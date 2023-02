Οικονόμου: Τσαπανίδου και Πολάκης λένε τα ίδια πράγματα «Δυσκολευόμαστε να βρούμε τις διαφορές στην ανακοίνωση της κ. Τσαπανίδου με αυτά που λέει ο κ. Πολάκης», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Διαβάζοντας την ανακοίνωση της κ. Τσαπανίδου δυσκολευόμαστε να βρούμε τις διαφορές με αυτά που λέει ο κ. Πολάκης», τονίζει σε νέα του ανακοίνωση ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απατώντας στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει χαρακτηριστιικά: «Επί της ουσίας λένε ακριβώς τα ίδια. Το μόνο που λείπει είναι τα ονόματα και οι φωτογραφίες». Νωρίτερα σε ανακοίνωση της, η Πόπη Τσαπανίδου είχε απαντήσει στον Γιάννη Οικονόμου σχετικά με τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η υποκρισία σας περισσεύει» και υπογραμμίζοντας ότι «θα μας κρίνουν οι πολίτες στην κάλπη». Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Κύριε Οικονόμου, η υποκρισία σας περισσεύει. Πάει πολύ να μιλάτε για σεβασμό στους Θεσμούς, ενώ παρακολουθούσατε το μισό πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφους και την ηγεσία του στρατεύματος. Πάει πολύ να μιλάτε για στοχοποίηση δικαστών όταν κορυφαία στελέχη της παράταξης σας απειλούσαν με φυλακή και ότι «θα γδάρουν» δικαστικούς λειτουργούς. Πάει πολύ να μιλάτε για στοχοποίηση δημοσιογράφων, όταν ο κ. Μητσοτάκης αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής «συμμορία» και «υπόκοσμο» δημοσιογράφους. Για όλα τα παραπάνω η εισαγγελία ουδέποτε έδειξε την παραμικρή ευαισθησία, ανοίγοντας σήμερα έναν επικίνδυνο δρόμο ποινικοποίησης της πολιτικής. Τέλος, εμείς έχουμε στο κόμμα μας στελέχη που έφεραν 250 εκ. ευρώ στο δημόσιο ταμείο ενώ εσείς επιμένετε να κρατάτε όσους το ζημίωσαν με απευθείας αναθέσεις. Θα μας κρίνουν οι πολίτες στην κάλπη». Ειδήσεις σήμερα: Όλο το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα που προμηνύει τη διαγραφή ΠολάκηΟ βετεράνος διασώστης, γιος του θρυλικού ποδοσφαιριστή Μπάμπη Κοτρίδη που «άγγιξε» τη ΜαντόναΜόνικα Μπελούτσι: Από τον Βενσάν Κασέλ στον Τιμ Μπάρτον BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 10:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 14:11 27.02.2023, 14:12 27.02.2023, 08:30

