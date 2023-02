Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Μάικλ Δουκάκη – Δείτε φωτογραφίες «Είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συναντηθώ με έναν κορυφαίο πολιτικό» σχολίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Με τον Μάικλ Δουκάκη συναντήθηκε, στο Brookline της Μασαχουσέτης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες τους στο Instagram και εξέφρασε τη χαρά και την τιμή που ένιωσε από τη συνάντησή τους. «Είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συναντηθώ σήμερα στο Brookline της Μασαχουσέτης με τον Μάικλ Δουκάκη, έναν κορυφαίο πολιτικό – υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ το 1988, και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό. Πρωτοπόρος της εποχής του, υπήρξε ο μακροβιότερος Κυβερνήτης της πολιτείας της Μασαχουσέτης κατά την περίοδο του οικονομικού της θαύματος και πρότυπο για την Ελληνοαμερικανική κοινότητα, καθώς προέβαλλε υπερήφανα την κουλτούρα της Ελλάδας, πατρίδας των γονιών του, στην πολυπολιτισμική Αμερικάνικη κοινωνία» έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Με τον Μάικλ Δουκάκη συζήτησαν «για την εντυπωσιακή στροφή της Ελλάδας έπειτα από μια δεκαετή κρίση σε μια πορεία ανάκαμψης, σταθερότητας και ευημερίας κατά τα τελευταία τέσσερα περίπου χρόνια». Αναλυτικά: «Είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συναντηθώ σήμερα στο Brookline της Μασαχουσέτης με τον Μάικλ Δουκάκη, έναν κορυφαίο πολιτικό – υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ το 1988 – και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό. Πρωτοπόρος της εποχής του, υπήρξε ο μακροβιότερος Κυβερνήτης της πολιτείας της Μασαχουσέτης κατά την περίοδο του οικονομικού της θαύματος και πρότυπο για την Ελληνοαμερικανική κοινότητα, καθώς προέβαλλε υπερήφανα την κουλτούρα της Ελλάδας, πατρίδας των γονιών του, στην πολυπολιτισμική Αμερικάνικη κοινωνία. Μιλήσαμε για την εντυπωσιακή στροφή της Ελλάδας έπειτα από μια δεκαετή κρίση σε μια πορεία ανάκαμψης, σταθερότητας και ευημερίας κατά τα τελευταία τέσσερα περίπου χρόνια. Τη στιγμή όπου όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν μια σειρά από γεωπολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις, μια συζήτηση με τον Μάικλ Δουκάκη είναι άκρως διδακτική. Το θετικό και αποφασιστικό πνεύμα πολιτικών όπως ο Μάικλ Δουκάκης μας εμπνέουν να παραμένουμε πιστοί στις δυνάμεις μας και στην επίτευξη του οράματός μας για μια Ελλάδα σε συνεχή πορεία ανόδου». Η ανάρτησή του στο Instagram: Ειδήσεις σήμερα: Επίσημη ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας παραπέμπει τον Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας Απόκριες 2023: Εντυπωσιακή η τελετή λήξης του καρναβαλιού στην Πάτρα, στην πυρά ο βασιλιάς Καρνάβαλος Ερντογάν: Οι ευχές Πούτιν στον Τούρκο πρόεδρο για τα γενέθλιά του – «Αγαπητέ μου φίλε, σε συγχαίρω» BEST OF NETWORK 26.02.2023, 13:57 26.02.2023, 16:31 20.02.2023, 16:05 26.02.2023, 15:00 26.02.2023, 14:58 26.02.2023, 13:00

