυρίας Κωνσταντούλου έχει ως εξής: «Ασκήσεις υποκρισίας και οπορτουνισμού από Πολλάκη-Τσίπρα, στην πλάτη των πολιτών και της Αριστεράς Πριν από μία εβδομάδα έγραψα ότι δεν είναι Αριστεροί ο Τσίπρας και η παρέα του, που ξεπούλησαν αξίες και αρχές κι ολόκληρη τη χώρα και αποτελείωσαν ό,τι είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενοι. Δεν είναι Αριστεροί πράγματι ο Τσίπρας κι η παρέα του, στην οποία πρωτοκλασάτη θέση έχει όλα αυτά τα χρόνια ο Πολλάκης. Αυτός ο τύπος που παριστάνει τον φοβερό αριστερό κι αρχιερέα της κάθαρσης, αλλά όλοι θυμόμαστε το ρόλο που έπαιξε από το 2015 ως το 2019 το δεξί χέρι του Τσίπρα, ο αχώριστος συνδαιτυμόνας του και πρωταγωνιστής σε βόλτες με σκάφη και τσιμπούσια, ο Υπουργός που επιφύλαξε προνόμια ασυλίας και δανειοδότησης για τον εαυτό του, από θέση εξουσίας. Ο Υπουργός που προσπάθησε να καλύψει την πλαστογραφία βιογραφικού του διορισμένου εκλεκτού του, Δ. Μπούτου. Ο Υπουργός που κάθισε δίπλα στον Τσίπρα τα μεσάνυχτα της 23 Ιουλίου 2018, όταν είχαν καεί ζωντανοί και πεθάνει δεκάδες στο Μάτι κι άλλοι χαροπάλευαν αβοήθητοι, και παρίστανε, με δηλώσεις, ότι δεν γνωρίζει τίποτε για τους νεκρούς και ότι υπάρχουν «κάποιοι τραυματίες που τους μετέφερε το λιμενικό». Ο Υπουργός που δήλωνε ότι η Κυβέρνηση «σπρώχνει τη Δικαιοσύνη», κι ότι «πρέπει να τη σπρώξει ακόμη περισσότερο, κι ας είναι επικίνδυνο». Ομολογούσε δηλαδή κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και άλλα αδικήματα. Ο Υπουργός που, λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2019, ζήτησε και πήρε «προσωπικό καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ» από την Attica Bank, που ήλεγχε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην οποία συμμετείχε, την ώρα που οι τράπεζες έπαιρναν τα σπίτια απλών ανθρώπων με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, για πολύ μικρότερες οφειλές, με νόμο Τσίπρα! Ο Υπουργός που, για να καλύψει τα δικά του, θέλησε να αποπροσανατολίσει δίνοντας στη δημοσιότητα παράνομα ηχογραφημένες συνομιλίες του με τον Στουρνάρα, σε συνεργασία με τον Βαξεβάνη. Και που μετά καλύφθηκε πίσω από την ασυλία! Σε όλα αυτά είχε πάντοτε την πλήρη κάλυψη Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζονταν σε αυτήν την γκροτέσκα επίδειξη, στο πεδίο της αξιόποινης και πάντως ηθικά και αξιακά ελεγκτέας συμπεριφοράς, που δεν έχει καμμία σχέση με τις αρχές και τα ιδανικά της Αριστεράς. Όσα συμβαίνουν από χθες το βράδυ, με τους φεισμπουκικούςπαλληκαρισμούςΠολλάκη και τα νταηλίκια Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ, μέσω «κύκλων της Κουμουνδούρου» και ανώνυμων ανακοινώσεων επιβεβαιώνουν εκείνο που πριν μια εβδομάδα είπα: ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση με την Αριστερά. Αλλά και αποκαλύπτουν την ακραία υποκρισία και τον οπορτουνισμό όλων τους: Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ παριστάνουν ότι τους ενοχλεί ξαφνικά ο Πολλάκης, γιατί… προσβάλλει τον Αρχηγό και τις «συλλογικές διαδικασίες». Κι ας είναι γνωστό ότι στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 οι Συλλογικές Διαδικασίες δεν υπάρχουν, αφού καταργήθηκαν από τον Αρχηγό, που κατάργησε ακόμα και το Δημοψήφισμα. Η πραγματικότητα είναι απλή: ο Τσίπρας, με τη συνέντευξή του στο ΘΕΜΑ, αποφάσισε να ρίξει ευθέως γέφυρες προς πάσα κατεύθυνση: προς Καραμανλή, Γιώργο Παπανδρέου, ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρηματίες της ενημέρωσης, Στουρνάρα. Είναι άλλος ένας ελιγμός πολιτικής επιβίωσης του ανθρώπου που δεν δίστασε να επικαλεσθεί τα παιδιά για να δικαιολογήσει τις διακοπές του στη θαλαμηγό, μετά το Μάτι. Ο Τσίπρας είναι βέβαιο ότι, εάν το απαιτήσει το συμφέρον του, θα συνεργαστεί και με τον Μητσοτάκη. Και ο Πολλάκης είναι βέβαιο ότι, εάν έχει την κάλυψη Τσίπρα, θα το στηρίξει και αυτό. Όπως στήριξε πρόθυμα πρώτος-πρώτος το 3ο Μνημόνιο το 2015, και ημείφθη με τη θέση του Υπουργού. Για τους πολίτες που άναυδοι παρακολουθούν κι ίσως μπερδεύονται, ας είναι όλες αυτές οι κωλοτούμπες ένα μάθημα: οι άνθρωποι αυτοί δεν θα σας υπερασπισθούν, δεν θα υπερασπισθούν κανέναν απλό άνθρωπο, γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι το συμφέρον τους. Προσωπικά, αισθάνομαι επιβεβαιωμένη για όλα όσα έχω επιλέξει και πράξει, από την περίοδο που ήμουν Πρόεδρος της Βουλής. Η Πλεύση Ελευθερίας υπάρχει για να δίνει μια πραγματική επιλογή στους πολίτες, που ζητούν υπεράσπιση της ύπαρξης, της ζωής, της περιουσίας, της αξιοπρέπειάς τους, αλλά και πραγματική θεσμική υπεράσπιση της δημοκρατίας. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Πρώην Πρόεδρος της Βουλής». Ειδήσεις σήμερα: Σχέδιο για νέο ΕΣΥ και καλύτερους μισθούς για όλους ετοιμάζει η κυβέρνηση Brexit: Τι προβλέπει η συμφωνία για τη Βόρεια Ιρλανδία – Οι έλεγχοι και το δικαίωμα για βέτο Παύλος Πολάκης: Αύριο το απόγευμα η πρώτη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ – Το κλίμα και οι αιχμές

