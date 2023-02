Οικονόμου: Ο πολακισμός είναι ο καθρέφτης του κ. Τσίπρα «Αποδεικνύεται ελάχιστος στη διαχείριση μεγάλων ζητημάτων» – «Δεν αποδοκιμάζει τις φασιστικές θέσεις Πολάκη», τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι χθεσινές πρωτοφανείς απειλές του Παύλου Πολάκη κατά δικαστών, τραπεζιτών, δημοσιογράφων αλλά και του επικεφαλής της Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με νέα ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κάνει λόγο για «πολακισμό» και αναφέρει ότι πρόκειται για «το ανώτατο στάδιο ενός είδους πολιτικής, του συριζαϊσμού, που εμπνεύστηκε, εξέθρεψε και γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας, καλύπτοντας συστηματικά τον κ. Πολάκη». Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου: Η ομόφωνη καταδίκη του κ. Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στον ΣΥΡΙΖΑ και φέρνει τον κ. Τσίπρα αντιμέτωπο με τον καθρέφτη του, που δεν είναι άλλος από τον πολακισμό. Ο πολακισμός είναι το ανώτατο στάδιο ενός είδους πολιτικής, του συριζαϊσμού, που εμπνεύστηκε, εξέθρεψε και γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας, καλύπτοντας συστηματικά τον κ. Πολάκη. Παρότι ο κ. Πολάκης -σε ένα κρεσέντο φασισμού και τρομοκρατίας- απειλεί συμπολίτες μας, ο κ. Τσίπρας το μόνο που τολμά να του καταλογίσει είναι «προσωπική σταυροφορία» κατά του «καθεστώτος», χωρίς ούτε μια λέξη αποδοκιμασίας για τις φασιστικές του θέσεις, μέσω των οποίων στοχοποιούνται και προγράφονται άνθρωποι. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται, για πολλοστή φορά, ελάχιστος στη διαχείριση μεγάλων ζητημάτων. Ο κ. Πολάκης θα έπρεπε να έχει εκδιωχθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Για να αντιμετωπίσει ο κ. Τσίπρας την πολιτική παθογένεια που δημιούργησε οφείλει όχι μόνο να κάνει το αυτονόητο, αλλά και να αποδοκιμάσει, λόγω και έργω, το μεδούλι του πολακισμού: την αμφισβήτηση των θεσμών, τις επιθέσεις στην Δικαιοσύνη, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, τη συκοφάντηση και στοχοποίηση ανθρώπων. Για να είναι πειστική η αποδοκιμασία της παθογένειας εντός του ΣΥΡΙΖΑ, επιβάλλεται επίσης η άμεση διαγραφή από το κόμμα και η απομάκρυνση από τα ψηφοδέλτια του ομόφωνα και αμετάκλητα καταδικασμένου για παράβαση καθήκοντος κ. Παππά. Εκτός κι αν ο παλαιότερος και στενότερος συνεργάτης του τον «κρατά» τόσο γερά, που μόνο όταν μάθουμε με τι θα καταλάβουμε πως είναι δυνατόν να συνεχίζουν, μετά από μια ομόφωνη, καταδίκη να συμπορεύονται. Θα το μάθουμε, γιατί αργά ή γρήγορα όλα έρχονται στο φως. Ειδήσεις σήμερα: Όλο το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα που προμηνύει τη διαγραφή ΠολάκηΟ βετεράνος διασώστης, γιος του θρυλικού ποδοσφαιριστή Μπάμπη Κοτρίδη που «άγγιξε» τη ΜαντόναΜόνικα Μπελούτσι: Από τον Βενσάν Κασέλ στον Τιμ Μπάρτον BEST OF NETWORK 27.02.2023, 09:30 27.02.2023, 10:05 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 09:33 27.02.2023, 09:35 25.02.2023, 09:30

