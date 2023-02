Παπαχλιμίντζος: Επικίνδυνα ακραία η στοχοποίηση από τον Πολάκη Στην ανάρτησή του υπάρχει αναφορά από πολίτη στο όνομα του Δημήτρη Κουφοντίνα σημείωσε ο δημοσιογράφος μιλώντας στην ΕΡΤ Ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ για την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, στην οποία αναφερόταν και το όνομά του «Η οικογένειά μου ανησύχησε από αυτό. Δεν είναι κάτι απλό και συνηθισμένο, είναι κάτι προκλητικά και επικίνδυνα ακραίο να υπάρχει μια τέτοια στοχοποίηση δημοσιογράφων, δικαστικών, τραπεζικών αλλά και οποιουδήποτε πολίτη, πόσο μάλλον αν είναι από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο του λαού» δήλωσε ο κ. Παπαχλιμίντζος. «Τα παιδιά μου τυχαίνει να είναι μικρά και δεν έχουν πρόσβαση στα social media. Αν ήταν μεγαλύτερα, όπως πιθανόν να είναι κάποια από τους 12 δικαστικούς και έβλεπαν ότι κάποιος λέει ότι «πρέπει να σας καθαρίσουμε»;» διερωτήθηκε ο δημοσιογράφος. Αναφέρθηκε μάλιστα σε σχόλιο πολίτη στη συγκεκριμένη ανάρτηση, που αναφέρεται στον Δημήτρη Κουφοντίνα, και αποτελεί, όπως είπε Κώστας Παπαχλιμίντζος, ενεργή προτροπή για δολοφονίες, που στέκεται ακόμα σε δημόσια ανάρτηση. Ειδήσεις σήμερα: Όλο το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα που προμηνύει τη διαγραφή ΠολάκηΟ βετεράνος διασώστης, γιος του θρυλικού ποδοσφαιριστή Μπάμπη Κοτρίδη που «άγγιξε» τη ΜαντόναΜόνικα Μπελούτσι: Από τον Βενσάν Κασέλ στον Τιμ Μπάρτον BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 16:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

