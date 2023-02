Παύλος Πολάκης: Αύριο το απόγευμα η πρώτη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ – Το κλίμα και οι αιχμές «Ο Τσίπρας έχει λάβει τις αποφάσεις του», λένε πηγές της Κουμουνδούρου – Αποφασίζεται αν θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας Γεωργία Σαδανά 27.02.2023, 19:59 Κορυφώνονται οι εσωκομματικές διεργασίες για την κομματική τύχη του πρώην Αναπληρωτή υπουργού Υγείας και βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, μετά τη χθεσινή ανάρτησή του, με την οποία στοχοποίησε με πρωτοφανή τρόπο δικαστές, δημοσιογράφους, τραπεζικά στελέχη και επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα να «έχει λάβει τις αποφάσεις του», όπως επισημαίνουν πηγές με βαθιά γνώση των γεγονότων, το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει στις 17:00 στην Κουμουνδούρου, μετά την απόφαση του κ. Τσίπρα να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον Παύλο Πολάκη. Αν και πρόκειται για ένα ολιγομελές κομματικό όργανο, η αυριανή συνεδρίασή του υπό διευρυμένη σύνθεση μαρτυρά τη βαρύτητα της ημερήσιας διάταξης για το εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς η διπλή κίνηση του κ. Τσίπρα να παραπέμψει αφενός τον κ. Πολάκη στο πειθαρχικό και να τον καθαιρέσει αφετέρου από Τομεάρχη Διαφάνειας αποτυπώνει την αποφασιστικότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να μην ανεχθεί να πέφτει «νερό στο μύλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», από στελέχη του κόμματός του. Η ανάρτηση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου: Οι αντιδράσεις Πολάκη Από πλευράς του, ο Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντέδρασε στις κινήσεις της Κουμουνδούρου αρχικά… σιβυλλικά, αναφέροντας σε νέα ανάρτησή του από τα Σφακιά πως βρισκόταν «σε τόπους με απεριόριστους ορίζοντες, καθαρο αέρα και λεβεντες ανθρώπους (χωριο της μάνας μου)». «Θυμήθηκα πολλά ανεβαίνοντας απ αυτά που έγιναν εδώ το 2010-14», πρόσθεσε ο ίδιος. Στη συνέχεια, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτησή του, περιγράφοντας πως «θα τα πούμε ΟΛΑ στην πολιτική γραμματεια και στην Κεντρική Επιτροπή». «Με «πηγές» δεν θα ανοίξω διάλογο ….», όπως δήλωσε. Και κατέληξε: «Προφανώς υπάρχουν και διαδικασίες και όργανα στα οποία και συμμετείχα και εκλέχθηκα και μάλιστα με υψηλότατα ποσοστά. Εκει θα μιλήσουμε και θα διευκρινίσουμε ποιος έχει δίκιο !». Ανάρτηση Πολάκη κατά της Νικολάου Την ίδια ώρα, με αιχμές επανήλθε σήμερα ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σε νέα ανάρτησή του, στην οποία καταφέρεται κατά της πρώην ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου, ο κ. Πολάκης σχολίασε πως «παρουσιάζω σήμερα (σ.σ. ένα έγγραφο) ως ΠΡΩΗΝ Τομεάρχης Διαφάνειας (για να μην κατηγορηθώ ΚΑΙ για αντιποίηση αρχής…)», για να καταλήξει, λέγοντας ότι «καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα φίλε και σύντροφε Γιάννη Ραγκούση. (…Για τα άλλα στις συνεδριάσεις των οργάνων )». Παράλληλα, σε κοινή δήλωσή τους οι Τομεάρχες Διαφάνειας και Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος ανέφεραν πως «οι πολιτικές δηλώσεις του Παύλου Πολάκη όπως διατυπώθηκαν στη χθεσινή του ανάρτηση είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές μας εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους, της δικαιοσύνης και των θεσμών», προσθέτοντας ακόμη ότι «διατυπώθηκαν δε, ουσιαστικά ως απάντηση στη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα “http://www.thetimes|-.gr/”Πρώτο Θέμα”http://www.thetimes|-.gr/”, κατά τρόπο πρωτοφανή και εντελώς αδικαιολόγητο». «Είναι προφανές ότι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για «Δικαιοσύνη Παντού» αποκτά οδυνηρή επικαιρότητα και αποτελεί, πλέον, επιτακτική κοινωνική αναγκαιότητα», κατέληξαν. Στο ενδιάμεσο, «πάει πολύ να μιλάτε για στοχοποίηση δημοσιογράφων» απάντησε από μέρους της και η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, απαντώντας, μεταξύ άλλων, στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου πως «πάει πολύ να μιλάτε για στοχοποίηση δημοσιογράφων, όταν ο κ. Μητσοτάκης αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής «συμμορία» και «υπόκοσμο» δημοσιογράφους». «Για όλα τα παραπάνω η εισαγγελία ουδέποτε έδειξε την παραμικρή ευαισθησία, ανοίγοντας σήμερα έναν επικίνδυνο δρόμο ποινικοποίησης της πολιτικής» κατέληξε η κ. Τσαπανίδου. Φρένο στις «προσωπικές στρατηγικές» από τα στελέχη Ενόψει της αυριανής, πρωινής συνεδρίασης, θέση παίρνουν