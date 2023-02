Πολάκης: Ανοιχτή καταγγελία των απόψεών του ζητά η ΝΔ – «Δεν αρκεί η αυτονόητη διαγραφή» Έρχεται ασφυκτικό πρέσινγκ από την κυβέρνηση στην αξιωματική αντιπολίτευση λίγες μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών Το παραλήρημα του Παύλου Πολάκη που τον φέρνει, ίσως για πρώτη φορά, τόσο κοντά στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αναμενόμενο για τη ΝΔ εντός του τριημέρου, του τελευταίου πιο «ξεκούραστου» ίσως, πριν την τελική ευθεία προς τις εκλογές και την προκήρυξη αυτών που αναμένεται στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου. Πέραν του «απρόσμενου δώρου», πάντως, στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι ακόμα και αυτή την ώρα, μετά από ένα κρεσέντο απειλών κατά δημοσιογράφων και δικαστικών λειτουργών, ο κ. Πολάκης αντιμετωπίζεται επικοινωνιακά και διαχειριστικά από μέρους της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι ίδιες πηγές σημειώνουν με νόημα ότι εντός της ίδιας μέρας που το θέμα πήρε τρομακτικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα ακόμα και την παρέμβαση της δικαιοσύνης, ο κ. Τσίπρας και ευρύτερα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαχώρισε ευθέως τη θέση της από την ουσία των όσων είπε ο κ. Πολάκης. «Οι επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης άλλωστε δεν ήταν κάποια παρέκκλιση του κ. Πολάκη, αλλά η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομόφωνη απόφαση για τον κ. Παππά. Καταφανώς οι επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης και κατά δημοσιογράφων είναι η επίσημη γραμμή του κ.Τσίπρα, την οποία ο κ. Πολάκης εκφράζει με πολύ πιο χοντροκομμένο τρόπο», σημείωναν χθες επισήμως από τη ΝΔ, συντηρώντας στην επικαιρότητα και την υπόθεση Παππά. Ειρήσθω εν παρόδω, από τη ΝΔ υπογραμμίζουν την ανάγκη, πέραν της διαγραφής του κ. Πολάκη που μοιάζει περίπου προεξοφλημένη, να δρομολογηθεί και η διαγραφή του κ. Παππά μετά την καταδίκη του για παράβαση καθήκοντος. «Μόνο η διαγραφή του κ. Πολάκη δεν αρκεί», σημειώνουν από την οδό Πειραιώς. Πολιτικά, από μέρους της ΝΔ διαπιστώνουν αμηχανία διαχείρισης από τον κ. Τσίπρα, ο οποίος καλείται να αναμετρηθεί με το alter ego του, το οποίο πολλές φορές κάλυψε ο ίδιος προσωπικά. «Έλεγε με πιο βαριές εκφράσεις αυτά που έλεγε με επίσημο τρόπο ο κύριος Τσίπρας», υπογράμμιζαν κυβερνητικά στελέχη για την ταύτιση λόγου του κ. Τσίπρα και του κ. Πολάκη. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας βρίσκεται προ μιας… υπαρξιακής απόφασης, από τη στιγμή που νωρίς δεν κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που συνέδεε την Κουμουνδούρου και με τον Χανιώτη βουλευτή. Αυτή η απόφαση, δε, πρέπει να ληφθεί στη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ανάγνωση της ΝΔ, λίγες μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών, με την εσωκομματική δημοφιλία του κ. Πολάκη να είναι δεδομένη. Και, με αυτό το δεδομένο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συγκρουστεί και με μια ικανή μερίδα της κομματικής βάσης που αποθεώνει τον κ. Πολάκη, ακόμα και για την ανάρτησή του που ίσως θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα της εκπαραθύρωσής του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και, υπό αυτό το πρίσμα, η υπόθεση αυτή θα αποτελέσει αφορμή ασφυκτικού πρέσινγκ από μέρους της ΝΔ, η οποία ήδη από χθες διεμήνυσε ότι αναμένει από τον ΣΥΡΙΖΑ και την καταγγελία των απόψεων που ο κ. Πολάκης εξέφρασε. Ειδήσεις σήμερα: Όλο το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα που προμηνύει τη διαγραφή ΠολάκηΟ βετεράνος διασώστης, γιος του θρυλικού ποδοσφαιριστή Μπάμπη Κοτρίδη που «άγγιξε» τη ΜαντόναΜόνικα Μπελούτσι: Από τον Βενσάν Κασέλ στον Τιμ Μπάρτον BEST OF NETWORK 27.02.2023, 09:30 27.02.2023, 10:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 09:33 27.02.2023, 09:35 27.02.2023, 08:30