τις τελευταίες ώρες δημόσια πρωτοκλασάτα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο απομένει πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων της Κουμουνδούρου για το θέμα Πολάκη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πάνος Σκουρλέτης περιέγραψε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευρύχωρο κόμμα όπου το δικαίωμα στη διαφορετική άποψη είναι εδραιωμένο». «Ωστόσο είναι άλλο το δικαίωμα στην προσωπική άποψη και άλλο οι προσωπικές στρατηγικές και ξέρετε αυτό είναι πια και προσωπική ευθύνη του καθενός το πως τηρεί αυτά τα όρια» συνέχισε ο κ. Σκουρλέτης, κάνοντας λόγο για «μια δύσκολη στιγμή σε κάθε περίπτωση». Κανείς δεν πρέπει να θέτει μια προσωπική ατζέντα, αντί για αυτή που ακολουθεί το κόμμα επισήμανε από μέρους του ο Τομεάρχης Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος. «Ό,τι και να πιστεύουμε, δεν μπορούμε να θέτουμε μια προσωπική ατζέντα αντί για τη συνολική που θέτει το κόμμα μας και δεν μπορεί να τη θέτουμε και με τον τρόπο που μπήκε. Νομίζω επομένως ότι η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, να θέσει εκτός ψηφοδελτίων τον Παύλο, είναι σωστή. Αντιλαμβάνομαι από την άλλη πλευρά ότι ο ίδιος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα» σχολίασε ο κ. Κατρούγκαλος. Ερωτηθείς σχετικά με τα μηνύματα μιας μερίδας της κοινωνίας που λειτουργεί υποστηρικτικά στην ανάρτηση και τα πιστεύω του κυρίου Πολάκη, ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε πως: «Ο λόγος είναι προφανής. Έχει αναδείξει πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς του κυβερνητικού συστήματος ο κύριος Πολάκης και επίσης – μολονότι το έχει κάνει με έναν τρόπο που προφανώς δεν είναι δικός μου, άλλο ύφος έχουμε – υπάρχουν πολλοί από τους συμπολίτες μας που μπροστά σε αυτή την συσσώρευση σκανδάλων, θέλουν κάποιος να τα πει, όπως τα λέει ο Παύλος. Και να προσθέσω και επιπλέον ότι εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι μπορεί να αισθάνεται πικρία ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Υπάρχει όμως μια ηθική της αριστεράς. Να σας θυμίσω τον Πλουμπίδη, τον λέγανε καταδότη και δεν σκέφτηκε ποτέ να διαφοροποιηθεί. Κατρούγκαλος: «Όχι» στην διαγραφή Ωστόσο, ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστήριξε πως δεν πρέπει να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην διαγραφή του κυρίου Πολάκη από το κόμμα. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει στην διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Αυτά τα οποία κάνει ο Παύλος δεν απάγουν κάποιοι ηθική απαξία στο πρόσωπό του. Είναι κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πολιτικό σφάλμα, αλλά δεν δείχνουν διαφθορά, δεν δείχνουν κάποια έκθεση, κάποια σύγκρουση με τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ», είπε και πρόσθεσε πως φυσικά και η στοχοποίηση προσώπων είναι απόλυτα λανθασμένη. «Δεν μιλάμε ποτέ ατομικά. Και να σας πω την αλήθεια και αρκετούς από τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας τους γνωρίζω και προσωπικά και τους σέβομαι. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκαν θα διαβάσω την απόφαση, αλλά έτερον εκάτερον», κατέληξε. Αλεξιάδης: «Δεν περισσεύει κανένας» «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση. Το γραφείο Τύπου με σαφήνεια έχει διαφωνήσει με αυτή την τακτική, γι’ αυτό και υπήρχαν τα μέτρα αντικατάστασης του κ. Πολάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφωνήσει με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Είναι μια δύσκολη μέρα για μένα, γιατί ο Παύλος Πολάκης εκτός από αγαπητός σύντροφος είναι και φίλος, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούμε συλλογικά. Σε ό, τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο αντικαθιστά τον κ. Πολάκη» ανέφερε σχετικά ο Τρύφωνας Αλεξιάδης. Όπως είπε ο ίδιος «στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη σύγκρουση με ένα καθεστώς. Με καθεστώς θα συγκρουστούμε και αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι συλλογικά και δεν περισσεύει κανένας. Τα όργανα θα αποφασίσουν για το τι θα γίνει». Ειδήσεις σήμερα: Αθηναϊκή Ριβιέρα: «Απόβαση» Καταριανών για επενδύσεις στο Real Estate Βασιλιάς Κάρολος: Έλληνας ο μαέστρος στην στέψη του – Με βυζαντινή μουσική το τελετουργικό Χανιά: Λαγάνα-«γίγας» 70 κιλών και 4,20 μ. φέρνει… τη Σαρακοστή – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες Γεωργία Σαδανά 27.02.2023, 19:59 BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 16:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

